A coleção Iced Sea, best seller da Montblanc, chega em tamanho menor

GENEBRA. A coleção de relógios Iced Sea Automatic Date, da Montblanc, é um case de sucesso. Lançada em 2022, logo se tornou um sucesso em diversos mercados, como o brasileiro, com seu design esportivo e mostradores inspirados no gelo glacial do Mer de Glace, no Maciço Mont-Blanc.

No salão Watches & Wonders deste ano, que acontece em Genebra entre os dias 1 e 7 de abril, a Montblanc apresenta agora quatro novos modelos em uma caixa menor, de 38 milímetros. Antes disponível em diâmetro de 41 milímetros, a caixa de tamanho reduzido é adequada para homens e mulheres que procuram relógios mais discretos.

A manufatura de origem alemã, hoje parte do grupo Richemont, apresentou ainda no evento outras versões do Iced Sea, um 1858 Geosphere calendário anual e um 1858 Geosphere Mount Vinson em edição limitada. Confira a seguir.

Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxigênio 38

A Montblanc apresenta duas novas cores de mostrador com padrão glacial, em branco e azul claro. Todos os mostradores Montblanc Iced Sea apresentam um padrão de geleira que reproduz a cor e a textura do gelo. O padrão é criado usando como base uma técnica especial chamada gratté-boisé, dando ao mostrador a impressão de profundidade e luminosidade genuínas.

Outra novidade na linha é a tecnologia 0 Oxigênio. A ausência do oxigênio dentro da caixa elimina o embaçamento, que pode ocorrer com mudanças drásticas de temperatura, e evita a oxidação. Dessa forma, os componentes duram mais e proporcionam precisão contínua ao longo do tempo.

A tecnologia 0 Oxigênio da Montblanc será agora integrada em todos os novos modelos Montblanc Iced Sea a partir de abril de 2025. A boa notícia para os proprietários das edições anteriores do Montblanc Iced Sea é que eles poderão providenciar um upgrade 0 Oxigênio enviando seu relógio para um centro do grupo Richemont ou em uma boutique Montblanc.

Tal como acontece com as edições anteriores, os quatro novos modelos Montblanc Iced Sea Automatic Date são certificados como relógios de mergulho pela norma ISO 6425. Eles vêm com bezeis giratórios unidirecionais que combinam com a cor do mostrador e indicam o tempo de mergulho.

Os mostradores vêm com ponteiros brancos luminescentes, índices e um ponto às 12 horas no bezel e apresentam o logotipo Iced Sea da Montblanc no mostrador. Uma gravação 3D no fundo da caixa revela um mergulhador e um iceberg.

Os relógios vêm com a opção de uma pulseira cônica de aço inoxidável ou uma pulseira de borracha da cor correspondente, ambas facilmente intercambiáveis ​​e com um sistema de ajuste fino. As pulseiras de borracha foram redesenhadas para incluir um padrão de geleira 3D no interior; isso melhorar a respirabilidade e o conforto no pulso.

Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxigênio 38

Movimento calibre automático MB 24.17/SW200

Reserva de marcha 38 horas

Hora, minutos e segundos a partir do centro

Data às 3 h

Caixa aço inoxidável sem oxigênio, alças curvas com acabamento polido e acetinado

Bezel moldura rotativa unidirecional em aço

Super-LumiNova®

Cristal de safira em forma de caixa, resistente a arranhões e com duplo revestimento antirreflexo

Verso aço inoxidável com gravação 3D de um iceberg e mergulhador

Diâmetro 38 milímetros; altura 12.3 milímetros

Resistência 300 metros

Coroa aço inoxidável aparafusado e canelado, com o emblema Montblanc em relevo

Mostrador padrão glacial com algarismos e índices arábicos luminescentes revestidos de ródio; ponteiros de horas, minutos e segundos revestidos de ródio luminescente; logotipo Montblanc Iced Sea às 6 horas

Pulseira intercambiável, com sistema de ajuste fino, em duas opções: aço inoxidável cônico e fecho duplo dobrável ou pulseira de borracha

Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen 41

Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen: novo visual (Montblanc/Divulgação)

Depois do sucesso da Montblanc Iced Sea Bronze-tone Edition, lançada em 2024, a Montblanc introduz outro novo visual na coleção com uma caixa de aço resistente, com acabamento deliberadamente envelhecido e desgastado, graças a um tratamento com um revestimento preto.

