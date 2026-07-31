Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Guerra no Oriente Médio: Irã diz atacar base dos EUA e petroleiros

Teerã afirma ter usado drones contra instalação militar americana e navios no Estreito de Ormuz após retomada dos confrontos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de julho de 2026 às 09h09.

O Irã afirmou nesta sexta-feira, 31, que lançou ataques com drones contra uma base militar dos Estados Unidos no Kuwait e contra dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz sob escolta aérea americana.

As ações ocorrem após a retomada dos confrontos entre Washington e Teerã, depois de quase uma semana de pausa.

Segundo comunicado das forças militares iranianas, os drones atingiram áreas com aviões de combate, sistemas de comunicação via satélite e depósitos de equipamentos na base aérea Ahmad al Jaber, no Kuwait. Até o momento, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) não comentou a alegação.

Teerã afirmou que os ataques foram uma resposta aos recentes bombardeios americanos contra o território iraniano, incluindo um ataque à ilha de Qeshm. Segundo a imprensa local, três integrantes de uma mesma família morreram na ofensiva.

Petroleiros foram alvo no Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária também anunciou que atacou dois petroleiros que tentavam cruzar o Estreito de Ormuz sob "escolta aérea" dos Estados Unidos. Segundo o comunicado, as embarcações foram atingidas e detidas após utilizarem uma rota não autorizada pelas autoridades iranianas.

O grupo acrescentou que outros quatro petroleiros mudaram de direção e retornaram às posições anteriores após a ação. O Irã afirma que os navios tentavam utilizar uma rota alternativa apoiada pelos Estados Unidos, em vez do corredor marítimo definido por Teerã.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas do comércio global de petróleo e permanece sob forte tensão desde o início do conflito. Washington intensificou os ataques contra províncias costeiras do sul do Irã para reduzir o controle de Teerã sobre a região, enquanto o governo iraniano mantém restrições à navegação na passagem.

*Com AFP

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Hamas aceita acordo para encerrar guerra em Gaza e prevê desarmamento

Evo Morales enfrentará a Justiça por protestos, diz presidente da Bolívia

Trump anuncia acordo para desarmamento do Hamas em Gaza

Trump assina medida que restringe exportação de terras raras

Mais na Exame

Mercados

EUA abrem investigação sobre 1 milhão de carros da Tesla

Mundo

Hamas aceita acordo para encerrar guerra em Gaza e prevê desarmamento

Inteligência Artificial

Claude invadiu sistemas de três empresas reais durante testes, diz Anthropic

Esporte

60 anos depois, medalha do título da Inglaterra na Copa de 1966 vira polêmica