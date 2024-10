Experiência mais que VIP: inspirado em Los Angeles, Terminal BTG Pactual começa a operar em dezembro

Sem filas, com exclusividade e (bastante) sofisticação, o novo Terminal BTG Pactual, localizado ao lado do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, já tem data para começar a operar: 1º de dezembro.

O Terminal BTG Pactual abre amanhã a pré-venda para clientes BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) no site oficial. Nesse período, de 30 outubro a 3 de novembro, clientes com cartão Black e Ultrablue terão 20% de desconto na tarifa de US$ 590 que dá acesso ao terminal.

A partir de 4 de novembro, cartões Black terão 10% de desconto e os Ultrablue, cartão para clientes de alta renda, terão 20%. Nesta data também serão abertas as vendas para o público em geral. A entrada no terminal também será comercializada por agências de turismo parceiras.

Inspirado em operações similares hoje disponíveis em aeroportos como o de Los Angeles -- feito especialmente para celebridades fugirem dos olhares dos paparazzi e dos curiosos -- ou os de Londres e Dubai, o Terminal BTG Pactual é o primeiro do tipo na América Latina e promete uma experiência de embarque de luxo.

Localizado um pouco depois do Terminal 3, o terminal BTG será um espaço completo, com 2,4 mil metros quadrados construídos e entrada totalmente dedicada. Ainda há um espaço para expansão, que poderá acontecer conforme a percepção de demanda, explica Fabio Camargo, CEO do Terminal BTG Pactual.

“Nosso foco agora é garantir o início exitoso das operações, dada a complexidade da operação. Executar com excelência. Mas deixamos espaços para aprendermos com o dia a dia da operação”, diz.

O terminal tem capacidade de atender até 14 pessoas por hora, oferecendo serviço de concierge para fazer todo o processo de check in do passageiro. Também lá todo os procedimentos alfandegários e de imigração são realizados, sem que o cliente precise passar por outras áreas do aeroporto para fazer seu embarque ou desembarque.

Ex-CEO da Delta, onde ficou de 2017 até 2021, Camargo também foi da Latam e mais recentemente comandou uma vertical de crédito no Santander Brasil. De volta ao mundo de operações e turismo, o executivo assumiu o comando do terminal em maio, quando o BTG Pactual anunciou o novo empreendimento.

Um fundo de investimento gerido pelo banco havia comprado 52% do negócio em 2022 e no início deste ano passou a deter 100% da operação, num investimento de R$ 80 milhões totalmente dedicados à infraestrutura. O banco assinou, ainda, um contrato de naming rights para o terminal, cujo valor não foi divulgado.

A concessão do Terminal BTG Pactual é de 40 anos, com prazo de vencimento em 2062, e parte do faturamento é paga à atual administradora do aeroporto, a GRU Airport, cujo contrato de concessão tem validade até 2032.

“Nossa intenção é permanecer com os 100%. Acreditamos que esse investimento tem, tipicamente, um retorno de investimentos de infraeestrutura. Ou seja, entre cinco e dez anos começamos a enxergar o payback”, diz Daniel Epstein, sócio da área de private equity do banco e responsável pelo projeto.

O acordo também prevê exclusividade para que não haja outro terminal do tipo no aeroporto de Guarulhos.

Como vai funcionar o serviço do Terminal BTG Pactual

Numa espécie de evolução da sala VIP, os passageiros eles farão todos os procedimentos, do check-in à passagem pela Polícia Federal e Alfândega, sem necessidade de acessar os demais terminais.

No total, o terminal tem 4 máquinas de raio-X e toda a área de segurança e procedimentos de polícia federal e alfandegários foi desenhada pelas autoridades.

O terminal funcionará em regime de "soft opening" de dezembro, inicialmente apenas para embarques internacionais, entre 17h e meia-noite.

Durante essa fase inicial, foram firmados acordos com 12 companhias aéreas, incluindo Latam, Emirates, Lufthansa e United, entre outras que operam rotas para os Estados Unidos, Europa e Oriente Médio.

De acordo com Camargo, CEO do Terminal BTG Pactual, há conversas com mais companhias para firmar novas parcerias. Também há conversas com algumas companhias para que o serviço seja ofertado a clientes da primeira classe.

A expansão dos serviços para desembarques internacionais, embarques nacionais e conexões está prevista para o início de 2025, conforme o desenvolvimento da operação, segundo o executivo. Ainda sem previsão de início, a operação para embarques e desembarques nacionais tem tarifa estabelecida de US$ 375. O valor para conexões ainda está em análise.

O grande diferencial do Terminal BTG está no atendimento individualizado e na gama de serviços exclusivos. Os passageiros serão recebidos em suas residências por uma frota de carros Volvo, que os levará ao heliponto ou diretamente ao terminal, dependendo do pacote escolhido.

A empresa de mobilidade aérea Revo oferecerá traslados de helicóptero do heliponto na Avenida Brigadeiro Faria Lima até o terminal, numa viagem de cerca de 10 minutos de voo. O combo com o traslado de helicóptero tem valor total de US$ 950 dólares, com voos saindo de hora em hora.

Ao chegarem ao terminal, os clientes serão recebidos com drinks assinados pelo bartender Ricardo Miyazaki, dono do The Punch Bar e eleito o melhor bartender de São Paulo.

Enquanto isso, um concierge cuida dos procedimentos de check-in e retirada de bagagens, garantindo que o processo seja o mais ágil e fácil possível.

No interior do terminal, os passageiros terão à disposição um lounge privativo, bar, restaurante com alta gastronomia elaborada pelo chef Ivan Ralston, do Tuju, restaurante duas estrelas Michelin.

Há ainda uma área para descanso e para banho. Na hora do embarque, o passageiro é transportado até a aeronave em um carro, caso seja uma área de embarque remoto, ou até um elevador exclusivo se o embarque for por finger.

Os serviços do Terminal BTG estão abertos a qualquer passageiro de voos comerciais, mediante reserva prévia de 72 horas.

O terminal também conta com serviços adicionais, como uso de salas de reunião e lounges privativos, disponíveis mediante pagamento extra.