Nesse processo, cada relógio desenvolve a sua própria pátina e aparência única. A caixa de aço desgastado é combinada com um bezel com inserções de cerâmica preta. O Montblanc Iced Sea Automatic Date com caixa de 41 milímetros vem com um mostrador cinza com padrão glacial sfumato que reproduz a cor e a textura do gelo.

Como a versão em 38 milímetros, esta edição conta agora com a tecnologia 0 Oxigênio da Montblanc, que oferece vários benefícios para exploradores que precisam de seu equipamento de cronometragem para trabalhar em alguns dos ambientes mais adversos.

Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen 41

Movimento Automático MB 24.17/SW200

Reserva de marcha 38 horas

Horas, minutos e segundos a partir do centro

Data às 3 h

Caixa aço inoxidável desgastado sem oxigênio, alças curvas com acabamento polido e acetinado

Bezel moldura rotativa unidirecional de aço inoxidável com inserção de cerâmica preta

Cristal de safira em forma de caixa, resistente a arranhões e com duplo revestimento antirreflexo

Verso fundo da caixa em aço desgastado com gravação 3D de um iceberg e um mergulhador

Diâmetro 41 milímetros; altura 12.9 milímetros

Resistência 300 metros

Coroa aparafusada, em aço inoxidável canelado com emblema Montblanc em relevo

Mostrador padrão glacial sfumato cinza com algarismos e índices arábicos brancos luminescentes revestidos de ródio; ponteiros de horas e minutos revestidos de ródio branco luminescente; ponteiro dos segundos revestido de rutênio

Pulseira borracha preta intercambiável com fecho cônico e aço inoxidável revestido de preto e fecho duplo de carbono com sistema de ajuste fino

Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar Limited Edition

Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar: inspiração vintage (Montblanc/Divulgação)

A Montblanc apresenta duas novas edições limitadas do calendário anual Montblanc 1858 Geosphere alimentadas por um novíssimo movimento Minerva fabricado manualmente.

O calibre apresenta um calendário anual (indicações de horas, minutos, segundos, data e mês), uma grande janela de data e uma função de hora mundial. É composto por 336 peças, todas decoradas à mão com técnicas tradicionais de alta relojoaria, como Côtes de Genève, e pode ser visto através do fundo da caixa em cristal de safira.

Para as funções do calendário anual, a grande data está posicionada às 12 horas, logo acima do histórico logotipo da Montblanc, e apresenta duas grandes aberturas posicionadas lado a lado. Para os meses, a Montblanc optou por exibi-los na periferia do mostrador através de uma seta vermelha.

Um olhar atento notará que o mês de julho foi substituído pela palavra ‘Minerva’, pois foi em 30 de julho de 1887 que a marca Minerva, e a sua seta reconhecível, foram registradas.

O globo giratório tridimensional pintado à mão apresenta o Hemisfério Norte e uma indicação de dia e noite. O globo também indica o horário de Greenwich com uma linha laranja e uma escala de 24 horas.

Os relógios vêm em uma caixa de 42 milímetros em lime gold (ouro limão) 750/1000 18 quilates (30 peças) ou aço inoxidável (100 peças). Ambas as edições estão equipadas com bezeis canelados fixos inspirados nos relógios históricos da Minerva e os primeiras bezeis canelados que datam de 1927.

Os relógios são inspirados nos códigos estéticos da herança da Minerva, mais propriamente da década de 1950, reconhecidos pelos designs elegantes dos mostradores e pela sua relojoaria de precisão.

Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar Limited Edition

Movimento manual calibre MB M14.58

Reserva de marcha 65 horas

Pontes prata alemã banhada a ródio com “Côtes de Genève”, bordas chanfradas à mão

Horas, minutos e segundos a partir do centro

Calendário anual com grandes exibições de datas e meses

Hora mundial com giro no Hemisfério Norte, escala de 24 horas com indicação dia/noite

Bezel moldura canelada fixa

Cristal cúpula de safira resistente a arranhões, com revestimento antirreflexo

Diâmetro 42 milímetros; 13,30 milímetros

Resistência 30 metros

Coroa canelada com emblema Montblanc em relevo

Globo giratório do Hemisfério Norte pintado à mão em safira 3D com meridiano de Greenwich laranja e indicação de dia e noite; logotipo histórico da Montblanc e logotipo da Minerva

Pulseira intercambiável em couro de bezerro e fecho triplo dobrável

Edições limitadas a 30 e a 100 peças

Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vinson Limited Edition

Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vinson: inspiração nas explorações (Montblanc/Divulgação)

A nova edição Geosphere 0 Oxygen é limitada a 986 peças em homenagem a 1986, o ano em que o explorador Reinhold Messner escalou o Monte Vinson, na Antártida. O relógio vem em uma caixa de titânio de 43,5 mílimetros, inspirada na paisagem do Monte Vinson.

Na parte central, o relógio apresenta uma caixa feita de fibras de quartzo, fibras de basalto aluminizadas, CaCO3 e resina azul clara. Esta mistura composta cria um design que lembra as cores e padrões do antigo gelo glacial encontrado na Antártica, com suas redes de cristais congelados pelo tempo há milênios.

Quanto mais velhos os glaciais se tornam, menos oxigénio contêm e mais densos se tornam, resultando nesta cor azul mais profunda. Reforçando o mundo da aventura e da exploração, a caixa central é adornada com um contorno luminoso do Monte Vinson, que brilha em branco durante o dia e em azul luminoso à noite.

O tema continua no mostrador com um padrão glacial sfumato azul esverdeado e cinza claro, criado usando uma técnica especial chamada gratté-boisé como base. O resultado dá ao mostrador a impressão de profundidade e luminosidade genuínas.

O Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vinson Limited Edition junta-se à série de relógios “Zero Oxygen” da Montblanc, que apresenta vários benefícios. Exploradores como Reinhold Messner, que escalou os sete cumes sem oxigênio suplementar, precisam do seu equipamento para trabalhar em ambientes desafiantes.

O relógio é movido por um movimento automático com a complicação Manufacture Worldtime da Montblanc, com aproximadamente 42 horas de reserva de energia. Tal como acontece com todos os modelos Geosphere 1858, os hemisférios Norte e Sul são representados por dois globos tridimensionais que giram no sentido anti-horário e incluem uma indicação de dia e noite.

A Montblanc incluiu pontos marcando os sete cumes da lista de Messner no globo do Hemisfério Norte e no cume do Mont Blanc. Há também uma data às três horas e uma indicação dual time às nove horas.

O novo relógio marca a primeira vez que um modelo da coleção 1858 foi equipado com uma nova pulseira de borracha facilmente intercambiável – as pulseiras anteriores eram em couro de bezerro. A pulseira azul-esverdeada apresenta um motivo de corda de alpinista, em consonância com o tema alpino.

Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vinson Limited Edition

Movimento automático calibre MB 29.25

Reserva de marcha 42 horas

Hora mundial com rotação dos globos dos hemisférios norte e sul, escala de 24 horas e indicação de dia e noite; indicação de hora dupla (dual time); data por disco

Meio da caixa material compósito azul-esverdeado com captura de CO2 e acabamento acetinado, contorno cinza da montanha Mont Vinson no lado esquerdo com emissão azul

Bezel luneta giratória bidirecional em titânio com inserção em alumínio anodizado cinza claro, acabamento serrilhado, emissão azul dos pontos cardeais em Super-Luminova

Cristal cúpula de safira abaulada, resistente a arranhões com revestimento antirreflexo

Verso Caixa de titânio com gravação a laser 3D do Mont Vinson

Diâmetro 43,5 milímetros; altura 13 milímetros

Resistência 100 metros

Coroa aço inoxidável com emblema Montblanc em relevo

Mostrador padrão de geleira sfumato azul-esverdeado, com algarismos e índices arábicos luminescentes brancos revestidos de ródio, ponteiros de horas e minutos luminescentes revestidos de ródio branco, ponteiro de tempo duplo luminescente branco, globos luminescentes dos hemisférios norte e sul com meridianos de Greenwich azul-esverdeado

Pulseira borracha intercambiável azul-esverdeada com padrão de corda e fecho duplo dobrável com sistema de ajuste fino

Edição limitada 986 peças