Indústria de viagens enfrenta fator psicológico para retomada

Como chefe de viagens e turismo do Boston Consulting Group, Jason Guggenheim está acostumado a solucionar problemas em nome de companhias aéreas e hoteleiras quando a estrada fica esburacada. Normalmente, isso significa repensar as operações e realizar esforços de reestruturação para resorts em expansão, empresas de cruzeiros, agências de viagens online ou grandes nomes do setor de viagens aéreas. Mas mesmo para alguém cujo trabalho é consertar os problemas mais complicados do setor, nunca houve um ano tão turbulento quanto 2020.

O céu pode ficar mais claro em 2021, mas isso é relativo. O Boston Consulting Group prevê que as viagens não retornarão aos níveis de 2019 até 2023 ou 2024. Portanto, Guggenheim provavelmente estará tão ocupado no próximo ano – e no seguinte, e no seguinte.

Isso porque o turismo é movido pela intangível confiança do consumidor. Independentemente da disponibilidade de remédios ou vacinas, da segunda ou terceira ondas, ou da eficácia dos protocolos de segurança, a indústria não se recuperará totalmente até que os viajantes e prestadores de serviços o façam psicologicamente. Mesmo assim, o setor varia muito e vai da expansão do setor hoteleiro de beira de estrada às linhas de cruzeiro incapazes de operar.

A seguir, um pouco do que esperar a médio e longo prazos, de um especialista que está de olho em tudo.

Ficar perto x ir longe

A tendência de férias em 2020 dentro de uma distância que pode ser feita de carro está aqui para ficar – ou pelo menos parece. “Nossa pesquisa nos diz que, em dados demográficos, ricos ou não, as pessoas ainda sentem falta das experiências únicas que as viagens oferecem”, diz Guggenheim. Mas quando se trata de viagens únicas na vida que estavam ganhando enorme popularidade, “isso vai demorar mais para voltar”.

Em vez disso, o Guggenheim prevê que os viajantes encontrarão as mesmas experiências únicas em um raio menor de sua casa. Nos EUA, ele diz, isso significará uma dependência contínua de viagens domésticas e destinos de curta distância, que oferecem uma grande variedade de opções de aventura.

Isso inverte a fórmula do que era vendido em dias pré-pandêmicos. Safaris, escapadelas para ilhas privadas e cruzeiros para climas árticos significam novos riscos significativos, enquanto as viagens que careciam de exotismo agora parecem seguras e emocionantes à sua maneira.

Tudo isso é amplificado pelas tendências de quem reserva viagens caras. O conjunto com mais de 55 anos, que impulsionou a tendência de viagens multigeracionais de alto gasto, agora se tornou o que apresenta maior risco e preocupação com a segurança.

“Eles não viajarão [assim] por vários anos ou talvez nunca mais”, diz Guggenheim, abrindo exceções para viajantes muito experientes. É por isso que ele acredita que as viagens de negócios de longa distância vão realmente eclipsar o lazer de longa distância no curto prazo. “A idade é definitivamente um influenciador do retorno do lazer de longa distância – e dos cruzeiros de longa distância, esse mercado ficará lento por um tempo.”

Hotéis de confiança x Airbnbs privados

A definição de luxo mudou para priorizar espaços privados. Estatisticamente, Guggenheim diz, “apenas cerca de 9% das pessoas [que pesquisamos] estão preocupadas em pegar Covid-19 em suas casas, enquanto cerca de 48% estão preocupados em pegá-la em viagens”. O Airbnb, que oferece controle máximo sobre o espaço e contato mínimo com estranhos, ocupa a posição mais baixa entre as preocupações relacionadas a viagens, enquanto voar e viajar são muito mais altos.

Mas isso não significa que o Airbnb reinará supremo para sempre. “O Airbnb tem a vantagem do viajante se sentir mais em casa do que em um hotel”, diz ele. “Mas para os ricos, existem muito mais opções.”

Entre eles estão clubes exclusivos de troca de casas ou modelos baseados em associação que oferecem opções de compartilhamento, como acesso a mansões. “Esses serviços estavam ganhando popularidade antes do Covid e suspeito que veremos mais disso – especialmente no segmento ultra-alto.”

Mas e os hotéis? “Muitos estão indo muito além para manter as pessoas seguras, além do que é puramente regulamentado”, diz Guggenheim. Mas ainda há medo, especialmente com a circulação em saguões e elevadores e uma recuperação total pode levar vários anos.

Pequenas empresas x grandes

Se toda a indústria de viagens se tornou uma grande temporada de Survivor, os vencedores e perdedores dessa narrativa podem ser tão imprevisíveis quanto os da TV.

“É verdade que as grandes empresas têm mais flexibilidade financeira e opções à sua disposição para levantar capital, enquanto as pequenas empresas locais correm mais risco”, diz Guggenheim.

Seu hotel favorito pode ter uma bandeira Marriott na entrada, mas ser propriedade de uma família local que está lutando para pagar a hipoteca ou os salários dos funcionários, explica ele.

Depois, há a questão da localização. Além das cidades duramente atingidas, as empresas geralmente lutam para manter as luzes acesas em cidades litorâneas e turísticas, onde a economia depende desproporcionalmente dos turistas.

“Se ninguém aparecer e suas localizações estiverem sendo dizimadas, os hotéis [de todos os tipos] sentirão a pressão”, diz Guggenheim. Nesses casos, a sobrevivência pode depender do acesso ao financiamento público ou aos mercados de dívida e ações – ferramentas mais provavelmente disponíveis para os peixes grandes.

Fechar ou não o negócio

Tempos desesperadores requerem medidas desesperadoras. Mas Guggenheim diz que, embora os hotéis possam aumentar a demanda com promoções em certos mercados focados em lazer, isso não se traduzirá em preços baixos – especialmente no que diz respeito a passagens aéreas.

“As pessoas que estão confortáveis em viajar agora provavelmente são menos sensíveis ao preço”, diz ele, “e aqueles que optam por não voar provavelmente não serão influenciados apenas porque há um bom negócio em uma passagem”.

“A maioria dos viajantes dirá a você – o número está bem na faixa de 60% – que a vacina é realmente o que é necessário para que viajem de verdade.” A alta temporada de viagens, explica Guggenheim, pode ser um divisor de águas para evitar que empresas busquem proteção contra falência ou precisem encontrar outras maneiras de proteger a liquidez.

Um verão decepcionante em 2021 “teria um efeito prejudicial na psique da força de trabalho, que teria passado dois verões sem operar no seu melhor”, diz ele. “É um sucesso ou fracasso financeiro, sim, mas também psicológico.”

“Neste momento, qualquer sinal de normalidade é desejado e necessário”, continua Guggenheim. “Qualquer mudança será psicologicamente muito importante para a indústria como um todo.”