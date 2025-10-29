Technogym e World Athletics lançam o primeiro mundial de corrida em esteira

Os corredores estão dominando não apenas as ruas, mas também as academias. O mercado do esporte movimenta bilhões em todo o mundo — só os equipamentos de corrida somaram US$ 44,2 bilhões em receita em 2024, segundo a Imarc Group — e a prática foi a atividade física mais realizada no ano, de acordo com o Strava.

De olho nesse boom do bem-estar, a Technogym, líder global em equipamentos fitness, e a World Athletics, federação internacional que regula o atletismo desde 1912, anunciaram uma parceria inédita: o Run X, o primeiro campeonato mundial de corrida em esteira.

Fundada em 1983, a marca italiana quer levar seu ecossistema digital além do treino, criando uma nova modalidade esportiva global — totalmente indoor e conectada.

A competição, disputada em uma distância de 5 km, inaugura um novo formato e busca popularizar a experiência de corrida em ambientes fechados. A proposta é democratizar a prática, permitindo que pessoas que não se sentem confortáveis em enfrentar obstáculos nas ruas ou viajar para provas longas possam competir de forma simples e acessível.

Prêmio de US$ 100 mil

A novidade será lançada oficialmente no outono de 2026, junto com a divulgação do regulamento e do calendário do Run X. A partir daí, academias e centros esportivos poderão se inscrever para participar. No entanto, apenas os estabelecimentos com esteiras Technogym conectadas ao ecossistema digital da marca estarão habilitados para integrar o torneio — que exibirá, em tempo real, o ranking global dos participantes.

O campeonato será dividido em etapas locais, nacionais e globais, em um formato semelhante ao de competições esportivas tradicionais, como a Copa do Mundo. Os melhores atletas de cada país, divididos por categoria, se classificarão para as fases regionais. No fim de 2026, 10 homens e 10 mulheres disputarão a grande final, que oferecerá um prêmio total de US$ 100 mil.

Além do valor em dinheiro, os vencedores receberão wild cards concedidos pela World Athletics Series para eventos oficiais, como o Campeonato Mundial de Corrida de Rua.

Corrida entra na era digital

O formato reflete o novo perfil do consumidor de fitness, que busca experiências híbridas — presenciais e digitais — e maior flexibilidade para treinar e competir. De acordo com o Strava, o número de atividades de corrida registradas na plataforma aumentou 53% entre 2020 e 2024, evidenciando o potencial do esporte como fenômeno de engajamento global.

O lançamento também acompanha o crescimento do mercado de bem-estar, que deve movimentar US$ 9 trilhões até 2029, segundo projeções do setor. Conhecida por seus equipamentos de ponta, a Technogym amplia sua presença ao entrar no universo das competições esportivas, fortalecendo ainda mais o posicionamento da marca italiana no cenário global.