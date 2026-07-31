Guerra no Oriente Médio: Irã diz atacar base dos EUA e petroleiros

O Irã afirmou nesta sexta-feira, 31, que lançou ataques com drones contra uma base militar dos Estados Unidos no Kuwait e contra dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz sob escolta aérea americana.

As ações ocorrem após a retomada dos confrontos entre Washington e Teerã, depois de quase uma semana de pausa.

Segundo comunicado das forças militares iranianas, os drones atingiram áreas com aviões de combate, sistemas de comunicação via satélite e depósitos de equipamentos na base aérea Ahmad al Jaber, no Kuwait. Até o momento, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) não comentou a alegação.

Teerã afirmou que os ataques foram uma resposta aos recentes bombardeios americanos contra o território iraniano, incluindo um ataque à ilha de Qeshm. Segundo a imprensa local, três integrantes de uma mesma família morreram na ofensiva.

Petroleiros foram alvo no Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária também anunciou que atacou dois petroleiros que tentavam cruzar o Estreito de Ormuz sob "escolta aérea" dos Estados Unidos. Segundo o comunicado, as embarcações foram atingidas e detidas após utilizarem uma rota não autorizada pelas autoridades iranianas.

O grupo acrescentou que outros quatro petroleiros mudaram de direção e retornaram às posições anteriores após a ação. O Irã afirma que os navios tentavam utilizar uma rota alternativa apoiada pelos Estados Unidos, em vez do corredor marítimo definido por Teerã.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas do comércio global de petróleo e permanece sob forte tensão desde o início do conflito. Washington intensificou os ataques contra províncias costeiras do sul do Irã para reduzir o controle de Teerã sobre a região, enquanto o governo iraniano mantém restrições à navegação na passagem.

*Com AFP