Tinta la Vida: conheça a marca que transformou o café em ateliê

As prateleiras exibem pilhas de pratos, canecas, cumbucas e objetos decorativos ainda crus — à espera de cor. Aventais vestem pais e filhos, grupos de amigos, casais, jovens e pessoas mais velhas. Todos concentrados, pincel na mão. Assim é a cena na unidade paulistana do Tinta la Vida, primeira cafeteria-ateliê do Brasil.

O programa é simples: o cliente escolhe a peça (a partir de R$ 108), senta-se à mesa, recebe cardápio, pincéis e tintas e pinta enquanto espera o pedido (Divulgação/Divulgação)

Criada em 2024, em Belo Horizonte, por Danielle Siqueira, a marca nasceu com a proposta de unir café e pintura em cerâmica em um mesmo programa. Hoje, além da capital mineira, já tem unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2026, abre a segunda loja em Moema (SP) e prepara inaugurações em Brasília e Porto Alegre. A loja de Belo Horizonte também se mudará para um espaço maior e mais central. Florianópolis está no radar.

A empresa projeta faturamento anual de R$ 25 milhões. Só no primeiro semestre de 2026, a estimativa é alcançar R$ 13 milhões — salto significativo frente aos R$ 3,5 milhões de todo o ano anterior.

De inspiração europeia a modelo brasileiro

Danielle tem mais de dez anos de experiência na área da saúde, mas sempre soube que queria empreender. Antes do Tinta la Vida, teve uma empresa de festas. A ideia da cafeteria-ateliê surgiu a partir de um modelo visto em Barcelona — mas a proposta, aqui, não era simplesmente abrir um ateliê.

“Não é uma aula, não tem a rigidez de um curso. Nossa ideia é criar momentos, memórias. A pessoa entra aqui para comer bem, conversar, enquanto faz uma atividade manual diferente. É uma oportunidade para soltar a criatividade e ter um momento de lazer, de desconexão, e ainda criar um objeto novo para sua própria casa”, defende Danielle Siqueira.

Para estruturar o negócio, Danielle contratou professora particular e consultoria em cerâmica. Foram seis meses testando combinações de peças, tintas, esmaltação e queimas até validar todas as etapas do processo. A experiência precisava ser simples para o cliente, mas tecnicamente precisa nos bastidores.

O desafio das peças

Um dos primeiros obstáculos foi encontrar fornecedores capazes de produzir, em escala, as chamadas peças “biscoito” — aquelas que passam por uma primeira queima e ficam prontas para pintura. As fábricas brasileiras estavam habituadas a vender peças já esmaltadas. Adaptar a produção às necessidades do Tinta la Vida levava até 15 dias por lote.

Com o aumento da demanda e a expansão para outras capitais, a solução foi verticalizar: nasceu a Terra la Vida, fábrica própria em Ipatinga (MG). A operação garante autonomia, regularidade no suprimento e desenvolvimento de peças exclusivas.

Com os processos estruturados, Danielle formatou o modelo para franquias. A expansão veio, em parte, por pressão do público: dois meses após a abertura em BH, já havia pedidos por unidades em São Paulo e no Rio.

Pintura livre

O programa é simples: o cliente escolhe a peça (a partir de R$ 108), senta-se à mesa, recebe cardápio, pincéis e tintas e pinta enquanto espera o pedido. O cardápio acompanha o momento — cafés especiais, pão de queijo mineiro assado na hora, pratos e bebidas que convidam à permanência.

Além de comer um pão de queijo recheado, beber cafés especiais (ou taças de vinho), cada cliente é convidado a deixar o celular de lado e viver uma experiência offline: pintar peças de cerâmica com tinta e pincel (Divulgação/Divulgação)

São cerca de 2 mil experiências por mês só na unidade de São Paulo. A maioria é agendada; nos fins de semana, a agenda costuma ficar completa.

Mais do que uma atividade manual, a proposta é criar presença. Danielle conta que, em Belo Horizonte, há pedidos de casamento e de namoro, mães que estampam os pés de recém-nascidos em pratinhos, reconciliações, encontros de família. Empresas também utilizam o espaço para dinâmicas de time, aniversários e eventos corporativos com cardápios personalizados.

Do pincel ao forno

Depois de pintada, a peça passa pela esmaltação manual, que garante o brilho, e segue para a segunda queima. Resfria, é finalizada e fica pronta para retirada cerca de 15 dias depois. A ansiedade é parte da experiência.

O Tinta la Vida, localizado no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, é a primeira cafeteria-ateliê do país (Divulgação/Divulgação)

Para acompanhar esse processo, a empresa estuda desenvolver uma ferramenta com inteligência artificial que permita ao cliente monitorar, em tempo real, o status da peça.

Algumas obras acabam não sendo retiradas e são destinadas a um bazar beneficente, com doação para instituições.

Recorrência e comunidade

Muitos clientes voltam. Criam conjuntos, presenteiam amigos, trazem familiares. Com a fábrica própria, a marca já pensa em desenvolver novas linhas e formatos de peças, ampliando as possibilidades criativas. O Tinta la Vida aposta em desacelerar. Criar algo que fica — na estante e na memória.

Serviço:

Tinta la Vida São Paulo

R. Fidalga, 643 - Pinheiros

De terça a domingo, de 10h às 22h

Tinta la Vida Belo Horizonte

R. Dicíola Horta, 77 - Vila da Serra

De terça a domingo, de 10h às 20h

Tinta la Vida Rio de Janeiro

Av. Armando Lombardi, 949 - Barra da Tijuca

De terça a domingo, de 10h às 22h