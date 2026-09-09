Quem são os oito estreantes da convocação de Carlo Ancelotti? Veja a lista completa

A primeira lista de convocados da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026 trouxe mudanças significativas no perfil do grupo. Com o objetivo explícito de iniciar um processo de renovação visando os próximos ciclos internacionais, o treinador italiano chamou oito estreantes para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre o final de setembro e o início de outubro na Ásia e na Oceania.

Durante a entrevista coletiva de imprensa, o comandante ressaltou que a escolha de novos atletas faz parte de um planejamento estratégico de longo prazo. A comissão técnica busca mapear alternativas no mercado nacional e internacional para estruturar a base da equipe não apenas para os próximos compromissos do calendário, mas também com foco nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 e nos ciclos voltados para as Copas do Mundo de 2026 e 2030.

A inclusão de jovens promessas e jogadores em ascensão abre espaço para que atletas formados em clubes do futebol brasileiro e em ascensão na Europa ganhem minutagem com a amarelinha. A sequência de partidas servirá como laboratório para avaliar o comportamento do grupo em confrontos inéditos e em diferentes contextos geográficos e táticos.

Perfis dos oito estreantes na Seleção Brasileira

Pedro Morisco (Goleiro - Coritiba): Jovem arqueiro revelado nas divisões de base do Coritiba, consolidou-se pela segurança debaixo das traves e reflexos apurados, ganhando protagonismo na equipe paranaense e chamando a atenção da comissão técnica nacional.

Jovem arqueiro revelado nas divisões de base do Coritiba, consolidou-se pela segurança debaixo das traves e reflexos apurados, ganhando protagonismo na equipe paranaense e chamando a atenção da comissão técnica nacional. Otávio (Goleiro - Cruzeiro): Arqueiro formado no Cruzeiro, destaca-se pela envergadura física, bom posicionamento e capacidade de liderança defensiva, credenciando-se como uma das novas apostas para o futuro da meta brasileira.

Arqueiro formado no Cruzeiro, destaca-se pela envergadura física, bom posicionamento e capacidade de liderança defensiva, credenciando-se como uma das novas apostas para o futuro da meta brasileira. Artur Dias (Zagueiro - Athletico-PR): Defensor polivalente do Athletico-PR, notabiliza-se pela força nos duelos terrestres e aéreos, além de demonstrar qualidade e precisão na saída de bola desde o campo defensivo.

Defensor polivalente do Athletico-PR, notabiliza-se pela força nos duelos terrestres e aéreos, além de demonstrar qualidade e precisão na saída de bola desde o campo defensivo. Jair Cunha (Zagueiro - Nottingham Forest): Formado no futebol brasileiro e atualmente defendendo o Nottingham Forest, na Inglaterra, o zagueiro combina vigor físico, imposição nos desarmes e experiência em ligas europeias de alto nível.

Formado no futebol brasileiro e atualmente defendendo o Nottingham Forest, na Inglaterra, o zagueiro combina vigor físico, imposição nos desarmes e experiência em ligas europeias de alto nível. Matheuzinho (Lateral - Corinthians): Lateral-direito do Corinthians, caracteriza-se pela vocação ofensiva intensa, capacidade de infiltração e boa participação na construção de jogadas pelo setor direito do campo.

Lateral-direito do Corinthians, caracteriza-se pela vocação ofensiva intensa, capacidade de infiltração e boa participação na construção de jogadas pelo setor direito do campo. Mauro Júnior (Lateral - PSV): Polivalente lateral e ala vinculado ao PSV Eindhoven, construiu sólida carreira no futebol europeu exercendo funções tanto na defesa quanto no meio-campo, destacando-se pela disciplina tática.

Polivalente lateral e ala vinculado ao PSV Eindhoven, construiu sólida carreira no futebol europeu exercendo funções tanto na defesa quanto no meio-campo, destacando-se pela disciplina tática. Breno Bidon (Meio-campista - Corinthians): Jovem meio-campista do Corinthians, reconhecido pela inteligência na distribuição de passes, leitura de jogo refinada e controle do ritmo na zona central do campo.

Jovem meio-campista do Corinthians, reconhecido pela inteligência na distribuição de passes, leitura de jogo refinada e controle do ritmo na zona central do campo. Gabriel Bontempo (Meio-campista - Santos): Promissor volante revelado pelo Santos, destaca-se pela combatividade na marcação, dinamismo na transição e capacidade de articulação entre a defesa e o ataque.

Lista de convocados para os amistosos

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou os jogadores para uma série de três amistosos na Ásia e Oceania. Abaixo, os 26 convocados para as partidas contra Austrália e Índia.

Goleiros:

Hugo Souza (Corinthians)

Pedro Morisco (Coritiba)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores (Zagueiros e laterais):

Artur Dias (Athletico-PR)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair (Nottingham Forest)

Marquinhos (PSG)

Matheuzinho (Corinthians)

Mauro Júnior (PSV)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas:

Andrey Santos (Manchester United)

Breno Bidon (Corinthians)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo (Botafogo)

Douglas Luiz (Juventus)

Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes:

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Samuel Lino (Flamengo)

Vini Jr (Real Madrid)

Amistosos da Seleção até o fim de 2026