Terminal ultravip do BTG Pactual em Guarulhos: passe anual de R$ 83 mil e menu Michelin

A partir do dia 1º de dezembro, o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, contará com um novo espaço de embarque e desembarque dedicado a um público ultravip. O Terminal BTG Pactual oferece uma série de serviços exclusivos, benefícios e facilidades para clientes de alta renda.

O valor para uso individual é de R$ 3.271, enquanto o passe anual, com acesso ilimitado, custa R$ 83.155. Clientes com cartão BTG Pactual (mesmo controlador da EXAME) podem receber até 20% de desconto, conforme o nível de relacionamento com o banco.

Como adiantado por EXAME Insight, o novo modelo segue exemplos de terminais ultravip em aeroportos de Los Angeles, Londres e Dubai. “Nosso foco agora é garantir o início exitoso das operações, dada a complexidade da operação. Executar com excelência. Mas deixamos espaços para aprendermos com o dia a dia da operação”, disse Fabio Camargo, CEO do Terminal BTG Pactual.

O terminal possui uma área de 2.400 metros quadrados, com uma entrada exclusiva e isolada dos outros terminais do maior aeroporto do Brasil. O investimento total foi de R$ 80 milhões.

Como vai funcionar o terminal

Com capacidade para 14 pessoas por hora, o terminal oferece um serviço de concierge que realiza todo o processo de check-in. No espaço, os clientes terão acesso a todas as etapas de embarque e desembarque, incluindo raio X, despacho de bagagem, imigração e alfândega. Um transfer privado da Volvo transporta o cliente diretamente até o avião, eliminando filas.

Acesso: disponível para clientes de todas as classes, mediante reserva com 72 horas de antecedência.

Disponibilidade: por enquanto, apenas passageiros de voos internacionais têm acesso, mas o serviço deve ser estendido para voos domésticos e desembarques em breve.

Custo: o valor inicial é de R$ 3.271 para uma única entrada. Serviços adicionais incluem salas de reunião e uma suíte privada, a partir de R$ 16.632.

Serviços e experiências exclusivas

Até agora, 12 companhias aéreas, incluindo Latam, Emirates, KLM e Lufthansa, operam no terminal com voos que partem entre 17h e meia-noite. A expectativa é ampliar parcerias em 2025 e operar 24 horas. Os passageiros terão à disposição também transfer de helicóptero pela empresa Revo, saindo da Avenida Brigadeiro Faria de Lima, por US$ 950.

No interior do terminal, passageiros poderão usufruir de um lounge privativo e restaurante de alta gastronomia criado pelo chef Ivan Ralston, do restaurante Tuju (duas estrelas Michelin e um dos 100 Melhores do Brasil segundo ranking EXAME Casual). O menu de drinques é assinado pelo mixologista Ricardo Miyazaki, do The Punch Bar, com carta de vinhos e espumantes da Moët Hennessy.

Para quem optar pelo passe anual, benefícios incluem:

Acesso ilimitado para o titular

Desconto para acompanhantes

Meeting room e suíte privada (mediante disponibilidade)

Transfer terrestre até 50 km do terminal