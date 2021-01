Veja como proteger seu investimento em viagens em 2021

Elaine Glusac - c. 2020 The New York Times Company

Com a promessa da vacina contra o coronavírus e uma infinidade de viagens, cruzeiros e hospedagens à venda, os viajantes podem se sentir tentados a comprar agora um pacote de férias futuras. Mas a bola de cristal permanece nublada quando se trata de viajar livremente, diante da frequência de surtos do vírus, das mudanças nos requisitos de quarentena e do fechamento de fronteiras. Por causa das poucas reservas, será que sua operadora de turismo estará funcionando no momento em que você for viajar?

“As viagens ficarão caras quando tivermos uma vacina e a vida voltar ao que era. Se você vir um bom negócio, desde que tome as precauções necessárias para se proteger em caso de cancelamento, não seria uma má ideia reservá-lo agora, especialmente se houver a possibilidade de mudanças ou cancelamentos sem penalidades”, disse Stella Shon, especialista em cartões de crédito e viagens do ValuePenguin, site de finanças pessoais.

A maioria dos especialistas concorda que as melhores ofertas a considerar são as do segundo semestre de 2021 e além, quando as viagens e os preços devem aumentar. Para alguns, esse tipo de planejamento é uma salvação psicológica.

“Vou reservar alguns dias para viajar no futuro, porque isso libera endorfinas. Acredito que exista alegria no simples ato de reservar uma viagem“, afirmou Brian Kelly, especialista em recompensas de lealdade e fundador do site de viagens The Points Guy, que viajou para a Polinésia Francesa durante a pandemia.

Por enquanto, as ofertas de viagens para o fim de 2021, se você conseguir, são uma aposta razoável, desde que tome as seguintes medidas para proteger seu investimento.

Procure opções flexíveis

A reserva em hotéis é historicamente fácil de cancelar sem multa, um ou dois dias antes da chegada. Desde o início da pandemia, as companhias aéreas também se tornaram muito mais amigáveis em relação ao consumidor, dispensando penalidades de cancelamento e permitindo que os passageiros remarquem datas sem cobranças.

“É importante que haja uma política de cancelamento. Se você vai receber alguma coisa de volta, o que seria, um reembolso ou um crédito de viagem? Quando o crédito expira? E quais são as datas vedadas?”, explicou Julie Ramhold, analista de consumo do site de vendas DealNews.com.

Conforme a pandemia foi avançando, as companhias aéreas foram mudando seus prazos para o uso de créditos. Por exemplo, a American Airlines prorrogou seus créditos de passagens com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de março de 2021 (e compradas até 30 de setembro) até o fim de 2021.

De acordo com as regulamentações do governo, as companhias aéreas devem reembolsar a passagem se um voo for cancelado ou se seu horário mudar significativamente. “Significativamente”, porém, não foi definido, e um relatório recente do Departamento de Transportes mostra que as restituições são a principal reclamação feita contra as companhias aéreas hoje, atraindo mais de 5.100 queixas em setembro, o último mês para o qual há dados disponíveis.

“É muito fácil remarcar, mas as companhias aéreas perderam muito dinheiro por causa da pandemia, por isso não estão exatamente animadas para reembolsar seu dinheiro. É melhor reservar sabendo que pode ser necessário remarcar, e você talvez acabe com um voucher nas mãos”, disse Sara Rathner, especialista em cartões de crédito e viagens do NerdWallet, site de finanças pessoais.

Pague com pontos

Especialistas ensinam que, se você tem pontos de fidelidade ou milhas de passageiro frequente, agora é a hora de usá-los. Você não só vai evitar gastar dinheiro, como também é pouco provável que os perca caso seja preciso cancelar.

“A maioria das companhias aéreas está permitindo que você cancele e recupere suas milhas, impostos e taxas”, afirmou Kelly, observando que, antes da pandemia, essas empresas geralmente cobravam uma taxa de US$ 150 para reembolsar suas milhas depois de um cancelamento. “Usar milhas de passageiro frequente hoje é como reservar um bilhete totalmente reembolsável.”

Uma vez que as viagens sejam retomadas, muitos acreditam que os pontos de fidelidade sofram uma deflação de valor, pois as companhias aéreas e os hotéis poderão aumentar os limites de pontos para passagens e diárias.

“É um ótimo momento para usar pontos porque esses negócios não vão durar para sempre. Parece que as coisas vão melhorar, e as companhias aéreas têm muitas perdas para compensar”, observou Alex Miller, fundador do UpgradedPoints.com, site dedicado à maximização de pontos de recompensa.

As companhias aéreas já passaram a adotar preços dinâmicos para passagens, cobrando mais durante os horários de pico de voo em vez de aderir a um cronograma de pontos. Quanto aos pontos necessários para um bilhete, “eu esperaria ver um grande aumento no próximo verão do Hemisfério Norte”, disse Kelly.

Compre no crédito e faça seguro

Comparado com o cartão de débito, o uso do cartão de crédito oferece proteção financeira. Caso a operadora de viagens feche, e você tenha pagado no crédito, poderá contestar a cobrança com a empresa do cartão, processo que geralmente leva tempo e persistência. “Se você fizer a compra com um cartão de crédito e a empresa falir, há uma boa chance de recuperar seus gastos”, garantiu Kelly.

Alguns cartões de crédito, incluindo o Chase Sapphire Reserve, que custa US$ 550 por ano, e o mais barato Chase Sapphire Preferred, de US$ 95 anuais, também oferecem extensas proteções de viagem, incluindo benefícios que cobrem cancelamentos, atrasos, interrupções e malas perdidas e danificadas. Em geral, quanto mais caro o cartão, mais generosos os benefícios.

“O ônus da prova é do consumidor em todos os casos de seguro de cartão de crédito. Se você realmente quer cobertura de seguro, a de empresas privadas é muito mais fácil de acessar”, disse Leigh Rowan, diretor de projetos especiais da UpgradedPoints.com.

Algumas apólices de seguro de viagem fornecerão cobertura de cancelamento para a inadimplência financeira de um fornecedor, como uma linha de cruzeiro ou uma operadora, mas não uma agência de viagens, de acordo com Stan Sandberg, cofundador do site de comparação Travelinsurance.com.

Se você está preocupado com o fato de que seu agente de viagens tem problemas financeiros, ligue para sua seguradora e pergunte se ele está em uma lista de exclusão. “Se já se sabe que um fornecedor de viagens está com dificuldades financeiras, ele provavelmente estará excluído da cobertura”, comentou Sandberg.

Mais do que nunca, você precisa fazer sua lição de casa para encontrar a política certa, particularmente uma que inclua a Covid-19.

“Com seguro, há sempre brechas. Quem quiser viajar deve ler as letras miúdas e descobrir o que está coberto”, aconselhou Brian O’Connell, analista da InsuranceQuotes.com, site de comparação.

Negocie e mantenha-se flexível

Você não gosta dos termos que lhe oferecem? Tente pedir um acordo melhor. Dependendo de seus poderes de persuasão, diplomacia e entusiasmo, você pode conseguir negociar.

Em dezembro, Kelly, do Points Guy, planejou uma viagem ao Quênia para um safári com taxas não reembolsáveis. Dado o risco de viajar durante a pandemia, ele ligou para o hotel e declarou sua intenção de reservar apenas se houvesse uma garantia de que a reserva seria reembolsável caso fosse preciso cancelar. O hotel concordou, e colocou os novos termos por escrito. “O consumidor está no comando agora. Se você não vir algo que ache necessário, tudo é negociável”, afirmou Kelly.