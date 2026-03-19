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'Isso Ainda Está de Pé?': a busca pela individualidade no fim da relação

Entrevistamos Laura Dern e Will Arnett na mais nova produção de Bradley Cooper, já em cartaz nos cinemas

Laura Dern e Will Arnett: casal do momento nos cinemas (Divulgação/Divulgação)

Laura Dern e Will Arnett: casal do momento nos cinemas (Divulgação/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 19 de março de 2026 às 06h58.

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O que acontece quando a vida se resume a ser a metade de alguém? Quando um casamento sobrevive nas lembranças do que já foi e você se perde entre o que é a sua personalidade e a do parceiro com quem construiu uma família?

Essa questão existencial, motivo de divórcio entre tantos casais, é o pilar de Isso Ainda Está de Pé?, novo filme de Bradley Cooper na direção e estrelado por Laura Dern e Will Arnett, que também assina como roteirista.

A trama foca o fim do casamento de Alex e Tess Novak, moradores do subúrbio de Nova York e pais de dois filhos pequenos. Ela, ex-atleta de vôlei com uma carreira interrompida de forma precoce, não vê mais sentido em uma relação estagnada. Ele, preso ao passado, é o retrato do homem que viveu em função da família, sem hobbies ou sonhos, apenas um satélite do ambiente doméstico.

Quando a bolha entre eles estoura, Alex sai de casa e se vê à deriva em um novo apartamento, que soa como um oceano escuro e solitário. O bote salva-vidas surge quando ele, por acaso, inscreve-se em um bar de stand-up e usa o microfone para transformar a dor em comédia.

“Acabamos fazendo um filme dramático, que tem um grande elemento de stand-up, e ainda assim não é uma comédia”, disse Arnett em entrevista à Casual EXAME. “Essa mistura de gêneros funciona porque a vida, sozinha ou a dois, é complicada. Muitos momentos engraçados são seguidos por outros realmente dramáticos, e é isso que faz a vida tão interessante.”

Vale a pena ver no cinema?

O mix de gêneros faz um retrato brutalmente honesto da desconexão dos indivíduos com as próprias essências que tentam, aos tropeços, buscá-las de volta. Na contramão dos dramas de divórcio, em geral repletos de cenas espalhafatosas e diálogos aos berros, o filme toma um caminho mais polido. É tão contido na relação madura entre Tess e Alex que o impacto de um insulto isolado acaba sendo maior do que uma briga convencional.

“Se formos verdadeiros com nós mesmos, isso já é esperançoso, independentemente do resultado. É a vida real”, diz Laura Dern. “Essas questões que temos nos relacionamentos continuam existindo, e abordar isso com autenticidade é um ato muito corajoso para esse filme.”

Ainda que patine no ritmo, por vezes arrastado, com os monólogos de Arnett e a desnecessária presença de Cooper em cena, a atuação da dupla principal dá fôlego à produção e instiga o público a repensar as fronteiras dos relacionamentos.

O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

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