Santa Lúcia: a joia caribenha entre montanhas vulcânicas e praias de areia branca

Praia privativa do Secrets St. Lucia: serviços exclusivos e acesso direto às águas cristalinas do Caribe (Carolina Gehlen/Exame)
Head of Design
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 10h12.
Dizem que em Santa Lúcia existiu uma ilha de piratas. Hoje, o segredo mais bem guardado do Caribe é outro: o Secrets St. Lucia Resort & Spa, novo hotel da rede americana Hyatt, que abriu as portas neste ano. A marca faz parte da Inclusive Collection, divisão do grupo dedicada a hotéis all-inclusive de alto padrão, com foco em experiências de luxo e hospitalidade personalizada.
A rede Secrets possui, no total, oito resorts em outras ilhas do Caribe, incluindo República Dominicana (Punta Cana), Aruba e Jamaica, reforçando sua presença em destinos paradisíacos para viagens românticas e de bem-estar.
Localizada entre montanhas vulcânicas e praias de areia branca, a ilha de Santa Lúcia é o tipo de destino que faz qualquer um se sentir diante de um tesouro escondido. E é ali, diante do mar turquesa e cercado por palmeiras, que o resort só para adultos promete uma experiência de luxo e descanso em ritmo caribenho. São 355 suítes com varandas privativas, serviço de quarto 24 horas e vista para o mar — algumas delas com mordomo e acesso à piscina infinita exclusiva da categoria Preferred Club.
“O mercado brasileiro reflete perfeitamente o que nossa campanha ‘Time Here Is Worth More’ (‘Aqui, o tempo vale mais’) celebra — viajantes que veem as férias como uma chance de investir em tempo de qualidade. Seja em uma escapada romântica, seja em uma viagem de bem-estar, resorts como o Secrets St. Lucia Resort & Spa oferecem experiências em que cada momento realmente importa”, afirma Ana Tomicevic, vice-presidente e líder global de marca.
O hotel funciona no conceito Unlimited-Luxury, com nove opções de restaurantes — cinco deles à la carte — e seis bares que servem bebidas sem limite. Há também churrasqueiras, café, creperia e jantares privativos sob reserva. O spa ao ar livre com circuito de hidroterapia e as atividades aquáticas e terrestres completam o pacote de descanso.
No complexo também há duas piscinas, incluindo uma infinita exclusiva na área Preferred Club, três quadras de tênis e duas de pickleball, além de academia climatizada. O resort também oferece pacotes especiais para casamentos e celebrações românticas, com apoio de uma equipe para organizar a cerimônia.
A poucos minutos da Rodney Bay Marina, do campo de golfe Cap -Estate e da capital Castries, o resort é ponto de partida para explorar a ilha. Um passeio até Pigeon Island revela as ruínas do forte usado pelo pirata Jambe de Bois, enquanto uma trilha até os picos vulcânicos Gros Piton, o maior, com quase 800 metros, e Petit Piton, o menor, com pouco mais de 700 metros, os icônicos vulcões gêmeos tombados pela Unesco, garante uma das vistas mais impressionantes do Caribe.
E, claro, nenhum brinde em Santa Lúcia estaria completo sem uma dose do rum local — ou uma garrafa da cerveja Piton, inspirada nas montanhas que são símbolo da ilha. Afinal, por aqui, o verdadeiro segredo é simples: aproveitar cada instante entre o céu e o mar.
* A jornalista viajou a convite do Secrets St. Lucia Resort & Spa