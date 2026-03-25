Treinar no aeroporto? Guarulhos terá academia 24h

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, vai ganhar uma academia 24 horas dentro do Terminal 2. A unidade ficará próxima à área de desembarque e visa atender quem não quer interromper a rotina de treinos, mesmo em dias de viagem.

Com previsão de inauguração em junho, a unidade será operada pela SkyFit, que já tem uma aba no site dedicada ao espaço no aeroporto. Ele contará com cerca de 970 metros quadrados e funcionará em área pública do aeroporto, o que permite acesso mesmo sem embarque.

Entre as atividades previstas estão musculação, treinos cardiovasculares, aulas coletivas e modalidades já conhecidas da rede, como Sky Cardio, Sky Box e Sky Dance. Também devem entrar opções como funcional, HIIT, pilates, alongamento e aulas de dança.

Além da área de treino, o espaço terá vestiários completos, chuveiros, guarda-volumes com cadeado digital e um ambiente de coworking, atendendo também quem precisa resolver tarefas rápidas entre um voo e outro.

A expectativa é que a academia aceite diferentes formas de acesso, incluindo o uso avulso. Clientes da rede poderão usar seus planos normalmente, enquanto usuários de plataformas corporativas como Wellhub (antigo Gympass), TotalPass e DragonPass também terão entrada liberada.

Os valores específicos para a unidade de Guarulhos ainda não foram confirmados, mas a SkyFit já trabalha com três planos principais:

Sky Recorrente: R$ 229,90;

Águia Anual: R$ 199,90;

Prime Mensal: R$ 239,90.

Cada um inclui benefícios como avaliação física trimestral, treino personalizado, aulas coletivas, acesso a todas as modalidades e uso da estrutura da rede. Em alguns casos, há também estacionamento gratuito e acesso a diferentes unidades participantes.