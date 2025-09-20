A Stellantis apresentou o primeiro protótipo de automóvel que utiliza a tecnologia Ibis (sistema integrado de bateria inteligente, na sigla em inglês) para otimizar o consumo de energia em veículos elétricos.

O modelo de teste é um Peugeot E-3008, cuja bateria é mais econômica e eficiente que a de outros carros do mesmo porte, segundo a empresa.

O sistema integra o inversor e o carregador do veículo, o que reduz peso e espaço, além de facilitar a manutenção. Isso faz com que a bateria dure 10% mais que a dos automóveis concorrentes, além de diminuir o tempo de carregamento em cerca de 1 hora, segundo a montadora.

Segundo a Stellantis, com a tecnologia, a manutenção se torna mais simples, com potencial ampliado para reutilização das baterias em aplicações automotivas e estacionárias.

"Esse marco representa um grande avanço na eletrificação de aplicações de energia móveis e estacionárias", disse a empresa.

A nova tecnologia reduz o peso do veículo em 40 kg e libera 17 litros de espaço interno.

Pesquisa tecnológica

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Saft, subsidiária da TotalEnergies, e contou com apoio da E2-CAD, da Sherpa Engineering e de instituições de pesquisa como o Institut Lafayette e a Université Paris-Saclay.

O modelo promete ser mais econômico, atendendo a uma demanda dos consumidores que ainda demonstram resistência a carros elétricos em diversas partes do mundo, segundo a Folha de S.Paulo.

A Stellantis afirmou, na coletiva de imprensa em que anunciou a inovação, que a tecnologia deve ser incorporada em toda a sua linha até o fim da década.