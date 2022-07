Quais são as melhores cidades do mundo? Conheças as favoritas dos viajantes

É difícil imaginar quais são as melhores cidades do mundo? Para democratizar essa decisão, a Travel + Leisure divulga, todos os anos, uma lista com localidades escolhidas pelos próprios leitores – e que levam em consideração detalhes como hotéis, restaurantes com classificação Michelin, patrimônios culturais, principais atrações e, desde o começo da pandemia, protocolos contra covid-19.

Em relação aos vencedores de 2021, a lista atual traz pontos importantes, como a volta de Florença, na Itália, entre as cinco principais cidades (na quarta posição, após subir duas colocações); enquanto San Miguel de Allende, no México, perdeu a preferência absoluta e, neste ano, ficou apenas vice; e a indiana Udaipur, por sua vez, despencou do segundo lugar para apenas 10º agora em 2022.

Só que a relação de melhores cidades do mundo também trouxe de volta lugares que venceram em 2020 e ficaram de fora no ano passado, como Mérida, no México, que ficou na 12ª posição – que foi considerado hub na região de Yucatán e elogiado pelos leitores por conta de música, gastronomia e dança –; além de Sevilha, na Espanha, que retornou ao ranking em 2022 como a 11ª cidade.

Só não dá para esquecer o principal destaque da lista: a mexicana Oaxaca, que saltou da 8° posição no último ano para o topo na votação mais recente. E os leitores apontaram como principais pontos a cultura indígena zapoteca na culinária local – além de os tradicionais mole e mezcal –, assim como a arquitetura do século XVII, o mercado de artesanato, a coquetelaria e a amabilidade local.

Saiba quais são as 25 melhores cidades do mundo em 2022

Oaxaca (México) San Miguel de Allende (México) Ubud (Indonésia) Florença (Itália) Istambul (Turquia) Cidade do México (México) Chiang Mai (Tailândia) Jaipur (Índia) Osaka (Japão) Udaipur (Índia) Sevilha (Espanha) Mérida (México) Tóquio (Japão) Kyoto (Japão) Siem Reap (Camboja) Seul (Coréia do Sul) Bodrum (Turquia) Roma (Itália) Muscat (Omã) Hoi Na (Vietnã) Cuzco (Peru) Cidade do Cabo (África do Sul) Charleston (Estados Unidos) Bangkok (Tailândia) Ljubljana (Eslovênia)

