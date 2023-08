TAG Heuer comemora 60 anos do Carrera no Brasil

Para continuar a celebração do 60º aniversário do Carrera, a TAG Heuer organizou dois eventos no Brasil – o primeiro em São Paulo, e o segundo no Rio de Janeiro com a presença de amigos da marca, formadores de opinião, influenciadores e clientes.

Na quinta-feira, 10, a TAG Heuer ofereceu um coquetel de recepção na butique de São Paulo com uma exibição muito aguardada do Porsche Carrera RS 2.7.

Localizada no Shopping São Paulo Cidade Jardim, a instalação automotiva homenageia a parceria de longa data com a marca e homenageia os diversos relógios TAG Heuer Carrera x Porsche.

Além do Porsche Carrera RS 2.7, e para homenagear a TAG Heuer e seu legado automobilístico, o piloto brasileiro da Porsche-Penske, Felipe Nasr foi o convidado de honra do coquetel butique para celebrar os 60 anos do Carrera. Nasr é 2x IMSA Champion, Daytona 24h Winner, Sebring 12h Winner, Petit Le Mans Winner e amigo da TAG Heuer.

Com um currículo impressionante em todo o mundo, o piloto brasileiro Felipe Nasr começa sua segunda temporada com a equipe Penske em 2023, quando correrá o nº 7 da LMDh pela Porsche Penske Motorsport (PPM) no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O brasileiro de 30 anos traz uma riqueza de sucesso e experiência para o Porsche 963 híbrido Protype e incorpora qualidades únicas que se alinham com o espírito de vanguarda suíço da TAG Heuer.

Enquanto convidados e formadores de opinião socializavam com coquetéis e canapés, Felipe Nasr usou o microfone para falar sobre sua história com o automobilismo, parceria com a Porsche, amor de longa data por relógios e interesse na TAG Heuer, junto ao CEO TAG Heuer Brasil, Freddy Rabbat.

Para finalizar a noite de celebração, o artista Adonis Alcici realizou uma performance ao vivo e criou uma obra de arte em apenas 6 minutos em frente a todos os convidados.

Adonis fora o mesmo artista que imprimiu sua arte no capacete de Felipe que estava exposto na butique durante todo o evento. Alcici é conhecido por sua arte que é movida e inspirada pela adrenalina e movimento e retrata o universo da velocidade em seu trabalho.

As comemorações pelo Brasil seguiram no Rio de Janeiro, no dia 11, a TAG Heuer ofereceu um coquetel na butique do Village Mall, novamente com Felipe Nasr como convidado de honra. Enquanto convidados e formadores de opinião socializavam o artista Adonis Alcici realizou uma performance ao vivo e criou uma obra de arte em minutos em frente a todos os convidados.

Para finalizar a noite de celebração, a TAG Heur recebeu amigos da marca e clientes em um jantar especial e personalizado em comemoração dos 60 anos do icônico relógio Carrera na Adega Santiago.