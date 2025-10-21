Como o fundador da Technogym quer transformar a saúde do mundo com bem-estar e tecnologia

“Bem-estar é um estado mental, é uma cultura que depende de muitos pontos de contato na vida. Na base, temos o exercício físico, uma ferramenta poderosa, mas o movimento regular é o mais importante. Além disso, é necessário complementar com uma nutrição saudável e uma abordagem mental positiva”, diz Nerio Alessandri, fundador e presidente da Technogym, que tem como plano pessoal mudar a saúde do mundo — e os brasileiros estão na mira do empresário.

Em passagem pelo Brasil, o italiano discutiu tendências e o papel local na expansão da companhia de equipamentos de academia, fundada por Alessandri na garagem de sua casa há mais de 40 anos. Nesse tempo, a marca estruturou um ecossistema de equipamentos conectados, serviços digitais e treinos sob demanda. “O bem-estar precisa ser prazeroso”, diz. Para ele, a proposta vai além do fitness estrito. “É design, é estilo de vida”.

O Brasil é um dos mercados prioritários nesse movimento. “É o segundo maior mercado fitness do mundo. Estamos aqui há 30 anos”, afirma Alessandri. Segundo ele, o país está entre os cinco principais mercados e entra em uma fase voltada a saúde, com participação dos setores público e privado. O plano é ampliar a integração digital através de dados pessoais e dispositivos como Garmin, Apple Watch.

O investimento em inteligência artificial sustenta a expansão do portfólio. O Technogym Checkup — apresentado como a primeira estação wellness do mundo — utiliza sensores e IA para medir funções motoras e cognitivas, frequência cardíaca e composição corporal, além de estimar idade biológica.

Integrado ao Technogym App, os dados alimentam o Technogym AI Coach, que transforma as avaliações em protocolos de treino personalizados. Para operadores (academias, hotéis, clínicas) e profissionais (treinadores e fisioterapeutas), a ferramenta oferece insights para prescrição e adaptação de cargas. Para o cliente, basta logar em qualquer academia do mundo para ter o treino disponível.

Outras tecnologias também foram apresentadas recentemente como os Connected Dumbbells, halteres conectados que substituem 12 pares (de 2 a 24 kg, com incrementos de 2 kg). Emparelhados por Bluetooth, o aparelho registra automaticamente peso e repetições e, com o AI Coach, dá feedback em tempo real e sugere a carga série a série.

Technogym: equipamentos de luxo com design italiano (Technogym/Divulgação)

O uso da tecnologia da marca se expande para o Artis Luxury, linha de equipamentos de luxo que reúne Checkup, Artis Cardio, Biostrength e Artis Strength em um conjunto pensado para integrar avaliação, cardio e força. A linha combina recursos de IA com acabamentos alinhados a projetos residenciais e corporativos.“Nossos produtos têm design italiano. Portanto, os equipamentos também fazem parte da decoração”, diz Alessandri.

Para além dos equipamentos fitness, o propósito de Alessandri é transformar as cidades em hubs de bem-estar. Na Itália, há o projeto Wellness Campus, inserido no Technology Village. O campus funciona como hub que conecta hotéis, escolas, hospitais e empresas a um mesmo ecossistema de saúde que inclui checkups e atividades físicas.

Também há um centro de pesquisa e inovação, instalações de produção, escritórios, e espaços voltados para funcionários como o Technogym University, centro de educação para colaboradores, o T-Restaurant e o T-Wellness, centro de bem-estar.

O plano de Alessandri é tornar a região da Emilia Romanha no primeiro distrito de bem-estar do mundo. Fundado em 2012, o local cobre uma área total de mais de 150.000 metros quadrados em Cesena, a apenas alguns quilômetros da garagem onde Alessandri fundou a empresa em 1983.

“O que fazemos é inspirar as pessoas, criar engajamento e comunidade”, afirma. A experiência, iniciada em 2003, será expandida para novas regiões como Milão — e o Brasil em um plano a longo prazo.