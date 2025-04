Tempo de simplicidade: a Cartier apresenta relógio sem ponteiros

GENEBRA. A Cartier passou recentemente a Omega como a segunda marca de relógios mais vendida do mundo, segundo estudo da consultoria LuxeConsult com o Morgan Stanley. A marca de origem francesa, hoje parte do grupo Richemont, vive mesmo momento de alta. Até no mercado de segunda mão suas peças têm ganhado valor.

De alguns anos para cá, a manufatura parou de apostar em novas linhas e têm se dedicado a fazer o que sabe de melhor: relançar com poucas modificações seus modelos históricos, de design exemplar e cheios de significado.

Nesta edição do Watches & Wonders, o maior salão de relojoaria do mundo, em Genebra, que neste ano acontece de 1 a 7 de abril, a Cartier trouxe uma variação do Tank, “o mais bonito relógio do mundo”, na opinião de Pierre Rainero, diretor de imagem, estilo e herança da marca, além de outros modelos.

Tank à Guichets

O Tank à Guichets é a mais recente edição da linha Cartier Privé. A cada ano, essa coleção revela uma nova interpretação de um dos relógios icônicos da maison. Em anos anteriores foram o Tonneau, o Tank Normale e o Tortue. Lançado pela primeira vez em 1928, o Tank à Guichets combina tecnologia e design para oferecer uma forma pouco usual de mostrar o tempo.

Os primeiros desenhos do relógio Tank apareceram em 1917, com a caixa alinhada com a pulseira, brancards paralelos e uma coroa de corda às 3 horas. Lançado oficialmente em 1919, o modelo inicialmente chamado de “Tank Normale” inspirou inúmeras variações desde então.

Em 1928, com o surgimento dos trens e carros, a velocidade se tornou uma realidade. O tempo precisava ser lido de forma rápida, fácil e à primeira vista. Louis Cartier respondeu a essa mudança com um relógio sem ponteiros, que exibia a hora por meio de duas aberturas, uma para as horas e uma para os minutos.

Esse Tank foi considerado o primeiro a ser equipado com uma complicação. Em 1997, para comemorar o aniversário de 150 anos da Cartier, uma versão em platina foi lançada em edição limitada de 150 peças. Em 2005, o Tank à Guichets retornou como parte da coleção Collection Privée Cartier Paris, com uma série limitada de 100 peças em ouro rosa.

Como é o novo Tank à Guichets da coleção Cartier Privée

O novo relógio Tank à Guichets agora é movido pelo movimento manual 9755 MC, criado exclusivamente para este relógio. Como o original, a coroa de corda está posicionada às 12 horas. A caixa com acabamento acetinado contrasta com os brancards horizontais polidos, realçando a silhueta do relógio. O mostrador central é em ouro escovado ou platina.

Essa nova interpretação oferece dois estilos distintos. O primeiro modelo revisita o design de 1928, com a abertura das horas às 12 horas e a abertura dos minutos às 6 horas. Essa versão está disponível em ouro amarelo, ouro rosa ou platina.

O segundo modelo em platina, limitado a uma edição numerada de 200 peças, apresenta as duas aberturas posicionadas em ângulo opostos, nos cantos. Esse elemento de design presta homenagem aos anos 1930.

Relógio Tank à Guichets

Platina

Pulseira de couro de jacaré burgundy

Abertura das horas às 12 horas, abertura dos minutos às 6 horas, discos com acabamento dourado com numerais árabes burgundy e trilha dos minutos

Relógio Tank à Guichets

Ouro amarelo

Pulseira de couro de jacaré verde

Abertura das horas às 12 horas, abertura dos minutos às 6 horas, discos com acabamento dourado com numerais árabes verdes e trilha dos minutos

Relógios Cartier são feitos de ouro 750/1000 ou platina 950/1000

Relógio Tank à Guichets

Platina

Pulseira de couro de jacaré preto

Abertura das horas às 10 horas, abertura dos minutos às 4 horas, discos com acabamento dourado com numerais árabes burgundy e trilha dos minutos

Edição limitada e numerada de 200 peças

Relógio Tank à Guichets

Ouro rosa

Pulseira de couro de jacaré cinza-escuro

Abertura das horas às 12 horas, abertura dos minutos às 6 horas, discos com acabamento dourado com numerais árabes cinza-escuro e trilha dos minutos

Movimento manual 9755 MC

Dimensões: 37,6 x 24,8 mm. Espessura: 6 mm

Não resistente à água

Tank Louis Cartier

Pouco depois de sua criação em 1917, a Cartier começou a oferecer novas interpretações do Tank, com diferentes formatos, tamanho, materiais e mostradores. Essas evoluções incluem o Tank Cintrée, Tank Chinoise, Tank Asymétrique, Tank Américaine, Tank Française e, mais recentemente, o Tank Must SolarBeatTM.

