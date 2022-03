Spotify será o maior patrocinador do Barcelona

O Spotify se tornará o principal patrocinador do FC Barcelona e seu parceiro oficial de streaming de áudio, disse a gravadora sueca nesta terça-feira.

Os termos financeiros do acordo não foram revelados.

A partir de 1º de julho, o nome do Spotify aparecerá na frente das camisas e kits de treinamento das equipes masculina e feminina na temporada 2022/2023 e nas próximas quatro temporadas.

Como parte da parceria, o estádio de futebol do clube adicionará o nome da empresa de streaming na frente, renomeado como Spotify Camp Nou.

Have you heard? We’re partnering with @FCBarcelona to bring music and football together like you’ve never seen before. Learn more from our Chief Freemium Business Officer, Alex Norström: https://t.co/rbeLkuW02o pic.twitter.com/VK4l3sEwG4

— Spotify News (@SpotifyNews) March 15, 2022