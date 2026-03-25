Maratona de Roma bate recorde e vira vitrine para a New Balance

A Maratona de Roma 2026, realizada em 22 de março, atingiu um marco: foram 36 mil inscritos, com vagas esgotadas meses antes da prova, segundo o Keep Runing Brasil. Foi uma das maiores edições já realizadas na cidade, com um trajeto que atravessa pontos históricos como a Basílica de São Pedro e o Circo Máximo.

Correr uma maratona em Roma já é algo a se aproveitar e comemorar, mas, neste ano, a experiência foi além da prova. Em um dos pontos simbólicos da cidade, a New Balance montou um espaço temporário para os atletas e a comunidade, que deixou a competição ainda mais memorável.

Instalada nos Corredores Sistinos, dentro do complexo Santo Spirito in Sassia, a chamada Run House ocupou um salão renascentista de mais de 120 metros, originalmente construído no século XV como parte de um dos primeiros hospitais municipais da Europa.

O espaço foi dividido em duas frentes: na Sala Lancisi, foi feita uma área voltada ao bem-estar, com atividades como meditação, exercícios de respiração e sessões de relaxamento sonoro, pensadas para apoiar a preparação e a recuperação mental dos corredores. Já na Sala Baglivi, uma área mais técnica reuniu estações de fisioterapia, esteiras e testes de produto.

New Balance aposta no fator social da corrida

A corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2025, segundo um relatório do Strava — um avanço que passa, em grande parte, pelo fator social da prática, que vai desde a inspiração de pessoas mais próximas até grupos de corrida.

A New Balance aproveitou esse caráter da corrida, que hoje também incorpora a socialização, para elaborar a programação. No sábado, antes da prova, o espaço recebeu sessões guiadas de respiração, corridas coletivas por pontos icônicos da cidade e uma prova de 5 km dedicada ao público feminino. Também houve workshops e a gravação ao vivo de um podcast.

No dia da maratona, a Run House funcionou como ponto de apoio para atletas e visitantes, com áreas de descanso, hidratação, testes de produtos e uma celebração pós-prova.

Os produtos apareceram, mas não foram protagonistas do evento. Modelos como o FuelCell SuperComp Elite v5 e o Ellipse v1 puderam ser testados no local, junto a peças da linha de vestuário RC, integrados à experiência geral.

O espaço ainda incluiu bar, lounge e parcerias com coletivos e organizações locais, para aproximar ainda mais a comunidade do evento.