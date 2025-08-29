Os melhores bares de São Paulo, segundo ranking EXAME Casual 2025

Curioso para saber quais são os melhores bares em São Paulo? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os 46 representantes da boa coquetelaria em território paulistano que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

Tan Tan | São Paulo

1 º lugar ▸ 21 votos

Não são mais os noodles que carregam a fama do Tan Tan, em São Paulo, ainda que a massa­ asiática apareça timidamente no menu da casa. Pelo terceiro ano, o estabelecimento de Thiago Bañares conquista o topo do pódio deste ranking. No ano passado, a coleção de prêmios cresceu com a entrada no ranking mundial dos 50 Melhores Bares, da lista 50 Best, com a 31a colocação — sendo o único brasileiro na lista.

“Nunca foi um plano trabalhar e me envolver com coquetelaria no nível em que está hoje, mas é uma coisa de que eu sempre gostei. Desde quando eu era cozinheiro, sempre fui muito envolvido, sempre estudei muito e sempre me interessei pelo mundo dos bares”, diz Bañares.

No ano em que a casa comemora dez anos de existência, a carta de drinques batizada “Pour-Hibition” reflete sobre a relação das pessoas com o álcool em três pontos. O primeiro se chama “Pré-proibição”, quando o consumo de álcool era social e parte da cultura popular. Para este momento, a casa sugere coquetéis inspirados na sociedade americana antes de 1920, considerada a época dourada da coquetelaria, como o drinque Elegance (70 reais), inspirado no clássico Bijou, feito com shissô, cachaça branca, Porto Guava da Cia dos Fermentados, vermute tinto e licor de ervas Abadia. A fase “Proibição”, inspirada na época da repressão nos Estados Unidos que impulsionou a criatividade em bares clandestinos, o head bartender do grupo, Caio Carvalhaes, apresenta drinques que remetem aos anos de 1920 a 1933. A terceira parte da carta apresenta o momento “Pós-proibição”, que resgatou receitas clássicas, exaltou a liberdade criativa, como o coquetel Sinner (45 ­reais), que combina milho e rum zero produzido na casa.

Um terço do cardápio possui receitas com zero teor de álcool. “Decidimos não subcategorizá-los para mostrar que é possível integrar todo o universo da coquetelaria, apresentando as criações com consistência e profundidade”, explica Bañares. Os lámens continuam­ no menu, ao lado de pratos como o Yardbird Katsu Sando (65 reais), um hambúrguer de porco empanado com molho chuno no shokupan, e Spring Rolls-Royce (77 reais), uma versão sofisticada de harumaki, servido frio com tartar de atum, gergelim e maionese.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Fechado no último domingo do mês

The Liquor Store | São Paulo

2 º lugar ▸ 13 votos

Drinque do The Liquor Store: os coquetéis são a estrela da segunda casa do Tan Tan, que tem apenas 25 lugares (The Liquor Store/Divulgação)

A dedicação de Thiago Bañares e Caio Carvalhaes aparece mais uma vez na lista, com o The Liquor Store seguindo os passos do irmão mais velho, Tan Tan. O bar com apenas 25 lugares está localizado acima do restaurante japonês Goya Zushi, nos Jardins, em São Paulo. Por lá, o balcão com poucas poltronas de veludo vermelho recebe os clientes que desejam se debruçar sobre o tema da coquetelaria, visto que o foco da casa é voltado especificamente para os drinques.

A carta, dividida em Spirit Forward, Bitters, Sours e Light (“categorias mais ligadas ao estilo e às estruturas do que a sabores”, como explica Carvalhaes), conta com 12 novos coquetéis autorais, como o Flower Power (62 reais), um clarificado de hibisco, Bourbon Bulleit, cachaça Princesa Isabel Bom de Bico, Lillet branco e mate, que combina notas florais, tostadas, doces e secas, e o Maria Bonita (65 reais), que traz as bases do brasileiro Maria Mole com um mix de cachaça, brandy de Jerez, vermute branco, coco e avelã, servido a -14 ºC. “A temperatura faz toda a diferença”, diz o head bartender. Uma seleção de tira-gostos inclui porção de azeitonas (19 reais), prato de queijos (45 reais) e montadito de damasco, anchova e tapenade (35 reais). Às quartas-feiras, saem das coqueteleiras uma carta especial de martinis, que podem ser acompanhados por ostras frescas de Santa Catarina.

