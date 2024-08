Diretor de Hollywood transforma palácio italiano em hotel de luxo; conheça

A Itália não serve apenas como cenário para filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, do diretor Luca Guadagnino. Em Roma, Guadagnino acaba de apresentar o Palazzo Talìa, um hotel butique com assinatura do escritório de design de interiores Studio Luca Guadagnino fundado em 2017.

Segundo o Financial Times, escritório também é responsável pela reforma de três residências de Guadagnino, propriedades em Veneza, Milão e no Lago Como e lojas em Nova York e Roma.

O hotel ocupa um edifício do século XVI que já abrigou o Collegio Nazareno, uma escola que formou estudiosos, nobres e pontífices.

Segundo o site da hospedagem, o Palazzo foi construído no século XVII e abrigou nobres até ser adquirido pelo Cardeal Tonti que foi nomeado arcebispo de Nazaré pelo papa, e por isso ficou conhecido como Cardeal Nazareno. San Giuseppe Calasanzio, fundador dos padres escolápios herdou o espaço anos mais tarde e o transformou em escola.

À escola foram adicionados um teatro, novas salas de aula, escadarias, galerias, afrescos e um jardim interno. Apenas em 1970, alunas passaram a ser admitidas. Mas, em 1999 o colégio foi fechado devido à crescente mudança das famílias do centro da cidade.

Após a reforma, as salas de aulas se transformaram em 25 quartos e suítes divididos em sete categorias e decorados com móveis feitos sob medida.

A maior suíte, possui 250 metros quadrados e um pé direito 11 metros. A decoração conta com afrescos restaurados e mármore da construção original. Quando conectado ao quarto Deluxe, pode acomodar até 6 adultos e 2 crianças.

A decoração reúne as peças originais de mármore e estátuas com acabamentos contemporâneos. “Se você vem a Roma em um hotel como este, quer mergulhar em beleza, conforto e suavidade. Então, para mim, as cores, as luzes e as texturas precisavam exalar esse prazer”, diz Guadagnino ao FT.

Há um restaurante dedicado à cozinha italiana com assinatura do chef Marco Coppola, que apresenta receitas tradicionais romanas, e o Bar Della Musa, com coquetéis clássicos, champanhes e vinhos.

São poucos metros que separam o hotel, no Largo del Nazareno, de ícones da capital italiana, como a Fontana di Trevi, a Piazza di Spagna, e a luxuosa via Del Corso, endereço das maiores grifes internacionais.

O valor das diárias custam a partir de 565 euros (3.397 reais) para quartos superiores e podem custar até 2.123 euros (12.767 reais) para a suíte no terraço com café da manhã para duas pessoas.

O moderno e o antigo aparecem em detalhes do hotel. “Não queríamos negar a presença do colégio, mas era tudo sobre como os detalhes fariam esse lugar cheio de histórias dançar, fazer amor e falar com a contemporaneidade. Sabe, em Roma, acho que às vezes ainda há uma resistência à ideia de diálogo com o contemporâneo", diz.