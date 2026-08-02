Como é o novo flagship da Audi — pela primeira vez um SUV, e não um sedã

Os tempos realmente mudaram. Em 1994, a Audi redefiniu sua identidade visual e se firmou como marca premium com o lançamento dos sedãs A4, A6 e A8. Nas décadas seguintes, os três carros mais importantes da fabricante alemã não apenas se multiplicaram em outros tipos de carroceria e ganharam versões esportivas e híbridas, como ditaram a expansão da linha de produtos da empresa.

Com carroceria em alumínio e requintes inéditos em um Audi, o A8 chegou primeiro: em março daquele ano, o sedã inaugurou o novo sistema de nomenclatura dos carros da marca, sendo imediatamente alçado ao topo da gama e fincado lá desde então – melhor dizendo, até agora.

Revelado na última semana, o Q9 – um SUV de 5,31 metros de comprimento, 2,21 m de largura, 1,81 m de altura e 3,14 m de entre-eixos – é o novo flagship da marca.

“Com nosso primeiro SUV de grande porte, estamos elevando o posicionamento premium da nossa marca. Desenvolvido especificamente para atender às necessidades de nossos clientes nos EUA, demonstra o quanto ouvimos nossos clientes e que continuamos a fortalecer nossa linha de produtos em um de nossos mercados mais importantes”, explica Gernot Döllner, CEO da Audi.

“Uma linha robusta de SUVs é a base da ambiciosa estratégia de crescimento da Audi nos EUA”, complementa Vito Paladino, presidente da Audi America.

Waitomo blue metallic, outdoor static photo, exterior, three-quarter rear view (Divulgação)

Como é o Q9

Externamente, os faróis Digital Matrix são equipados com um módulo de micro-LED, o que aumenta o alcance e a precisão da iluminação. Até as setas são rebuscadas, já que nas curvas ou mudanças de faixa elas se projetam no solo. Na traseira, se destacam os painéis OLED digitais curvos, os maiores já instalados em um Audi.

No interior, os mimos começam com as portas automáticas, que podem ser abertas e fechadas a partir de vários pontos de controle ou remotamente, por meio do aplicativo myAudi. O ar-condicionado digital atua em cinco zonas diferentes da cabine.

De série com sete lugares, o Q9 oferece uma configuração opcional de seis lugares com dois assentos individuais de ajuste elétrico na segunda fileira; na terceira, cada encosto rebate individualmente ao toque de um botão.

Outra exclusividade do Q9 é o teto solar panorâmico de 1,5 m2, o maior já instalado em um carro da marca. Item de série, pode ser totalmente aberto ou inclinado e receber opcionalmente transparência ajustável e iluminação, cuja cor se adapta à iluminação ambiente personalizável.

De acordo com a Audi, os sistemas avançados de assistência permitem ao Q9 rodar em modo semiautônomo: em velocidades de até 130 km/h, o sistema assume o controle da direção, da aceleração e da frenagem – mas apenas em trechos específicos de rodovias nos EUA, no Canadá e na Alemanha.

Studio photo, interior, cockpit from the driver's side (Divulgação)

Já tem versão esportiva

O Audi Q9 sai de fábrica com motores V6 a diesel ou gasolina, com potências que variam de 245 a 435 cavalos. É força suficiente para rebocar até 3,5 toneladas. Suspensão a ar adaptativa e esterçamento do eixo traseiro também são itens de série.

A versão esportivajá está pronta: equipado com um 4.0 V8 biturbo de 591 cv e 81,6 kgfm de torque, o SQ9 pode romper os 100 km/h em apenas 4 segundos.

Produzido na unidade do Grupo Volkswagen em Bratislava, na Eslováquia (a mesma que faz o Q7, primeiro SUV da marca, lançado em 2005), o Q9 já pode ser encomendado, mas só será entregue em novembro – isso na Europa, onde seu preço inicial é de 108.400 euros (aproximadamente R$ 555 mil).