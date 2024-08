Que horas começa o último episódio 'House of the Dragon'? Veja horário onde assistir

Depois de quase dois meses, a segunda temporada de "House of the Dragon" chega ao fim neste domingo, 4 de agosto. A HBO e a Max exibem o último episódio da série hoje, com promessa de batalha entre homens e dragões.

No último capítulo, os Pretos testaram encontraram dois novos montadores para os dragões selvagens de Pedra do Dragão: Vermithor, clamado por Hugh Hammer, e Asaprata, montado agora por Ulf White. Ao final do episódio, Aemond Targaryen sobrevoa próximo a Pedra do Dragão e vê a Rainha Rhaenyra com suas forças reunidas, prontas para uma batalha. Em Harrenhal, Daemon Targaryen consegue finalmente unir seu exército, não antes de ser assombrado por alucinações e por ser questionado pelas casas locais sobre sua má índole.

Do lado dos Verdes, Alicent parece fugir do reino. A recuperação de Aegon II Targaryen continua dolorosa e Aemond traça suas estratégias para ganhar a guerra em nome do irmão.

Assista ao trailer do 8º episódio de 'House of the Dragon'

Que horas começa o episódio de 'House of the Dragon'?

O episódio deste domingo, 4, vai ao ar nos canais da HBO e no streaming da Max a partir das 22h.

Como assistir a 2ª temporada de 'House of the Dragon'?

A HBO exibirá o episódio para assinantes da TV por assinatura que incluam seu pacote. O capítulo estará disponível nos canais da HBO.

Também no domingo, os assinantes da plataforma Max terão acesso ao quarto episódio.

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir a primeira temporada de House of the Dragon?

Todos os episódios estão disponíveis no streaming da Max.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.