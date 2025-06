Novo filme de James Bond será dirigido por Denis Villaneuve, diz Amazon

A Amazon MGM Studios revelou nesta quarta-feira, 25, que o aclamado diretor Denis Villeneuve — reconhecido pelo trabalho em "Duna" — será o responsável pela direção do próximo filme da franquia "James Bond - 007".

Além de dirigir, Villeneuve também exercerá a função de produtor executivo, ao lado de Tanya Lapointe. Amy Pascal e David Heyman continuam como produtores do filme.

"Algumas das minhas primeiras memórias no cinema estão conectadas ao 007. Cresci assistindo aos filmes de Bond com meu pai, desde 'Dr. No' com Sean Connery. Sou um fã de carteirinha de Bond. Para mim, ele é território sagrado", disse o diretor em comunicado. "Pretendo honrar a tradição e abrir o caminho para muitas novas missões que virão. Esta é uma grande responsabilidade, mas também uma enorme honra e estou muito animado. Amy, David e eu estamos absolutamente emocionados em trazê-lo de volta às telas. Agradeço à Amazon MGM Studios pela confiança."

O novo intérprete do agente secreto ainda não foi divulgado.

Do deserto para a maior franquia de espionagem do cinema

Denis Villeneuve, cineasta francês-canadense aclamado e indicado ao Oscar, foi o responsável por grandes produções como "Duna", "Blade Runner 2049", "A Chegada" e "Sicario".

"Eu sempre tive uma sensação estranha de que não fui eu quem escolheu esses filmes, mas os filmes que me escolheram”, disse o diretor durante a pré-estreia de "Duna: Parte 2" no México, da qual a EXAME fez parte.

Villeneuve começou a carreira como cineasta com documentários, muito antes de entrar de cabeça no universo da ficção científica. Seu primeiro curta foi “Rew FFWD” (1994), que acompanha a história de um fotógrafo que viaja para a Jamaica e tem um verdadeiro choque cultural.

Na ficção, por outro lado, a primeira grande obra escrita por ele foi "Cosmos" (1996), selecionada como representante do Canadá na edição do Oscar de 1997. O filme não levou nenhum prêmio, mas é reconhecido como um dos grandes romances da época.

“Estar sozinho com uma câmera e aprender a relação disso com a realidade, quando se produz documentários, foi algo que desenvolveu e muito a minha sensibilidade para contar histórias ", explicou ele durante a masterclass feita na Cidade do México. .

Foi só em 2001 que a carreira como cineasta “engatou”. Com o lançamento de “Maelström”, exibido em festivais de todo o mundo, Villeneuve venceu oito Jutra Awards e Melhor Filme Canadense do Festival Internacional de Cinema de Toronto.