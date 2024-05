Quem passa pelo aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, está acostumado a enfrentar filas no check-in, no desembarque ou mesmo na imigração nos horários de maior movimento de voos nacionais e internacionais. No caso das mais de 20 salas VIP existentes por ali, não é muito diferente, sendo necessário até esperar alguns minutos porque a lotação atingiu a capacidade máxima. Até o fim deste ano, será inaugurado um novo terminal para quem quer ter um serviço ultra VIP dentro do aeroporto.

Chamado de Terminal BTG Pactual, o espaço de 5 mil metros quadrados ficará logo depois do Terminal 3. Um fundo de capital privado gerido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador de EXAME) está investindo R$ 80 milhões no empreendimento, como adiantado por INSIGHT.

Entre os serviços oferecidos estarão o concierge, restaurante de gastronomia internacional, lounge exclusivo, salas de reunião, banheiro com chuveiro e local para descanso. Também haverá um transfer em carro privado direto do terminal até o avião, sem a necessidade de fila. Dentro do terminal será possível fazer todo o processo de embarque e desembarque, incluindo check-in, raio-x, despacho de bagagem, imigração e alfândega.

Quanto vai custar?

O funcionamento será 24 horas, e a capacidade será de 100 pessoas por dia. Para utilizar o serviço, será necessário fazer uma reserva antecipada com no mínimo 72 horas de antecedência por meio do site do Terminal BTG Pactual. O portal já funciona e é possível se cadastrar em uma lista exclusiva.

Terminal BTG: estrutura ficará logo depois do Terminal 3. (Divulgação/Divulgação)

O terminal poderá ser usado por clientes de todas as companhias aéreas viajando em qualquer classe. A tarifa será de 350 dólares (algo em torno de 1.835 reais) para voos nacionais e de 590 dólares (pouco mais de 3.000 reais) para voos internacionais. Clientes que pagarem com o cartão do BTG Pactual terão desconto de 20%, além de terem o agendamento prioritário.

No começo de abril, a Latam inaugurou um espaço premium para o check-in doméstico de passageiros frequentes das mais altas categorias do programa Latam Pass no Terminal 2, principal hub de conexões da companhia aérea na América Latina. O serviço já é oferecido no Terminal 3 para voos internacionais.