Serviço: Alameda Franca, 1.151, 1º andar (em cima do restaurante Goya), Jardim Paulista, São Paulo. De terça-feira a sábado. 1º turno, das 19h às 21h30; 2º turno, das 21h45 à 0h15

Exímia | São Paulo

3 º lugar ▸ 12 votos

Coquetel do Exímia: pesquisa de antropologia e história de drinques clássicos como base (Exímia/Divulgação)

A cultura brasileira é o ponto de partida das criações do Exímia, bar inaugurado há pouco mais de um ano e a poucos metros da Avenida Faria Lima, na capital paulista. As assinaturas das cartas de bebida e de comida são de Márcio Silva e Manu Buffara, respectivamente.

Para desenvolver a carta de coquetéis, Silva teve como base pesquisas de antropologia e história dos coquetéis vintages e clássicos que, com ingredientes naturais e nativos do Brasil, se transformaram em criações contemporâneas. Entre as sugestões estão Eróica (53 reais), feito com Hibiki Suntory Whisky, Haku vodca, vinho riesling Eroica, uvaia, damasco, manga, camomila e água de coco; Ameríndio (49 reais), com rum com masala brasileiro, Whiskey Maker’s Mark, amburana, limão, gengibre, demerara e mix de bitters; e o Kakau (51 reais), que combina bourbon Whiskey Maker’s Mark, Roku Gin, Campari, mix de vermutes, rooibos, bitters, chocolate 70% e laranja.

Os pratos criados por Buffara, eleita melhor chef da América Latina pelo The World’s 50 Best em 2022, trazem referências de seu restaurante, Manu, em Curitiba. No cardápio, pratos como o suculento tutano (72 reais), assado na brasa e servido no osso cortado longitudinalmente e coberto com carne bovina batida na faca, vinagrete de mostarda fermentada, alcaparra frita e tortillas, e a rabada, cozida lentamente e servida entre pão folha com demi glace, picles de maxixe e coalhada da casa. Nas próprias palavras de Manu, a maior influência para o desenvolvimento das receitas foi o estilo de coquetelaria de Márcio — a parceria vem desde 2012.

Serviço: Rua Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi, São Paulo. De terça-feira a sábado, das 18h à 1h

Santana Bar | São Paulo

4 º lugar ▸ 11 votos

Balcão do Santana Bar: coquetéis elegantes, complexos e com textura (Leandro Fonseca /Exame)

A inteligência artificial e a moda ajudaram Gabriel Santana, o bartender, e Vinícius Demian, atual chefe de bar do Santana Bar, em São Paulo, a elaborar a nova carta de coquetéis da casa. Para o novo menu em vigor, a estética monocromática foi o ponto de partida para a criação dos coquetéis. “Partimos de cores elencadas com a ajuda de inteligência artificial, inspiradas nas últimas tendências da moda, e de perfis de sabor, para definir os ingredientes que usaríamos e de que forma. Foi um trabalho conjunto de brainstorming e design thinking para traduzir os tons em coquetéis complexos, elegantes, com muita textura e uma estética bem definida”, explica Santana.

Entre as criações, o drinque preto Moonless Night (49 reais), feito de uma receita de soda de cola própria, composta de 16 ingredientes (entre eles baunilha, noz-moscada, café, semente de coentro e água de coco), que é complementada por Fernet, Amaro, Singleton 12 anos e Johnnie Walker Double Black. O resultado é um highball com notas amargas, servido com limão caramelizado com creme de vinagre balsâmico. Para acompanhar os drinques, o menu de comidinhas apresenta pratos para comer com as mãos, como o Club Sandwich de Camarão (59 reais), o Tartare de Carne (49 reais) e a tábua de Charcuterie (89 reais).

