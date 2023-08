Montblanc quebra o gelo no leilão Only Watch

Pela quarta vez, a Montblanc participa do leilão Only Watch e, desta vez, a Maison oferece muito mais do que um relógio único. O modelo Montblanc Only Watch 2023 é um 1858 Geosphere 0 Oxygen que apresenta uma caixa intermediária feita de material totalmente novo, que capturou CO2 em seu interior.

Além disso, a peça está envolta em um bloco de gelo (vidro quebrável seguro) sem oxigênio dentro, o que significa que o futuro proprietário do relógio precisará quebrá-lo com um picador de gelo para pegar o relógio ou deixá-lo encapsulado, como uma peça de arte, marcando o tempo até o futuro.

O Only Watch é um evento bienal, criado em 2005 por Luc Pettavino e sob H.S.H Príncipe Albert II de Mônaco, para leiloar relógios únicos, com o objetivo de arrecadar fundos para apoiar pesquisadores de todo o mundo nas pesquisas para a cura para a distrofia muscular de Duchenne. O leilão será em Genebra, em 5 de novembro, com participações online e pelo telefone.

Uma caixa criada com novo material

O novo material da caixa usa um desenvolvimento tecnológico pioneiro, que captura CO2 da produção de biogás e resíduos minerais de fábricas de reciclagem, graças a um processo de dissolução e carbonatação de cálcio. O pó obtido contendo CO2 é então combinado com fibra de carbono ultraleve e resistente, criando assim um material compósito inovador, moldado exclusivamente em uma caixa intermediária do relógio: o CARBO2.

Além do aspecto tecnológico da caixa, o material CARBO2 possui uma estética única, com tons escuros dependendo da mistura particular de fibra de carbono e CO2, prestando-se perfeitamente ao Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen.

Reforçando o mundo da aventura e exploração, a caixa de 43,5 mm vem com um contorno azul glacial luminoso do Monte Everest na lateral, que só o usuário pode ver. Quanto mais velhas são as geleiras, menos oxigênio elas contêm e mais densas elas se tornam, resultando em uma cor azul mais profunda que foi retratada no lado da caixa, aparecendo em branco brilhante durante o dia e azul luminoso à noite.

Uma bela imagem do Monte Everest adorna o fundo da caixa de titânio usando a técnica de laser 3D da Montblanc que retrata a cor, a profundidade e o realismo dessa maravilha natural. Ao lado do Monte Everest, os outros 13 picos mais altos do mundo são mencionados e marcados em cores em homenagem aos alpinistas que ousaram escalá-los.

Zero Oxigênio

O Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Only Watch 2023 junta-se à série de relógios “Zero Oxygen” da Maison e introduzirá uma nova coleção baseada nesta peça que será apresentada em abril de 2024.

Como todos os modelos 0 Oxigênio da Montblanc, este relógio único apresenta diversos benefícios para os alpinistas que precisam de seus equipamentos para trabalhar em ambientes hostis.

O oxigênio zero dentro da caixa não apenas elimina o embaçamento, que pode ocorrer com mudanças drásticas de temperatura em altitude, mas também evita a oxidação. Sem oxigênio, todos os componentes duram mais e fornecem precisão inabalável ao longo do tempo.

Cada relógio zero oxigênio vem com um certificado como prova desta tecnologia especial, mas invisível, e garante que foi encapsulado com sucesso sem oxigênio.

O relógio é movido pelo movimento automático MB 29.25 com a complicação de manufatura Montblanc Hora Mundial, que inclui globos giratórios dos hemisférios norte e sul, uma escala de 24 horas, indicações de dia e noite, exibição de hora dupla e data.

O relógio vem com moldura bidirecional de cerâmica preta canelada, com os pontos cardeais da bússola e “OW” para “Only Watch” retratando o oeste. O relógio é equipado com um mostrador com padrão de geleira azul e os meridianos da hora mundial em um espectro de cores, de acordo com o tema do arco-íris do Only Watch 2023. Uma pulseira têxtil intercambiável preta, cujo material é feito de PET 100% reciclado, completa o visual.

Do alto da montanha

Além do relógio, o vencedor do relógio no leilão receberá um picador de gelo do Montblanc Mark Maker, o alpinista recordista mundial Nimsdai Purja, que é o homem mais rápido a escalar todos os 14 picos mais altos do mundo acima de 8.000 metros, um recorde que ele quebrou em seis meses e seis dias. Ele também escalou o Monte Everest sem oxigênio suplementar em uma colaboração com a Montblanc, em 2022.

Para esta peça única, Nimsdai doou seu picador de gelo e escreveu uma nota para o futuro proprietário do relógio sobre como ele vê o mundo daqui a 100 anos. Esta nota manuscrita, juntamente com o relógio, foi envolta em uma cápsula semelhante a gelo sem oxigênio. Para acessar o relógio, o futuro proprietário precisará pegar o picador de gelo de Nimsdai para quebrar a caixa ou, claro, deixar essa difícil decisão para a próxima geração, se assim o desejar. O que você faria?