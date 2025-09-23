Veículos elétricos chineses ganham espaço na Europa e América Latina

Empresas chinesas de veículos de nova energia estão intensificando sua internacionalização, exportando tecnologia e produtos para diversos mercados globais.

A expansão das montadoras no setor de veículos elétricos e inteligentes vem acelerando, com destaque para iniciativas no Porto de Chancay, no Peru, e em várias regiões da Europa e América Latina.

Conectividade global: redução de custos logísticos

Inaugurado em novembro de 2024, o Porto de Chancay, a 80 km de Lima, opera com veículos de nova energia equipados com tecnologia de condução inteligente da UTOPILOT, subsidiária do grupo SAIC. Os caminhões transportam mercadorias entre a América do Sul e a Ásia, reduzindo o tempo de transporte de 35 para 23 dias, o que diminui significativamente os custos logísticos e fortalece a conectividade entre continentes.

Yan Cheng, gerente de operações, lidera uma equipe de 12 funcionários locais, enquanto Heng Liang, cientista-chefe da UTOPILOT, destaca o alto nível de percepção, planejamento e controle dos caminhões, que operam com estabilidade, mesmo em condições adversas.

A Horizon Robotics está exportando chips de direção inteligente para veículos de nova energia, apoiando sete montadoras chinesas em mais de 25 modelos, distribuídos pela Ásia, Europa, Oriente Médio, América do Sul e Austrália. A empresa inaugurou uma sede em Munique para oferecer suporte local às montadoras.

Além disso, a XPeng iniciou a produção local de veículos elétricos na fábrica da Magna, em Graz, Áustria. Com modelos como o G6 e G9, a XPeng se posiciona como líder nas vendas de veículos elétricos premium na Europa, com um índice de recomendação líquida (NPS) superior a 80%.

Fábricas e investimentos: expansão para o mercado europeu

A CALB também está se expandindo na Europa, com um investimento de 2 bilhões de euros na construção de sua primeira fábrica europeia em Sines, Portugal.

A fábrica, que produzirá células, módulos e pacotes de baterias para veículos de nova energia, começará as entregas em 2027. A diretora de projeto, Peng Danli, afirma que o projeto fortalecerá o posicionamento da CALB na Europa e ampliará sua rede global.

Em julho, 108 veículos chineses partiram de Chongqing pelo Terminal Internacional de Veículos de Waigaoqiao, em Xangai, com destino ao Porto de Lázaro Cárdenas, no México. O modelo de transbordo marítimo-fluvial foi empregado para reduzir custos logísticos e aumentar a eficiência no processo de exportação. O Porto de Xangai consolidou-se como líder nas exportações de automóveis, representando 36,7% do total nacional no primeiro semestre de 2025.

A Internacionalização da indústria automotiva chinesa

De acordo com Zhan Yubo, pesquisador do Instituto de Economia da Academia de Ciências Sociais de Xangai, a internacionalização das empresas chinesas deixou de se limitar à exportação de veículos completos. Agora, elas formam um "ecossistema completo" que inclui veículos, baterias, novos materiais, tecnologia e equipamentos de direção inteligente. Empresas da cadeia industrial também investem em fábricas no exterior e expandem canais internacionais por meio de licenciamento, P&D conjunto e serviços localizados.

Zhan destaca que, ao combinar inovação, produção em larga escala e cooperação tecnológica, as empresas chinesas conseguem reduzir custos globais, oferecer produtos de alta qualidade e contribuir para soluções climáticas, consolidando a posição da China na indústria internacional de veículos de nova energia.