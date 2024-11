De olho na Black Friday, Shein abre área no aeroporto de Guarulhos para acelerar entregas

A varejista de moda Shein investiu R$ 13 milhões em uma área alfandegária própria no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Pioneira entre os marketplaces internacionais, o novo centro alfandegário da companhia deve diminuir o tempo de entrega, inclusive em datas promocionais importantes como a Black Friday.

O novo espaço tem capacidade para processar até 100 mil pacotes por dia em pleno funcionamento. Com a iniciativa, a Shein espera reduzir os prazos de entrega para até cinco dias.

"A nova área comporta uma infraestrutura dedicada de inspeção aduaneira para a Receita Federal e demais órgãos anuentes, o que agiliza o processo de liberação aduaneira e, consequentemente, acelera toda a nossa logística", diz Cesar Borges, diretor de logística da Shein para a América do Sul.

A inauguração do novo espaço acontece próximo a datas importantes para o varejo, como a campanha promocional da marca (11.11), a Black Friday e compras de Natal.

“Estamos prontos para atender à alta demanda de varejo. Com a nova infraestrutura agilizamos os processamentos e o prazo de entrega dos pacotes em 4 a 5 dias, melhorando a experiência dos nossos mais de 50 milhões de consumidores no Brasil”, diz o diretor.

As projeções indicam que a Black Friday vai seguir em crescimento no Brasil. De acordo com a Abcomm, as vendas no comércio eletrônico deve chegar a R$ 11,6 bilhões, aumento de 10,2% em comparação ao ano anterior.

Além da nova área alfandegada no Aeroporto de Guarulhos, a companhia conta com três galpões logísticos em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ao todo, são cerca de 256 mil metros quadrados destinados à armazenagem e triagem de produtos, o equivalente a 36 campos de futebol.