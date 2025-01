Lady Gaga anuncia 'Mayhem', novo álbum que será lançado em março

Lady Gaga, aos 38 anos, revelou nesta segunda-feira, 27, o título e a data de lançamento de seu sétimo álbum de estúdio. Intitulado “Mayhem”, o novo projeto da cantora de “Shallow” e “Die With A Smile” será lançado no dia 7 de março, tanto em lojas físicas quanto em plataformas digitais.

A novidade foi compartilhada pela artista ao fim da contagem regressiva de sete dias que ela havia iniciado em seu site oficial. Como muitos fãs previam, a estrela de “Coringa: Delírio A Dois” usou esse período para prestar homenagens aos seus discos anteriores, incluindo uma menção à trilha sonora do filme em que interpretou Arlequina.

Desde a manhã desta segunda-feira, começaram a circular imagens de painéis digitais em diversas cidades dos Estados Unidos, trazendo a arte e a informação sobre a data de lançamento de “Mayhem”. No entanto, a confirmação oficial de Lady Gaga só ocorreu às 13h (horário de Brasília), quando a contagem chegou ao fim.

O álbum já ganhou destaque com o lançamento de duas faixas: “Disease”, que introduziu o tom dark-pop que deve dominar o disco, e “Die With A Smile”, colaboração com Bruno Mars, que foi incluída no álbum após seu sucesso. Essa última música, aliás, disputa dois prêmios no Grammy Awards 2025, que ocorrerá neste domingo: Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo.

Lady Gaga no Rio

Além disso, há uma grande expectativa em torno de Lady Gaga, que pode ser confirmada como atração principal de um megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, programado para maio deste ano.

Em uma entrevista concedida à CBN Rio em dezembro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), confirmou que haverá um evento em Copacabana, semelhante ao show de Madonna realizado em 2024. Embora não tenha revelado oficialmente o nome de Lady Gaga, Paes mencionou o interesse do público pela artista e destacou a intenção de realizar megashows gratuitos na cidade até 2028.

“Me pediram para não falar antes do anúncio oficial. Tenho um acordo de confidencialidade, porque acham que o prefeito fala demais. Mas estou sabendo que vai ter um grande show em Copacabana no início de maio”, afirmou. “Eu sei que o público é fã da Lady Gaga.”

Apesar de o prefeito ainda não ter confirmado o show de Lady Gaga para 2025, Rodrigo Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, já antecipou, por meio de um vídeo nas redes sociais, que o evento está confirmado para a cidade.

Desde novembro, circula um boato de que Lady Gaga realizará um megashow gratuito na Praia de Copacabana, em maio de 2025, nos mesmos moldes do show de Madonna, que ocorreu em 2024.