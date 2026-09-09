Quem são os oito estreantes da convocação de Carlo Ancelotti? Veja a lista completa

A primeira lista de convocados da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026 trouxe mudanças significativas no perfil do grupo. Com o objetivo explícito de iniciar um processo de renovação visando os próximos ciclos internacionais, o treinador italiano chamou oito estreantes para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre o final de setembro e o início de outubro na Ásia e na Oceania.
Durante a entrevista coletiva de imprensa, o comandante ressaltou que a escolha de novos atletas faz parte de um planejamento estratégico de longo prazo. A comissão técnica busca mapear alternativas no mercado nacional e internacional para estruturar a base da equipe não apenas para os próximos compromissos do calendário, mas também com foco nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 e nos ciclos voltados para as Copas do Mundo de 2026 e 2030.
A inclusão de jovens promessas e jogadores em ascensão abre espaço para que atletas formados em clubes do futebol brasileiro e em ascensão na Europa ganhem minutagem com a amarelinha. A sequência de partidas servirá como laboratório para avaliar o comportamento do grupo em confrontos inéditos e em diferentes contextos geográficos e táticos.
Perfis dos oito estreantes na Seleção Brasileira
- Pedro Morisco (Goleiro - Coritiba): Jovem arqueiro revelado nas divisões de base do Coritiba, consolidou-se pela segurança debaixo das traves e reflexos apurados, ganhando protagonismo na equipe paranaense e chamando a atenção da comissão técnica nacional.
- Otávio (Goleiro - Cruzeiro): Arqueiro formado no Cruzeiro, destaca-se pela envergadura física, bom posicionamento e capacidade de liderança defensiva, credenciando-se como uma das novas apostas para o futuro da meta brasileira.
- Artur Dias (Zagueiro - Athletico-PR): Defensor polivalente do Athletico-PR, notabiliza-se pela força nos duelos terrestres e aéreos, além de demonstrar qualidade e precisão na saída de bola desde o campo defensivo.
- Jair Cunha (Zagueiro - Nottingham Forest): Formado no futebol brasileiro e atualmente defendendo o Nottingham Forest, na Inglaterra, o zagueiro combina vigor físico, imposição nos desarmes e experiência em ligas europeias de alto nível.
- Matheuzinho (Lateral - Corinthians): Lateral-direito do Corinthians, caracteriza-se pela vocação ofensiva intensa, capacidade de infiltração e boa participação na construção de jogadas pelo setor direito do campo.
- Mauro Júnior (Lateral - PSV): Polivalente lateral e ala vinculado ao PSV Eindhoven, construiu sólida carreira no futebol europeu exercendo funções tanto na defesa quanto no meio-campo, destacando-se pela disciplina tática.
- Breno Bidon (Meio-campista - Corinthians): Jovem meio-campista do Corinthians, reconhecido pela inteligência na distribuição de passes, leitura de jogo refinada e controle do ritmo na zona central do campo.
- Gabriel Bontempo (Meio-campista - Santos): Promissor volante revelado pelo Santos, destaca-se pela combatividade na marcação, dinamismo na transição e capacidade de articulação entre a defesa e o ataque.
Lista de convocados para os amistosos
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou os jogadores para uma série de três amistosos na Ásia e Oceania. Abaixo, os 26 convocados para as partidas contra Austrália e Índia.
Goleiros:
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
Defensores (Zagueiros e laterais):
- Artur Dias (Athletico-PR)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair (Nottingham Forest)
- Marquinhos (PSG)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Mauro Júnior (PSV)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas:
- Andrey Santos (Manchester United)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo (Botafogo)
- Douglas Luiz (Juventus)
- Gabriel Bontempo (Santos)
Atacantes:
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)
Amistosos da Seleção até o fim de 2026
- 25 de setembro: Austrália x Brasil — Queensland Country Bank Stadium, às 7h
- 29 de setembro: Austrália x Brasil — Suncorp Stadium, às 7h
- 3 de outubro: Índia x Brasil — Salt Lake Stadium (sem horário definido)
- 14 de novembro: Japão x Brasil — Estádio Nacional de Singapura, às 7h15
- 17 de novembro: Singapura x Brasil — Estádio Nacional de Singapura, às 7h