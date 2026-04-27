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Sugestão do dia: novas opções de menus executivos em São Paulo

De receitas clássicas repaginadas a criações totalmente inéditas, confira endereços que estão movimentando a capital com novidades

Bodega Pepito: menu executivo do novo empreendimento do chef Oscar Bosch (Ricardo D'angelo/Divulgação)

Bodega Pepito: menu executivo do novo empreendimento do chef Oscar Bosch (Ricardo D'angelo/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10h26.

Os paulistanos estão sempre em busca de novidades, com inquietações que vão desde atividades físicas, eventos culturais e menus renovados em restaurantes — do café da manhã ao jantar. Para agradar o público e fugir do óbvio, uma nova leva de restaurantes está reformulando seus menus executivos e transformando a pausa de segunda a sexta em um momento de descoberta e sofisticação.

Com propostas que priorizam a sazonalidade, as casas oferecem o equilíbrio entre agilidade e alta gastronomia. De receitas clássicas repaginadas a criações totalmente inéditas, confira endereços que estão movimentando a capital com novidades para quem não abre mão de um almoço completo, autêntico e com bom custo-benefício.

Bodega Pepito

O Bodega Pepito, novo empreendimento do chef Oscar Bosch, é guiado pelo lema da "cozinha inquieta". A casa combina o espírito das tradicionais bodegas espanholas com a informalidade e o calor dos botecos brasileiros, resultando em um espaço que é ao mesmo tempo bar e restaurante. A casa apresenta novidades, como opções no Menu Executivo, como o Filé Mignon (R$ 105), servido com molho à escolha (strogonoff, café de Paris ou poivre), fritas e farofa de ovo, e também o Cupim (R$ 81), acompanhado por purê de batata e demi-glace.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 320 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta, das 19h às 23h30; sexta, das 19h às 00h; sábado, das 12h às 00h; domingo, das 12h às 17h | Aceita VR | @bodega_pepito

Arabia

Arabia: opções de pratos do menu executivo (Lais Acsa/Divulgação)

A casa aposta em receitas clássicas e releituras. O Menu Executivo é um dos destaques: o Simples (R$ 99) traz um salgado, um prato frio ou sopa e um prato quente. Por mais R$ 31, é possível adicionar uma sobremesa, uma bebida não alcoólica e um café ou chá. Há opções de pratos como as esfihas de carne e queijo, quibe frito, quibe cru e michui de frango.

Serviço: Alameda Lorena, 1821 - Jardim Paulista, São Paulo /SP | Fone: (11) 3061-2203 I Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado e feriados das 12h às 00h; domingo das 12h às 23h | Aceita VR | @restaurantearabia

Lassù

Lassù: entrada, prato principal e sobremesa por R$ 145 (Tiago Jardim/Divulgação)

O restaurante está localizado no 28º andar do Edifício K1 em Santana. A casa oferece uma experiência com piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Em 2025, o restaurante foi indicado no Guia Michelin e apresenta novas opções no menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 145), com a opção de acrescentar uma taça de vinho (R$ 37). Entre as opções, é possível iniciar com a Insalata Caprese, com mozzarella de búfala, rúcula, tomate fresco e manjericão. A seguir, opções como o Spaghetti al Mare, uma massa italiana com lula e camarão ao molho de tomate San Marzano e pimenta vermelha. Para finalizar, o Budino d’Arancio, um pudim de leite com confit de laranja.

Serviço: Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h às 0h, sábado das 12h às 16h e 18h às 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @lassu_ristorante

Corrutela

Situado próximo ao Beco do Batman, na Vila Madalena, o Corrutela prioriza processos artesanais. A casa oferece um menu executivo inédito toda semana por R$ 79. No cardápio aparecem opções como o Mix de Folhas Verdes com vinagrete de mostarda e picles da época, como entrada. Além de pratos principais, como o Arroz de Cordeiro com ervilha torta e ervas ou a Mandioca Dourada com couve kale e pesto de manjericão. De sobremesa, o sorvete de chocolate é feito na casa e é servido com crumble de malte.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena, São Paulo/SP | Fone: (11) 3097-9490 | Horário de funcionamento: quarta a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h30 | @corrutela

Murakami

O Murakami é um restaurante intimista localizado no coração dos Jardins e comandado pelo chef Tsuyoshi Murakami. Em 2024, conquistou sua primeira Estrela Michelin. Há diferentes opções de menu executivo. O Lunch Set (R$ 160), por exemplo, conta com entrada do dia, crudo, seleção de sushi e makimono, principal com proteína (grelhado ou frito), gohan e misoshiru; enquanto o Sushi Set (R$ 180) traz 7 nigirizushis dos melhores peixes do dia e 6 makimonos, acompanha misoshiru; e o Sashimi Set (R$ 150), que inclui 12 fatias de sashimi dos melhores peixes do dia, acompanhado de gohan e misoshiru. Todos estão disponíveis de segunda a sábado, das 12h às 15h.

Serviço: Alameda Lorena, 1186, Jardins | Telefone: (11) 3064-8868 e (11) 97103-1186| Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h30 | Fechado no domingo | @restaurantemurakami

Maza

Maza: menu executivo com entrada, combinado de sushis e sobremesa por R$ 185 (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

Com endereço no Itaim Bibi, a casa oferece diferentes formatos de menu executivo, como o Combinado Moriawase, com entrada, combinado de sushis e sobremesa (R$ 185). O combinado é composto por seis hossomakis de atum, três sushis de pescado branco, além de sushis de vieira, atum, atum bluefin, ovas e salmão.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 243 - Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 19h à 0h, sábado das 12h às 15h30 e das 19h à 0h | Aceita VR | @mazarestaurant

Marie Cuisine

Marie Cuisine: almoço executivo, de segunda a sexta, por R$ 139 (Raul da Mota/Divulgação)

Inspirado na culinária parisiense, o Marie Cuisine tem menu inspirado nas receitas francesas. O restaurante oferece almoço executivo, de segunda a sexta, por R$ 139. Dentre as novidades estão o Tartare de Saumon, Citronnette oeufs de Pomme Verte, salmão com azeite e cebolete, creme azedo e ovas de maçã verde; o Raviolis du Dauphiné et Beurre Crevettes, massa recheada de queijo, servida com creme de manteiga de camarão. Para adoçar, faz sucesso o Pain Perdu, pão molhado com creme inglês, gratinado e servido com sorvete de baunilha.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 450 - Jardins, São Paulo/SP – Fone: (11) 94086-7900 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e das 19h à 23h, quinta das 19h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h | @_mariecuisine

 

Grotta Cucina

O Grotta Cucina, localizado nos Jardins, conta com ambiente sofisticado: um amplo salão que remete às grutas de Castellana, decorado com pedras naturais. Sob o comando do chef Daniel Ricciardi, o restaurante também oferece menu executivo durante a semana, com entrada e sobremesa do dia inclusas no valor do prato principal. A sugestão para a estação é o Pisa (R$ 97), Lasagna al Ragu de carnes, bechamel, Parmigiano Reggiano, fonduta de manteiga de trufa branca artesanal e demi glace.

Serviço: Rua José Maria Lisboa, 257, Jardim Paulista | Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 12h às 14h30, e das 19h às 22h30h; sexta, das 12h às 14h30; Sábado, das 12h30 às 15h30 e 19h às 23h; e domingo, das 12h30 às 16h30 | WhatsApp: 11 91200-2325 | @grottacucina

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