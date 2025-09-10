China mantém liderança no mercado global de veículos elétricos pelo décimo ano consecutivo

Em uma coletiva de imprensa realizada em 9 de setembro, no âmbito da série "Cumprimento de Alta Qualidade do Plano Quinquenal", autoridades do governo chinês anunciaram que a produção de veículos de novas energias (NEVs) no país ultrapassou 13 milhões de unidades em 2024, consolidando sua posição de liderança mundial tanto na produção quanto nas vendas de NEVs pelo décimo ano consecutivo.

De acordo com Xin Guobin, vice-ministro da Indústria e Tecnologia da Informação, os veículos de novas energias são uma parte estratégica vital para a transformação do setor automobilístico global e o desenvolvimento sustentável.

Ele destacou que a participação das vendas de NEVs na China cresceu de 5,4% em 2020 para impressionantes 40,9% em 2024. O consumo desses veículos gerou um impacto econômico significativo, alcançando RMB 2 trilhões, movimentando toda a cadeia produtiva e setores correlatos.

Avanços tecnológicos e inovações no setor automobilístico

Durante a implementação do 14º Plano Quinquenal, o governo chinês traçou estratégias claras para o desenvolvimento industrial, o que resultou em significativos avanços tecnológicos no setor de veículos elétricos.

As empresas investiram pesadamente em inovação, melhorando tanto a qualidade quanto o desempenho dos veículos. A autonomia média dos carros de passeio elétricos puros, por exemplo, chegou a quase 500 km, enquanto o custo das baterias caiu 30%, e sua vida útil aumentou em 40%. Além disso, a velocidade de recarga mais que triplicou, e a infraestrutura de pontos de recarga e estações de troca de baterias foi ampliada consideravelmente.

Desafios persistentes e caminhos para o futuro

Apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados. Xin Guobin mencionou a escassez de chips automotivos de alto desempenho e a competição excessivamente acirrada no setor como questões a serem resolvidas.

Ele destacou que a China continuará a aprimorar suas políticas de apoio, fortalecerá a pesquisa em tecnologias essenciais e buscará regular a competição para garantir um desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da indústria automotiva.