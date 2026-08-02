Japão deve anunciar ação conjunta com EUA para fortalecer o iene

O governo do Japão deve confirmar nesta segunda-feira uma atuação coordenada com os Estados Unidos para conter a desvalorização do iene. O anúncio poderá ser feito pela ministra das Finanças, Satsuki Katayama, segundo uma fonte com conhecimento das discussões.

O conteúdo da declaração ainda está em elaboração, mas a expectativa é que o governo japonês confirme a ação conjunta e reforce o compromisso dos dois países de enfrentar o que consideram uma desvalorização excessiva da moeda, segundo a Reuters.

Na sexta-feira, autoridades japonesas compraram ienes e venderam dólares durante o pregão em Nova York, de acordo com uma pessoa ouvida pela Bloomberg. Ao fim do dia, a moeda japonesa era negociada a 157,40 por dólar, seu nível mais forte desde o início de maio. Dois dias antes, o iene havia rondado as cotações mais fracas desde 1986.

Intervenção ganhou força após sinais de Washington

A valorização da moeda foi impulsionada por uma combinação de compras diretas de ienes, contatos entre autoridades japonesas e bancos que atuam no mercado de câmbio e declarações do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e de Katayama.

O apoio americano também ganhou destaque após a Reuters divulgar uma fotografia de um bloco de anotações usado por Bessent durante uma reunião de gabinete em Camp David. Sob o título "To Do" ("A fazer"), aparecia a anotação: "Comprar iene japonês (JPY): US$ 5 bilhões a US$ 10 bilhões".

Inicialmente, a estratégia das autoridades japonesas era evitar comentários públicos sobre a operação e apenas sinalizar discretamente o apoio dos Estados Unidos. Essa postura foi mantida na quinta e na sexta-feira.

Com a divulgação de reportagens sobre a intervenção e da imagem do bloco de anotações de Bessent, no entanto, o governo passou a considerar um anúncio mais claro sobre a operação. Segundo a Reuters, a atuação conjunta ainda está em andamento.

Maior intervenção cambial da história

O iene avançou mais de 1% frente ao dólar e ao euro na sexta-feira. No dia anterior, a moeda chegou a subir mais de 3% em relação ao dólar depois que o Japão gastou cerca de ¥ 8,45 trilhões, o equivalente a US$ 52,8 bilhões, segundo cálculos da Bloomberg com base nas contas do Banco do Japão (BoJ) e em estimativas de corretoras do mercado monetário.

De acordo com esses cálculos, esse pode ter sido o maior volume já empregado por Tóquio em uma única intervenção no mercado de câmbio.

O Nikkei informou que o governo japonês e o Banco do Japão voltaram a comprar ienes na sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo. Já o Financial Times afirmou que o Federal Reserve Bank de Nova York vendeu euros para comprar ienes em nome do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg, pelo menos dois grandes bancos americanos receberam pedidos do Fed de Nova York para informar cotações do iene frente ao euro ao longo do dia.

Também neste domingo, o ministro responsável pela estratégia de crescimento do Japão, Minoru Kiuchi, afirmou que o governo pretende intensificar o diálogo com os mercados ao longo deste mês para reforçar a confiança dos investidores.

Em entrevista à emissora pública NHK, ele disse que o governo pretende explicar suas políticas "de forma consistente e transparente", além de responder de maneira adequada às mudanças nas condições econômicas.

*Com O Globo