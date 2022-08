Surfe para cães: conheça esse curioso torneio da Califórnia

O estado americano da Califórnia organizou, no último fim de semana, mais uma edição do tradicional Campeonato Mundial de Surf para cães. Realizado desde 2006, o evento contou com a presença de milhares de espectadores na Pacifica State Beach, que recebeu centenas de animais, das mais diversas raças.

A competição conta com disputas em categorias para diferentes portes, raça e para cães sozinhos ou acompanhados pelos donos. Os animais são avaliados em quesitos como técnica, confiança e tamanho ou força de cada onda surfada.

“É hora de deixar as quatro patas molhadas e selvagens! Cães surfistas e seus amigos humanos são convidados a se divertir e levar o ouro para casa. Uma parte dos rendimentos deste evento vai para organizações sem fins lucrativos relacionadas com cães”, promovem os organizadores.

Segundo o site da organização, o objetivo do torneio é “promover o esporte e a diversão” para os animais. A participação dos cães é gratuita, e o evento foi aberto ao público.

A primeira competição de Surf Dog da história foi concebida e proposta pelo autor do livro ‘The Dog's Guide to Surfing’. Depois de abordar um hotel do sul da Califórnia para sediar a competição, o evento de estreia aconteceu no hotel Loews Coronado em San Diego

"O sucesso desse evento foi tão grande que gerou eventos semelhantes de surf de cães em todo o mundo, incluindo muitos na Califórnia, Flórida, Austrália e Reino Unido”, diz a organização.

O dinheiro arrecadado no evento é destinado a instituições locais, sem fins lucrativos, que ajudam a cuidar de animais em situação de risco.

“Os cães podem surfar? Na verdade, eles podem, e eles fazem! Os cães adoram estar com os seus amigos humanos e muitas vezes querem juntar-se à diversão. [...] Os amigos de quatro patas dos surfistas também amam a água, e muitos até gostam de pegar ondas", afirmam os organizadores.

Esses caninos anfíbios são criaturas especiais: os melhores surfistas acreditam que os cães que aprendem a surfar desenvolvem uma atitude única, sabendo que têm algo que os diferencia dos outros cães”, completam.

