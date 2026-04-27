Sugestão do dia: novas opções de menus executivos em São Paulo

Os paulistanos estão sempre em busca de novidades, com inquietações que vão desde atividades físicas, eventos culturais e menus renovados em restaurantes — do café da manhã ao jantar. Para agradar o público e fugir do óbvio, uma nova leva de restaurantes está reformulando seus menus executivos e transformando a pausa de segunda a sexta em um momento de descoberta e sofisticação.

Com propostas que priorizam a sazonalidade, as casas oferecem o equilíbrio entre agilidade e alta gastronomia. De receitas clássicas repaginadas a criações totalmente inéditas, confira endereços que estão movimentando a capital com novidades para quem não abre mão de um almoço completo, autêntico e com bom custo-benefício.

Bodega Pepito

O Bodega Pepito, novo empreendimento do chef Oscar Bosch, é guiado pelo lema da "cozinha inquieta". A casa combina o espírito das tradicionais bodegas espanholas com a informalidade e o calor dos botecos brasileiros, resultando em um espaço que é ao mesmo tempo bar e restaurante. A casa apresenta novidades, como opções no Menu Executivo, como o Filé Mignon (R$ 105), servido com molho à escolha (strogonoff, café de Paris ou poivre), fritas e farofa de ovo, e também o Cupim (R$ 81), acompanhado por purê de batata e demi-glace.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 320 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta, das 19h às 23h30; sexta, das 19h às 00h; sábado, das 12h às 00h; domingo, das 12h às 17h | Aceita VR | @bodega_pepito

Arabia

Arabia: opções de pratos do menu executivo (Lais Acsa/Divulgação)

A casa aposta em receitas clássicas e releituras. O Menu Executivo é um dos destaques: o Simples (R$ 99) traz um salgado, um prato frio ou sopa e um prato quente. Por mais R$ 31, é possível adicionar uma sobremesa, uma bebida não alcoólica e um café ou chá. Há opções de pratos como as esfihas de carne e queijo, quibe frito, quibe cru e michui de frango.

Serviço: Alameda Lorena, 1821 - Jardim Paulista, São Paulo /SP | Fone: (11) 3061-2203 I Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado e feriados das 12h às 00h; domingo das 12h às 23h | Aceita VR | @restaurantearabia

Lassù

Lassù: entrada, prato principal e sobremesa por R$ 145 (Tiago Jardim/Divulgação)

O restaurante está localizado no 28º andar do Edifício K1 em Santana. A casa oferece uma experiência com piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Em 2025, o restaurante foi indicado no Guia Michelin e apresenta novas opções no menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 145), com a opção de acrescentar uma taça de vinho (R$ 37). Entre as opções, é possível iniciar com a Insalata Caprese, com mozzarella de búfala, rúcula, tomate fresco e manjericão. A seguir, opções como o Spaghetti al Mare, uma massa italiana com lula e camarão ao molho de tomate San Marzano e pimenta vermelha. Para finalizar, o Budino d’Arancio, um pudim de leite com confit de laranja.

Serviço: Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h às 0h, sábado das 12h às 16h e 18h às 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @lassu_ristorante

Corrutela

Situado próximo ao Beco do Batman, na Vila Madalena, o Corrutela prioriza processos artesanais. A casa oferece um menu executivo inédito toda semana por R$ 79. No cardápio aparecem opções como o Mix de Folhas Verdes com vinagrete de mostarda e picles da época, como entrada. Além de pratos principais, como o Arroz de Cordeiro com ervilha torta e ervas ou a Mandioca Dourada com couve kale e pesto de manjericão. De sobremesa, o sorvete de chocolate é feito na casa e é servido com crumble de malte.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena, São Paulo/SP | Fone: (11) 3097-9490 | Horário de funcionamento: quarta a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h30 | @corrutela

Murakami

O Murakami é um restaurante intimista localizado no coração dos Jardins e comandado pelo chef Tsuyoshi Murakami. Em 2024, conquistou sua primeira Estrela Michelin. Há diferentes opções de menu executivo. O Lunch Set (R$ 160), por exemplo, conta com entrada do dia, crudo, seleção de sushi e makimono, principal com proteína (grelhado ou frito), gohan e misoshiru; enquanto o Sushi Set (R$ 180) traz 7 nigirizushis dos melhores peixes do dia e 6 makimonos, acompanha misoshiru; e o Sashimi Set (R$ 150), que inclui 12 fatias de sashimi dos melhores peixes do dia, acompanhado de gohan e misoshiru. Todos estão disponíveis de segunda a sábado, das 12h às 15h.

Serviço: Alameda Lorena, 1186, Jardins | Telefone: (11) 3064-8868 e (11) 97103-1186| Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h30 | Fechado no domingo | @restaurantemurakami

Maza

Maza: menu executivo com entrada, combinado de sushis e sobremesa por R$ 185 (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

Com endereço no Itaim Bibi, a casa oferece diferentes formatos de menu executivo, como o Combinado Moriawase, com entrada, combinado de sushis e sobremesa (R$ 185). O combinado é composto por seis hossomakis de atum, três sushis de pescado branco, além de sushis de vieira, atum, atum bluefin, ovas e salmão.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 243 - Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 19h à 0h, sábado das 12h às 15h30 e das 19h à 0h | Aceita VR | @mazarestaurant

Marie Cuisine

Marie Cuisine: almoço executivo, de segunda a sexta, por R$ 139 (Raul da Mota/Divulgação)

Inspirado na culinária parisiense, o Marie Cuisine tem menu inspirado nas receitas francesas. O restaurante oferece almoço executivo, de segunda a sexta, por R$ 139. Dentre as novidades estão o Tartare de Saumon, Citronnette oeufs de Pomme Verte, salmão com azeite e cebolete, creme azedo e ovas de maçã verde; o Raviolis du Dauphiné et Beurre Crevettes, massa recheada de queijo, servida com creme de manteiga de camarão. Para adoçar, faz sucesso o Pain Perdu, pão molhado com creme inglês, gratinado e servido com sorvete de baunilha.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 450 - Jardins, São Paulo/SP – Fone: (11) 94086-7900 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e das 19h à 23h, quinta das 19h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h | @_mariecuisine

Grotta Cucina

O Grotta Cucina, localizado nos Jardins, conta com ambiente sofisticado: um amplo salão que remete às grutas de Castellana, decorado com pedras naturais. Sob o comando do chef Daniel Ricciardi, o restaurante também oferece menu executivo durante a semana, com entrada e sobremesa do dia inclusas no valor do prato principal. A sugestão para a estação é o Pisa (R$ 97), Lasagna al Ragu de carnes, bechamel, Parmigiano Reggiano, fonduta de manteiga de trufa branca artesanal e demi glace.

Serviço: Rua José Maria Lisboa, 257, Jardim Paulista | Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 12h às 14h30, e das 19h às 22h30h; sexta, das 12h às 14h30; Sábado, das 12h30 às 15h30 e 19h às 23h; e domingo, das 12h30 às 16h30 | WhatsApp: 11 91200-2325 | @grottacucina