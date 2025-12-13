Santa Lúcia: a joia caribenha entre montanhas vulcânicas e praias de areia branca

Dizem que em Santa Lúcia existiu uma ilha de piratas. Hoje, o segredo mais bem guardado do Caribe é outro: o Secrets St. Lucia Resort & Spa, novo hotel da rede americana Hyatt, que abriu as portas neste ano. A marca faz parte da Inclusive Collection, divisão do grupo dedicada a hotéis all-inclusive de alto padrão, com foco em experiências de luxo e hospitalidade personalizada.

A rede Secrets possui, no total, oito resorts em outras ilhas do Caribe, incluindo República Dominicana (Punta Cana), Aruba e Jamaica, reforçando sua presença em destinos paradisíacos para viagens românticas e de bem-estar.

Localizada entre montanhas vulcânicas e praias de areia branca, a ilha de Santa Lúcia é o tipo de destino que faz qualquer um se sentir diante de um tesouro escondido. E é ali, diante do mar turquesa e cercado por palmeiras, que o resort só para adultos promete uma experiência de luxo e descanso em ritmo caribenho. São 355 suítes com varandas privativas, serviço de quarto 24 horas e vista para o mar — algumas delas com mordomo e acesso à piscina infinita exclusiva da categoria Preferred Club.

Gros Piton e Petit Piton: símbolos de Santa Lúcia (Carolina Gehlen/Exame)

“O mercado brasileiro reflete perfeitamente o que nossa campanha ‘Time Here Is Worth More’ (‘Aqui, o tempo vale mais’) celebra — viajantes que veem as férias como uma chance de investir em tempo de qualidade. Seja em uma escapada romântica, seja em uma viagem de bem-estar, resorts como o Secrets St. Lucia Resort & Spa oferecem experiências em que cada momento realmente importa”, afirma Ana Tomicevic, vice-presidente e líder global de marca.

O hotel funciona no conceito Unlimited-Luxury, com nove opções de restaurantes — cinco deles à la carte — e seis bares que servem bebidas sem limite. Há também churrasqueiras, café, creperia e jantares privativos sob reserva. O spa ao ar livre com circuito de hidroterapia e as atividades aquáticas e terrestres completam o pacote de descanso.

Hospedagem: quarto com varanda privativa e vista para o mar (Carolina Gehlen/Exame)

No complexo também há duas piscinas, incluindo uma infinita exclusiva na área Preferred Club, três quadras de tênis e duas de pickleball, além de academia climatizada. O resort também oferece pacotes especiais para casamentos e celebrações românticas, com apoio de uma equipe para organizar a cerimônia.

A poucos minutos da Rodney Bay Marina, do campo de golfe Cap -Estate e da capital Castries, o resort é ponto de partida para explorar a ilha. Um passeio até Pigeon Island revela as ruínas do forte usado pelo pirata Jambe de Bois, enquanto uma trilha até os picos vulcânicos Gros Piton, o maior, com quase 800 metros, e Petit Piton, o menor, com pouco mais de 700 metros, os icônicos vulcões gêmeos tombados pela Unesco, garante uma das vistas mais impressionantes do Caribe.

Cores do Caribe: no mar ou na piscina (Carolina Gehlen/Exame)

E, claro, nenhum brinde em Santa Lúcia estaria completo sem uma dose do rum local — ou uma garrafa da cerveja Piton, inspirada nas montanhas que são símbolo da ilha. Afinal, por aqui, o verdadeiro segredo é simples: aproveitar cada instante entre o céu e o mar.

* A jornalista viajou a convite do Secrets St. Lucia Resort & Spa