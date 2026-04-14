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Speakeasy une bartender premiado e alfaiate em São Paulo

Ricardo Miyazaki, fundador do The Punch está prestes a inaugurar um novo endereço em parceria com o alfaiate Alexandre Won

Alexandre Won e Ricardo Miyazaki: inauguração do bar O Provador (Eric Henrique Abreu Ferreira /Divulgação)

Alexandre Won e Ricardo Miyazaki: inauguração do bar O Provador (Eric Henrique Abreu Ferreira /Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16h05.

Ricardo Miyazaki, fundador do The Punch14º melhor bar do Brasil segundo ranking EXAME Casual, conhecido por sua coquetelaria de precisão e atendimento por reserva na Galeria Ouro Branco, no Paraíso — está prestes a inaugurar um novo endereço. Desta vez, a parceria é com Alexandre Won, um dos alfaiates mais talentosos de sua geração e referência em moda masculina. Juntos, eles abrem O Provador, speakeasy previsto para este mês no ateliê de Won, em Moema.

O conceito começa logo na entrada, com a porta escondida atrás do espelho de um provador. "Será um speakeasy de verdade", adianta Miyazaki. Do outro lado, um espaço deliberadamente íntimo — balcão para sete pessoas e duas mesas para dois. Atendimento apenas com reserva, em dois turnos, de terça a sábado.

A ideia partiu de uma amizade. Won nutria há anos o desejo de transformar seu ateliê em algo além da moda. "Sempre quis um lugar onde eu pudesse reunir amigos e clientes, promover encontros, boas conversas, e oferecer um ambiente de hospitalidade genuína, com serviço impecável", conta. Quando compartilhou o projeto com Miyazaki, descobriu que o bartender também planejava criar versões menores do The Punch em endereços especiais de São Paulo. A conversa rendeu uma sociedade.

Por trás do balcão estará Ryu Komorita, vencedor do World Class Brasil 2024 e rosto já familiar para os frequentadores do The Punch. O modelo de serviço segue a mesma filosofia da casa-mãe: há um menu, mas os drinques nascem preferencialmente de uma conversa entre bartender e cliente.

O repertório transita pelos clássicos — dos mais célebres aos esquecidos pela história —, com destaque para coquetéis que dialogam com o universo da alfaiataria, como o Blue Blazer e o Tuxedo. Criações autorais de Miyazaki e Komorita completam a carta.

A costura entre os dois universos é justamente o que Won articula com precisão. "São dois ofícios que vivem do detalhe e da medida exata. Tanto o bartender quanto o alfaiate criam algo único, feito sob medida, com técnica, precisão e estética. Há um diálogo natural entre esses universos, porque ambos buscam o mesmo propósito: oferecer uma experiência perfeita, personalizada e memorável."

A estética do espaço também será assinada por Won, já que toda a equipe vestirá criações do alfaiate. "A roupa, o ambiente, o serviço e o drinque fazem parte da mesma narrativa estética", define. A ambição declarada é direta: ser não apenas o bar com a melhor coquetelaria, mas o mais elegante do país.

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