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 1.026, Pinheiros, São Paulo. Segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 16h à 0h, e domingo, das 15h às 21h

Caledonia Whisky & Co. | São Paulo

5 º lugar ▸ 10 votos

Ambiente do Caledonia: bar dedicado ao uísque arrisca drinques elaborados a partir de outros destilados (Caledonia/Divulgação)

A nova carta do Caledonia proporciona pelo menos 16 combinações possíveis. O bar paulistano dedicado aos rótulos de uísque expande sua carta para a criação de coquetéis com outros destilados e fermentados. No menu Mitos&Matéria, são apresentados coquetéis autorais que exploram quatro mitos: Sekhmet, Susano-o, Heracles e Baco, feitos com bebidas produzidas com quatro ingredientes que podem ser fermentados: cevada, arroz, leite e uva. Figuram no menu criações como o Velatus (64 reais), feito com Tio Pepe en Rama, Vermute de Jerez Blanco Fernando de Castilla, Vinho do Porto Branco e Solução Salina Baleine; o Lykos (58 reais), coquetel clarificado com leite de cabra, preparado também com Don Julio Blanco, xarope de agave, suco de limão-siciliano e queijo parmesão; e o Kushi (40 reais), com Sakê Urakasumi, infusão de arroz japonês em Dolin Dry e Aperol, Nigori Yuzu, solução umami e crocante de arroz.

Para além das criações etílicas, o head bartender Alison Oliveira e o chef Rodrigo de Rizzo desenvolveram um prato para cada uma das quatro seções da carta, formando um menu completo ao final. Como a entrada fria Iunu (22 reais), um tartare de cevada e mix de ervas, beterraba defumada no mel de hibisco e flor de sal defumada, que harmoniza com a seção do Mito de Sekhmet, cujo elemento-base é a cevada. “Em uma ida ao bar, dá para provar todos os coquetéis pela ordem das histórias, optar por um só mito, conhecer apenas os pratos, seguir pela intensidade dos drinques... são 16 experiências possíveis”, contam os sócios Maurício Porto e Guilherme Valle.

Serviço: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a sábado, das 18h à 0h. Horários da loja: de terça-feira a sábado, das 15h30 à 0h

Picco | São Paulo

9º lugar ▸ 8 votos

Coquetel do Picco: pizzas completam o cardápio (Picco/Divulgação)

Pizza napolitana e bons drinques. uma dupla que se complementa no Picco, em São Paulo, e no currículo do bartender-chefe e sócio do Picco desde 2016, Lula Mascella, que iniciou a carreira na cozinha com apenas 14 anos, quando trabalhou como ajudante de garçom na pizzaria do pai, o empresário e entusiasta gastronômico Luiz Antônio Mascella. Ao longo dos anos, Lula acumulou experiências como pizzaiolo, forneiro e ajudante de cozinha, até se especializar como bartender.

Do balcão saem drinques autorais e supercriativos, como o Baklava (51 reais), feito com Haku Vodca, manteiga noisette, cupuaçu, jerez oloroso, nozes, pistache e sorvete de pão na chapa, e o Picco Martini (45 reais), com Roku Gin, saquê, vermute seco, jerez fino e pesto de manjericão — uma festa na coqueteleira. Já do forno, as redondas individuais possuem sabores clássicos, como a marinara (70 reais), e criações da casa, como a Priscilda (80 reais), com molho de tomate, pasta de abóbora temperada, calabresa moí­da e queijo grana padano, e o Luminoso (80 reais), coberto por minicebolas caramelizadas, calda de beterraba, pistache moído e queijo de cabra.

“O Picco é um lugar simples e autêntico, desapegado de grandes confortos e regalias — por isso, não espere requinte. Nosso propósito é entregar criações de coquetéis de alta qualidade e identidade própria em um espaço animado, divertido e acolhedor. Se você gosta de música, temos apresentações ao vivo gratuitas todos os dias, que vão de jazz a música brasileira”, diz Mascella.

Serviço: Rua Lisboa, 294, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 18h à 0h

11º Bar dos Arcos | São Paulo

No subsolo do Theatro Municipal de São Paulo está o Bar dos Arcos. Desde abril, as mesas iluminadas da casa recebem uma nova carta de coquetéis completamente repaginada. Os 14 drinques autorais de Michelly Rossi são inspirados em manifestações culturais, bastidores de momentos icônicos do acervo do Theatro. Entre os coquetéis, está o Alcântara (R$ 58), feito com rum Zacapa 23, vinho branco, soda de cambuci com jasmim e solução salina. O nome da bebida se refere a “ponte”, “arco” ou “ponte de pedra”. Já o drinque 1911 remete ao ano de inauguração do prédio histórico, o primeiro da cidade a ser totalmente abastecido por energia elétrica. O coquetel é feito de Tanqueray, Alkermes, vinho branco, cordial vínico e CO₂.