Criado em 1922, o Tank Louis Cartier é o sucessor do Tank original, conhecido como Tank Normale, cujo design Louis Cartier reformulou apenas cinco anos após sua criação, com mostrador mais alongado e retangular e brancards com extremidades arredondadas.

A mais recente versão desse relógio chega agora com uma nova geração de movimento mecânico de fabricação própria com corda automática. O calibre 1899 MC permite o aumento do Tank Louis Cartier, disponível em ouro rosa e ouro amarelo.

Movimento automático 1899 MC

Dimensões: 38,1 x 27,75 mm. Espessura: 8,18 mm

Resistente à água até 30 metros

Relógios Cartier são feitos de ouro 750/1000

Tank Louis Cartier

Ouro amarelo

Pulseira de couro de jacaré cinza semimate

Mostrador flinqué, ponteiros em aço azulado em forma de espada

Tank Louis Cartier

Ouro rosa

Pulseira de couro de jacaré marrom semimate

Mostrador flinqué, ponteiros em aço azulado em forma de espada

Cartier Tank Louis Cartier: formato mais alongado (Cartier/Divulgação)

Panthère

O relógio Panthère tem o apelo de uma joia. Essa nova verão brinca com referências de zebra e tigre, uma composição gráfica adornada, do mostrador à pulseira, com motivos animais. Com laca preta e dourado-marrom, pavé de diamantes, espessartites laranja e amarela, a peça exala vibração.

Essa interpretação de agora do relógio Panthère exigiu precisão artesanal dos ateliês, particularmente o trabalho na laca, aplicada à mão e queimada em altas temperaturas, assim como o pavé do mostrador, adornado com 145 diamantes de corte brilhante. A pulseira vem com 314 diamantes de corte brilhante e 86 espessartites.

Os relógios Cartier são feitos de ouro 750/1000. O peso em quilates das pedras é fornecido como uma indicação e pode variar ligeiramente.

Dimensões: 36,5 mm x 26,7 mm.

Espessura: 6,8 mm.

Resistente à água até 3 bar (aproximadamente 30 metros).

Movimento quartz

Cartier Panthère: trabalho à mão com laca (Cartier/Divulgação)

Tressage

O Tressage trabalha com ouro, diamantes e pedras, transformando relógio em escultura. Nesta peça, o mostrador retangular é pavimentado com diamantes de pavê, enquanto as linhas afiadas dos brancards verticais fornecem contraste. A pulseira de couro brilhante segue o jogo de materiais.

Esse é um relógio que transcende os códigos tradicionais e permite brincar com texturas e cores. O ouro amarelo faz contraste com o mostrador preto e a pulseira de couro. Na primeira versão, com uma pulseira azul profunda, os torços e o mostrador são pavimentados com diamantes de pavé. Uma segunda versão traz um gradiente de safiras ao lado dos diamantes.

Por meio dessas criações, onde o redondo contrasta com a linha, a Cartier procura honrar o legado de Jeanne Toussaint, a primeira diretora criativa feminina da Cartier, nomeada em 1933.

Tressage

Ouro amarelo

Caixa em ouro amarelo e fivela de ardillon.

Mostrador de laca preta.

Pulseira de couro de vitelo preta brilhante e segunda pulseira em couro de vitelo preto macio.

Tressage

Ouro branco

Caixa e fivela de ardillon pavimentadas com 916 diamantes de corte brilhante

Mostrador em ouro branco pavimentado com 156 diamantes de corte brilhante Pulseira de couro de vitelo azul marinho macio e segunda pulseira em couro de vitelo preto brilhante.

Tressage

Ouro amarelo, ouro branco

Caixa e fivela de ardillon pavimentadas com 466 diamantes de corte brilhante

Mostrador em ouro branco pavimentado com 156 diamantes de corte brilhante

Pulseira de couro de vitelo bege brilhante e segunda pulseira em couro de vitelo preto macio

Tressage

Ouro branco

Caixa e fivela de ardillon pavimentadas com 570 diamantes de corte brilhante e 330 safiras

Mostrador em ouro branco pavimentado com 156 diamantes de corte brilhante

Pulseira de couro de vitelo azul marinho brilhante e segunda pulseira em couro de vitelo azul marinho macio