TAG Heuer celebra o luxo e as corridas no Watches & Wonders

A relojoaria suíça TAG Heuer está celebrando o passado e o futuro no salão Watches & Wonders, realizado este ano em Genebra, na Suíça, entre os dias 27 de março e 2 de abril. Com o olho na herança, a marca apresentou quatro novas versões do clássico modelo Carrera, que comemora 60 anos em 2023, e o Aquaracer Full Gold, o primeiro relógio totalmente em ouro da nova geração Aquaracer.

Com a visão no futuro, a TAG Heuer tem apresentado modelos mais sofisticados, com materiais como diamante feito em laboratório e complicações como turbilhao, além de relógios com caixas menores e mostradores mais coloridos para falar com o público feminino. Foi assim no salão deste ano.

A coleção Carrera completa 60 anos

A coleção Carrera homenageia a corrida do Carrera Panamericana, realizada pela primeira vez em 1950, do norte ao sul do México. Apenas cinco corridas foram suficientes para criar uma mística em torno da prova para manter o evento no centro das conversas em todo o mundo do automobilismo. Quase uma década depois daquela corrida final, os pilotos ainda contavam as histórias do 'Carrera'.

Foram os pais de dois irmãos mexicanos, Pedro e Ricardo Rodríquez, que em Sebring em 1962 inspiraram Jack com histórias sobre o perigo do Carrera Panamericana, sua capacidade de testar, o drama do percurso e a doçura da vitória. 'Carrera, Carrera, Carrera' repetia em sua cabeça e Jack correu para registrar o nome 'Heuer Carrera' para o seu próximo cronógrafo.

Em 1963, Jack lançou um cronógrafo de corda manual que apresentava um novo cristal de acrílico com anel de tensão. Jack viu uma oportunidade de limpar o mostrador do cronógrafo movendo a escala de 1/5 de segundo para o flange, fora dos marcadores de hora. Um mostrador mais limpo combinado com o inovador anel de tensão aumentou a legibilidade de todos os ângulos.

Em janeiro deste ano, a marca apresentou durante a LVMH Watch Week, o primeiro relógio comemorativo aos 60 anos do Carrera.

"Com o Carrera, tentamos trazer um pouco mais de modernidade com o pensamento 'o que faz um Carrera, ser um Carrera'. Mas, também colocamos um pouco de imaginação e inovação. TAG significa 'técnica avant-garde', por isso, realmente nos concentramos em inovar constantemente para melhorar as coisas. Para não apenas viver no passado, mas continuar trazendo o passado para o presente e para o futuro", disse George Ciz, diretor de marketing da TAG Heuer.

"Estamos muito empolgados e será o primeiro de alguns lançamentos que acontecerão realmente para comemorar os 60 anos do carro. Então, muito mais por vir", comenta Benjamin Beuafils, presidente da TAG Heuer.

Os lançamentos da TAG Heuer no Watches & Wonders

Durante o evento, foram revelados os modelos TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde Chronograph Tourbillon 44mm, TAG Heuer Carrera Chronograph, TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox, TAG Heuer Carrera Date 36mm e Aquaracer Full Gold.

TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde Chronograph Tourbillon 44mm

A tecnologia Diamant d'Avant-Garde da TAG Heuer permitiu que a relojoaria de luxo suíça usasse diamantes cultivados em laboratório pela primeira vez, em 2022, em uma caixa de cronógrafo, coroa, mostrador e índices.

Este ano, a marca está levando sua experiência de ponta e definidora da indústria CVD um passo adiante, adicionando diamantes cultivados em laboratório em formas personalizadas e criativas ao bezel e pulseira de alumínio exclusivas do relógio.

A caixa, o bezel e a pulseira de 44 mm são feitas de alumínio anodizado jateado preto, com diamantes cultivados em laboratório de várias formas imaginativas por toda parte. A caixa inclui 4,3 quilates de 48 diamantes de laboratório, enquanto o bezel apresenta 26 para um total de f 1,9 quilates, e a pulseira comporta 34 para um peso total de 1,9 quilates.

A coroa é um único diamante de 2,5 quilates cultivado em laboratório, otimizado em crescimento e cortado para o ajuste mais nítido e limpo. Os dois empurradores de cronógrafo de aço às duas e seis horas são aprimorados com um revestimento DLC preto, permitindo que a coroa de diamante seu lugar brilhe como uma joia funcional.

TAG Heuer Carrera Chronograph

O TAG Heuer Carrera Chronograph dá continuidade a uma história que teve início há 60 anos, perpetuando um design clássico: uma caixa simples e redonda, entalhes integrados de forma harmoniosa e acionadores de cronógrafo ergonômicos às 2 e 4 horas. Igualmente evocativo dos designs originais da década de 1960 é o mostrador harmoniosamente equilibrado do novo modelo, com seu layout de contadores altamente legíveis às 3, 6 e 9 horas, escala de um quarto de segundo em torno da borda do mostrador e detalhes precisos e simples.

No momento do lançamento, estão disponíveis duas opções de mostrador: um em azul característico do TAG Heuer Carrera e outro em preto intenso, ambos com um acabamento escovado com padrão sunray para um toque adicional de sofisticação e elegância.

Ambos os modelos serão lembrados por seus detalhes. Cada um deles é definido pela presença de cores expressivas, pensadas ao pormenor para facilitar o uso do relógio e reforçar seu estilo de corrida puro. O mais proeminente destes detalhes é um anel laranja em dégradé, que circunda a borda do mostrador e estabelece a conexão com os marcadores de horas aplicados. Ele cria um colorido que aumenta gradativamente e confere ao relógio uma representação visual que replica o som de um carro de corrida aumentando a velocidade.

