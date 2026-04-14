Speakeasy une bartender premiado e alfaiate em São Paulo

Ricardo Miyazaki, fundador do The Punch — 14º melhor bar do Brasil segundo ranking EXAME Casual, conhecido por sua coquetelaria de precisão e atendimento por reserva na Galeria Ouro Branco, no Paraíso — está prestes a inaugurar um novo endereço. Desta vez, a parceria é com Alexandre Won, um dos alfaiates mais talentosos de sua geração e referência em moda masculina. Juntos, eles abrem O Provador, speakeasy previsto para este mês no ateliê de Won, em Moema.

O conceito começa logo na entrada, com a porta escondida atrás do espelho de um provador. "Será um speakeasy de verdade", adianta Miyazaki. Do outro lado, um espaço deliberadamente íntimo — balcão para sete pessoas e duas mesas para dois. Atendimento apenas com reserva, em dois turnos, de terça a sábado.

A ideia partiu de uma amizade. Won nutria há anos o desejo de transformar seu ateliê em algo além da moda. "Sempre quis um lugar onde eu pudesse reunir amigos e clientes, promover encontros, boas conversas, e oferecer um ambiente de hospitalidade genuína, com serviço impecável", conta. Quando compartilhou o projeto com Miyazaki, descobriu que o bartender também planejava criar versões menores do The Punch em endereços especiais de São Paulo. A conversa rendeu uma sociedade.

Por trás do balcão estará Ryu Komorita, vencedor do World Class Brasil 2024 e rosto já familiar para os frequentadores do The Punch. O modelo de serviço segue a mesma filosofia da casa-mãe: há um menu, mas os drinques nascem preferencialmente de uma conversa entre bartender e cliente.

O repertório transita pelos clássicos — dos mais célebres aos esquecidos pela história —, com destaque para coquetéis que dialogam com o universo da alfaiataria, como o Blue Blazer e o Tuxedo. Criações autorais de Miyazaki e Komorita completam a carta.

A costura entre os dois universos é justamente o que Won articula com precisão. "São dois ofícios que vivem do detalhe e da medida exata. Tanto o bartender quanto o alfaiate criam algo único, feito sob medida, com técnica, precisão e estética. Há um diálogo natural entre esses universos, porque ambos buscam o mesmo propósito: oferecer uma experiência perfeita, personalizada e memorável."

A estética do espaço também será assinada por Won, já que toda a equipe vestirá criações do alfaiate. "A roupa, o ambiente, o serviço e o drinque fazem parte da mesma narrativa estética", define. A ambição declarada é direta: ser não apenas o bar com a melhor coquetelaria, mas o mais elegante do país.