Mais de 6 mil agências dos Correios passam a aceitar descarte gratuito de eletrônicos

A partir deste mês, os Correios passaram a oferecer o serviço gratuito de recebimento de equipamentos eletroeletrônicos para descarte em mais de 6 mil agências em todo o País. A iniciativa, realizada por meio do serviço Balcão do Cidadão em parceria com a empresa Circular Brain, tem como objetivo facilitar a destinação ambientalmente adequada de resíduos e combater o descarte incorreto.

O processo é totalmente gratuito e não exige agendamento prévio. Para realizar a entrega, o cidadão deve reunir os aparelhos em uma caixa aberta (com peso limite de até 30 kg) e levá-la até uma das unidades participantes. No momento da postagem, o atendente faz o fechamento da embalagem, e o cliente fornece dados básicos, como nome, CPF, endereço, e-mail e telefone, recebendo um comprovante de envio.

O que pode ser descartado?

O serviço é voltado para equipamentos eletrônicos de pequeno porte, tais como:

Celulares, smartphones e tablets;

Notebooks e computadores portáteis;

Fones de ouvido e cabos em geral;

Videogame e caixa de som;

Itens de cozinha como torradeira, cafeteira e liquidificador;

Itens de cuidados pessoais como secador, prancha e barbeador;

Aspirador, ferro e ventilador;

Demais itens de pequeno porte que pesem até 30 kg e precisam de energia para funcionar.

Atenção: Itens como pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitos nesta modalidade de descarte.

Rastreabilidade e impacto ambiental

Após a postagem, os materiais são encaminhados à Rede Circulare (operada pela Circular Brain), que direciona os itens ao reciclador homologado mais próximo. Todo o fluxo conta com rastreabilidade até a destinação final dos resíduos.

A medida ganha relevância diante do cenário nacional: segundo dados da Global E-waste Statistics Partnership, o Brasil gerou em 2022, cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas apenas 3% desse total recebem coleta formal.

A ação também está alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e ao Decreto nº 10.240/2020, que determinam a aplicação da logística reversa para esses produtos.

“Quando ficam parados em casa, sem utilidade, esses eletrônicos deixam de ser reciclados. Com isso, a indústria perde muitas matérias-primas que poderiam voltar à cadeia produtiva sem a necessidade de explorar novamente o meio-ambiente. Quando são jogados fora no lixo comum, contaminam o solo, água e podem trazer riscos à saúde humana”, ressalta Marcus Oliveira, CEO da Circular Brain.

Para consultar quais unidades dos Correios e pontos parceiros participam da iniciativa, os interessados podem acessar a plataforma oficial da Circular Brain.