Além disso, as novas adições — ponteiro central dos segundos do cronógrafo e ponteiros dos contadores — apresentam um tom vermelho, inspirado nos painéis de instrumentos dos carros de corrida. Por fim, os índices alternados nos pequenos segundos às 6 horas e os marcadores de 10 minutos/10 segundos no flange foram projetados em um tom laranja-rubro.

TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox

Para comemorar o 60.º aniversário do TAG Heuer Carrera, os designers e relojoeiros da TAG Heuer reformularam e melhoraram a forma do relógio, preparando-o para sua sétima década de uso.

Tudo começa com a caixa em aço inoxidável. Com 39 mm de diâmetro, ela possui uma qualidade universal — a ergonomia foi aperfeiçoada e aprimorada de um modo geral, tornando o relógio extremamente confortável, independentemente do tamanho do pulso.

A caixa é coberta por um cristal de safira no topo, com o formato dos cristais de hesalite abaulados que podiam ser encontrados nos modelos Heuer Carrera da década de 1970. Contudo, desta vez, o cristal foi redesenhado de modo que a curva flua continuamente sobre a escala de taquímetro em torno da borda do mostrador e para dentro da caixa. Da mesma forma, o flange e os índices também foram curvados, contribuindo de forma ainda mais significativa para a estética, coerência e legibilidade do relógio.

Mantendo o propósito original de Jack para o relógio, este é um desenvolvimento mais do que estético — ele também representa a possibilidade de ler o taquímetro a partir de uma maior variedade de ângulos.

No momento de seu lançamento, estarão disponíveis dois modelos: um com um mostrador azul exclusivo, em uma pulseira de couro de bezerro azul, e outro com um mostrador preto e prateado, mais ousado, no formato “panda reverso” — nome atribuído aos mostradores pretos com contadores brancos ou prateados de alto contraste.

TAG Heuer Carrera Date 36mm

Os designers e engenheiros da empresa aperfeiçoaram a silhueta do TAG Heuer Carrera Date, conferindo-lhe um perfil novo, esportivo e ergonômico, preservando os códigos inspirados no mundo das corridas que definem um dos poucos ícones de design genuínos da relojoaria. Mostradores novos e coloridos, uma nova pulseira com um design cônico e um movimento atualizado completam a nova versão do modelo da coleção principal.

A nova versão do TAG Heuer Carrera Date está disponível com uma nova palete de cores vibrantes para

o mostrador. Com o lançamento agendado para abril, estarão disponíveis três opções de mostrador: um

azul-escuro característico do TAG Heuer Carrera, um verde pastel sutil e um prateado quente. Todos

eles apresentam um delicado acabamento escovado com padrão sunray.

Vista de cima, a medida das extremidades das alças superiores e inferiores foi reduzida de 43,55 mm para 41,6 mm. A caixa também é 2 mm mais fina que a edição anterior, medindo agora 10 mm. Estes refinamentos podem parecer pouco relevantes, mas têm um impacto significativo, tanto no perfil visual do relógio quanto na forma como ele se apresenta no pulso, conferindo uma aparência harmoniosa, robusta e equilibrada.

A coroa também foi redesenhada de modo a ficar mais harmonizada com a borda da caixa. O mesmo aconteceu com a pulseira de três elos — dois escovados e um polido — que agora se envolve de forma

mais simétrica no formato redondo da caixa.

Em maio, será adicionada uma quarta versão, com um mostrador rosa vibrante e um elegante

acabamento em espiral. Esta interpretação ousada capta os gostos modernos por cores que se desviam dos tradicionais mostradores a preto e branco.

Aquaracer Full Gold

A marca suíça apresenta a TAG Heuer Aquaracer Professional 200 — uma dupla de relógios em ouro sólido de 18K movidos pelo novo Calibre TH31-00 manufaturado, que oferece uma reserva de marcha de 80 horas e uma extensão de garantia de cinco anos — como nova adição à coleção TAG Heuer Aquaracer Professional.

As duas novas referências acrescentam um toque marcante e de qualidade superior aos relógios instrumentais de luxo versáteis e de alto desempenho da empresa familiar suíça. Eles fazem parte da primeira nova geração de modelos TAG Heuer Aquaracer com bezel e caixa em ouro sólido.

Cada um dos novos modelos reflete os princípios básicos de design e forma da coleção TAG Heuer Aquaracer Professional. Há mais de quatro décadas em produção, o TAG Heuer Aquaracer é um relógio instrumental de luxo projetado para os que amam aventuras ao ar livre e que vão além de seus limites.

ambos possuem uma coroa rosqueada em aço com revestimento DLC preto de alto contraste e apresentam um fundo de caixa em titânio de grau 2 leve com revestimento DLC preto — no qual os engenheiros da TAG Heuer inseriram um cristal de safira, permitindo, assim, visualizar o novo movimento.

Ambos os relógios possuem uma resistência à água até 200 metros.

Ambos os mostradores possuem marcadores das horas aplicados com extremidades douradas, preenchidos com Super-LumiNova de alta qualidade para uma visibilidade nítida e duradoura em condições de pouca luz. Os ponteiros das horas e minutos também estão preenchidos com SuperLumiNova de alta qualidade, assim como a seção em forma de “lollipop” do ponteiro central de segundos.

Ambos os relógios em ouro de 18K possuem pulseiras de borracha preta ou azul, combinando com o mostrador, e estão equipados com fechos em titânio de grau 2 com revestimento DLC preto.

O jornalista viajou a convite do Watches & Wonders

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.