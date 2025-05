Lady Gaga já é bilionária? Veja detalhes da fortuna da cantora

Lady Gaga desembarca no Brasil este fim de semana para um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro — e, fora dos palcos, também chama atenção pelo tamanho de seu patrimônio. Ícone global da música e do cinema, Gaga acumula uma fortuna entre US$ 300 milhões e US$ 320 milhões, segundo estimativas da Forbes e do site Celebrity Net Worth.

Operação Lady Gaga terá bloqueios com detectores de metais, metrô na madrugada e BRT 24 horas

Qual a fortuna de Lady Gaga na música?

É estimado que Gaga já tenha vendido cerca de 170 milhões de discos e singles ao longo da carreira. Ela também arrecadou mais de US$ 800 milhões em bilheteria com turnês, consolidando-se como uma das artistas femininas mais bem-sucedidas da história dos shows ao vivo.

No total, Gaga vendeu mais de 7,4 milhões de ingressos em 578 shows. Veja a estimativa de quanto ela faturou com cada turnê:

The Monster Ball Tour (2009–2011): US$ 227,4 milhões

US$ 227,4 milhões Born This Way Ball (2012–2013): US$ 175 milhões

US$ 175 milhões The Joanne World Tour (2017): US$ 94,9 milhões

US$ 94,9 milhões Enigma + Jazz & Piano (2018–2024): US$ 110 milhões

US$ 110 milhões The Chromatica Ball (2022): US$ 112,4 milhões

US$ 112,4 milhões The MAYHEM Ball (2025): projeções entre US$ 100 milhões e US$ 125 milhões

Lady Gaga: cantora já comprou roupas de Michael Jackson e Alexander McQueen (Jamie McCarthy/Getty Images/Getty Images)

Qual o patrimônio de Lady Gaga no cinema?

Além da música, Gaga construiu uma carreira sólida no cinema, participando de grandes produções como "Nasce Uma Estrela" e "Casa Gucci". Estimativas indicam que Lady Gaga já ganhou entre US$ 25 milhões e US$ 35 milhões apenas em salários diretos no cinema e TV.

A Star Is Born (2018): entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões + royalties da trilha sonora;

entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões + royalties da trilha sonora; House of Gucci (2021): salário estimado acima de US$ 10 milhões;

salário estimado acima de US$ 10 milhões; Joker: Folie à Deux (2024): cachê de US$ 10 milhões a US$ 12 milhões;

cachê de US$ 10 milhões a US$ 12 milhões; American Horror Story (TV): entre US$ 750 mil e US$ 2,25 milhões.

Lady Gaga: cantora fará show no Rio de Janeiro neste sábado, 3 de maio (Al Bello/Getty Images)

Quais são os negócios de Lady Gaga?

A cantora americana também diversifica sua fortuna por meio de negócios próprios. Eles geram cerca de US$ 50 milhões por ano em receita adicional.

Haus Labs by Lady Gaga: empresa de cosméticos veganos com faturamento de US$ 50 milhões por ano, lucro pessoal de aproximadamente US$ 19 milhões;

empresa de cosméticos veganos com faturamento de US$ 50 milhões por ano, lucro pessoal de aproximadamente US$ 19 milhões; Joanne Trattoria: restaurante italiano com faturamento de US$ 3 milhões por ano;

restaurante italiano com faturamento de US$ 3 milhões por ano; Ate My Heart Inc.: gerenciamento dos empreendimentos da cantora gera receita de US$ 20 milhões por ano, com lucro pessoal estimado em US$ 12 milhões;

gerenciamento dos empreendimentos da cantora gera receita de US$ 20 milhões por ano, com lucro pessoal estimado em US$ 12 milhões; Chromatica Records: gravadora com faturamento projetado de US$ 10 milhões por ano até 2026.

Lady Gaga: americana tem faturamento de US$ 50 milhões em apenas um dos negócios (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)/Getty Images)

Quanto vale o patrimônio imobiliário de Lady Gaga?

Grande parte da fortuna de Gaga está concentrada em imóveis de alto padrão nos Estados Unidos e no exterior.

Os principais imóveis de Lady Gaga

O valor total estimado do portfólio imobiliário de Lady Gaga supera US$ 50 milhões.

Mansão em Malibu: comprada por US$ 22 milhões em 2014;

comprada por US$ 22 milhões em 2014; Casa em Hollywood Hills: vendida por US$ 6,45 milhões em 2021;

vendida por US$ 6,45 milhões em 2021; Cobertura em Manhattan e penthouse em Londres: sem valores oficiais.

Carros de luxo, jato particular e colecionáveis

Além de imóveis, Gaga investe em ativos de alto valor, como carros e aviões. Entre suas aquisições estão:

Rolls Royce Phantom: custo entre US$ 510 mil e US$ 1 milhão;

custo entre US$ 510 mil e US$ 1 milhão; Lamborghini Huracán: o preço base do modelo 2025 é de US$ 440.900;

o preço base do modelo 2025 é de US$ 440.900; Cadillac rosa: os preços variam de US$ 88.100 até US$ 163.725;

os preços variam de US$ 88.100 até US$ 163.725; Boeing 757: avião particular avaliado em cerca de US$ 67 milhões

A cantora também coleciona itens raros de ícones da música, como roupas de Michael Jackson e Alexander McQueen. O valor total arrecadado no leilão do Rei do Pop ultrapassou US$ 5 milhões, com Gaga sendo uma das principais compradoras. A quantidade exata não foi divulgada.