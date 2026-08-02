Três lugares para se hospedar com cachorros...

Majestic Hotel & Spa: com mais de 100 anos, o hotel é um ícone da capital catalã desde a sua inauguração em 1918 (Divulgação/Divulgação)
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Publicado em 2 de agosto de 2026 às 09h58.
...em Barcelona
No Paseo de Gracia, um dos endereços mais privilegiados de Barcelona, o Majestic Hotel & Spa aceita cachorros de até 8 quilos. Referência em hospitalidade há mais de 100 anos, o hotel prepara a recepção do pet já na chegada à suíte, com um kit que inclui cartão de boas-vindas, cama, brinquedo, guloseimas, garrafa de água e tigelas para comida e água. Os animais também podem circular no terraço da cobertura, La Dolce Vitae, e no Majestic Bar.
...no Rio de Janeiro
Localizado em Copacabana, o hotel de luxo Fairmont Rio aceita cachorros de até 25 quilos. O hotel oferece um menu exclusivo para pets, servido das 11 às 22 horas, com opções como petiscos saudáveis de maçã, banana e melão laminados, proteínas grelhadas e guarnições no vapor, como batata-doce com cenoura. Durante a estada, o hóspede recebe vasilhas de água e comida, caminha, fralda higiênica e bolsa de transporte.
...em Nova York
Em Manhattan, a poucos passos do Central Park, o The Plaza Hotel está entre os hotéis de luxo pet friendly mais tradicionais da cidade. Cachorros de todos os portes são aceitos e, para os hóspedes que desejam tornar a estadia do seu animal de estimação ainda mais especial, o pacote Cão Mimado inclui uma tigela com água Evian, torre de petiscos com macarons próprios para cães e um roupão para o pet.