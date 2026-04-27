BX03 e Ora 5: os novos chineses que vão peitar T-Cross, Creta e Renegade

Dois novos SUVs compactos chineses se aproximam do mercado brasileiro: Leapmotor A10 e GWM Ora 5. A Casual EXAME teve contatos superficiais com ambos durante o Auto China 2026, em Pequim, e nas respectivas sedes das fabricantes, em Hangzhou e Baoding.

Apresentados mundialmente no fim do ano passado, A10 e Ora 5 apostarão na eletrificação plena para desafiar o protagonismo de Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e demais no segmento mais efervescente do mercado.

O modelo da GWM deve chegar nos “próximos meses”, segundo a marca; o da Leapmotor apenas em 2027, e até lá atendendo por B03X, seu nome fora da China.

Como são os novos modelos?

Com 4,27 metros de comprimento, 2,61 m de entre-eixos, 1,81 m de largura e 1,64 m de altura, o Leapmotor tem estilo mais convincente e maduro. É inegavelmente um descendente dos maiores B10 e C10 — os dois modelos da marca já à venda no Brasil —, mas sem repeti-los.

Ao vivo, o Ora 5 soa como uma versão infantilizada de carros da Porsche, sobretudo na porção frontal. Em contrapartida, é maior, com 4,47 m de comprimento, 2,72 m de entre-eixos, 1,83 m de largura e 1,64 m de altura.

A arquitetura interna de ambos é um tanto genérica, com o já batido painel de instrumentos com aspecto de celular e tela central multimídia cada vez maior. O acabamento e o espaço são ótimos nos dois casos.

No Leapmotor B03X, há 204 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque despejados nas rodas traseiras, para a alegria dos entusiastas. O Ora 5 tem a mesma potência, mas um incremento significativo no torque, que alcança 26,5 kgfm. Segundo o padrão chinês (CLTC), a autonomia pode passar dos 500 km nos dois veículos.

Quanto vão custar os carros da Leapmotors no Brasil?

Preços, configuração de lista de equipamentos e capacidade da bateria para o mercado nacional ainda não foram definidos. O Leapmotor B10, posicionado acima do B03X, sai atualmente por R$ 182.990; e o Ora 03 (abaixo do Ora 5) começa em R$ 169 mil.