Um século de funcionamento: Navitimer da Breitling é aprimorado

Símbolo da era dos aviões a jato, o modelo Navitimer da Breitling foi aprimorada com o Calibre de manufatura B19. O modelo, reconhecível pela régua de cálculo circular, pelo bisel com entalhes e pela função de cronógrafo está na lista de todos os colecionadores como um dos maiores de todos os tempos, e agora, pequenos ajustes são necessários para mantê-lo funcionando por um século inteiro.

Adorado por celebridades como Miles Davis e Serge Gainsbourg, o Navitimer foi projetado em 1952 para a Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA). Conhecido como o primeiro computador de voo em forma de relógio de pulso, a régua de cálculo circular tinha capacidade para realizar todos os cálculos a bordo. E embora tenha começado como um relógio-ferramenta prático para pilotos, sua influência não terminou com a aviação. Tornou-se um ícone de estilo por seu design original.

Agora, o Navitimer vem equipado com o primeiro movimento de cronógrafo com calendário perpétuo exclusivo da Breitling, o Calibre B19, introduzido pela primeira vez no ano passado como parte das comemorações do 140.º aniversário da Breitling. Este novo Navitimer apresenta um mostrador azul-glacial complementado por um bisel de platina numa caixa em aço inoxidável de 43 mm, com a fase da lua ilustrada às 12 horas.

Os botões em forma de cogumelo facilitam a utilização das funções de cronometragem, enquanto o verso da caixa aberto permite apreciar o movimento. A pulseira do Navitimer B19 está disponível em duas versões: em couro de crocodilo preto com um confortável fecho de báscula, ou em aço inoxidável de sete fileiras com fecho de borboleta.

Breitling Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar Ref. PB1920251C1P1 (Breitling/Divulgação)

“É preciso muito para usarmos a palavra ‘ícone’, mas o Navitimer conquistou este título. Combinado com o movimento de cronógrafo de calendário perpétuo, o B19 é uma obra-prima, que não perde o ritmo durante um século inteiro. Trata-se de um relógio que vai marcar o tempo ao longo de gerações", diz Georges Kern, CEO da Breitling.

Breitling e o Calibre B19

O Calibre B19 é uma atualização aos movimentos da Breitling, que começou com o lançamento em 2009 do seu principal Calibre de Manufatura 01, considerado o padrão de excelência dos movimentos de cronógrafo. O B19 combina a especialidade de cronógrafo da Breitling com uma complicação de calendário que se autocorrige para anos bissextos e meses de 28, 30 e 31 dias.

Além de testes de precisão independentes para obter a certificação COSC, o Calibre B19 passa por uma simulação de utilização intensa de 16 anos que inclui, entre outros desafios extremos, 100.000 movimentos de corda na coroa, 3.456.000 oscilações e 60.000 choques a 500 G.

Desenvolvido e montado na Breitling's Chronometrie, em La Chaux-de-Fonds, o Calibre B19 oferece uma reserva de marcha de 96 horas e requer apenas pequenos ajustes para se manter atualizado durante os próximos 100 anos. Este novo Navitimer B19 azul-glacial marca a primeira vez que este movimento está disponível fora de uma série de edição limitada, elevando o lendário relógio a um novo nível de atemporalidade, construído para perdurar por gerações.

Especificações técnicas

Movimento

Calibre: Calibre B19 manufaturado pela Breitling

Diâmetro: 30 milímetros

Espessura: 8,53 milímetros

Movimento: mecânico de corda automática, bidirecional com rolamento de esferas

Reserva de marcha: aproximadamente 96 horas

Número de componentes: 374

Frequência da roda de balanio: 28 800 oscilaiões/hora ou 4 hertz

Cronógrafo: roda de colunas, embreagem vertical, 1/4 de segundo, 30 minutos

Visor: horas, minutos, segundos, calendário perpétuo

Certificação: certificado pelo COSC

Caixa

Material: aço inoxidável

Diâmetro: 43 milímetros

Espessura: 14,94 milímetros

Altura (da extremidade do encaixe superior à extremidade do encaixe inferior): 49,07 milímetros

Resistência à água: 30 metros

Vidro: de safira, convexo, antirreflexo dos dois lados

Verso da caixa: aço inoxidável, rosqueado, cristal de safira

Coroa: aço inoxidável, não rosqueado, duas juntas

Bisel: platina, bidirecional com régua de cálculo circular

Mostrador/ponteiros

Mostrador azul-glacial

Índices e ponteiros das horas e minutos luminescentes Super-LumiNova®

Bracelete