Serviço: Praça Ramos de Azevedo, s/n° - República - Subsolo do Theatro Municipal, São Paulo. De terça e quarta-feira das 18h à 1h. De quinta e sexta-feira das 18h às 2h. Sábados das 18h às 3h. Telefone: (11) 95431-4518

11º Plou Vinhos | São Paulo

Há pouco mais de um ano, na companhia dos sócios Rafael Venzol e Elton Oshiro, Analu Torres encontrou a casa de tijolinhos e pé-direito alto que serviria de espaço para o Plou Vinhos. Com 40 lugares e uma extensa carta com mais de 560 vinhos, a proposta abraça loja, cursos de vinhos, degustações especiais, viagens de vinhos e serviços para consumo no local, com taças a partir de R$ 40. A ideia segue a linha do autêntico serviço de bistrô aos moldes dos pequenos bares nos rincões da França, país no qual Analu é especialista. Da cozinha comandada pelo chef Samuel Rocha saem em sugestões pensadas para acompanhar uma boa taça de vinho, como o Sando de ossobuco de wagyu com aioli de anchovas, mostarda fermentada e picles de cebola (R$ 58), Bocadas de anchova do mar cantábrico com ricota, pão de fermentação natural e purê de limão (R$ 52), Lula salteada, caldo verde de couve e sobrasada, pimenta-de-cheiro (R$ 72) e tábuas de queijos nacionais ou curados, pães da padeira Iza Tavares.

Serviço: Rua Original, 141 - Vila Madalena, São Paulo. Telefone: (11) 99133-4000. De terça a quinta-feira - Bar: a partir das 15h. Cozinha: das 18h às 23h. Sexta-feira - Bar: a partir das 15h. Cozinha: das 18h à 0h. Sábado, bar e loja: das 14h à 0h. Domingo, bar e loja das 15h às 20h

14º The Punch Bar | São Paulo

Dentro da Galeria Ouro Branco, no Paraíso, o bar de Ricardo Miyazaki conta com apenas com 11 lugares no balcão e, para quem quiser um pouco mais de privacidade, uma mesa para até 6 pessoas. O The Punch tem mais de 400 garrafas premium em suas prateleiras, parte delas de produtos de origem japonesa, como uísques e saquês premiados ao redor do mundo. Por ali, o cardápio é um mero detalhe e os drinques são, preferencialmente, escolhidos depois de uma conversa com o bartender. O atendimento acontece por meio de reserva, de segunda a sábado em dois turnos

Rua Manuel da Nóbrega, 76, Loja 17, Edifício Barão de Ouro Branco, Paraíso, São Paulo. De segunda a sábado (exceto a última segunda do mês), das 18h às 21h e 21h30 à meia-noite.

18º Bar da Dona Onça | São Paulo

O ano de 2025 é significativo para Janaína Torres, que completa 50 anos de idade, 20 de carreira e 18 anos de seu primeiro empreendimento, o Bar da Dona Onça. Para a comemoração, a chef propõe uma homenagem aos pratos clássicos e aos sabores que marcaram a trajetória do restaurante e bar com o menu "Celebrar, Ousar e Amar" (R$ 290). O menu começa com um “ritual de boas-vindas”, com o encontro entre ingredientes como jabuticaba, porco e mel. O menu segue com clássicos do Dona Onça como o canapé de carne de onça, o pão com frango frito e os “salgadinhos do Brasil”, o ravioli recheado de queijos brasileiros produzidos, a “Galinhada Modernista” em versão “mini”, com gema de ovo de codorna curado. Outro clássico, o filé ao molho de pimentas brasileiras acompanhado de purê de mandioca, completa o menu. A sobremesa une ingredientes presentes na culinária nacional com a mandioca, água de coco e nata. “A maturidade chegou para todos nós. O Bar da Dona Onça está quase chegando à ‘maioridade’, e eu cheguei aos 50. É hora de olhar para trás e celebrar o que construímos, mas também de buscar novos caminhos", diz a chef.

Serviço: Edifício Copan - Av. Ipiranga 200 – CJ 27 e 29. Centro, São Paulo. De segunda a sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 17h. Tel: (11) 3257-2016

18º Boca de Ouro | São Paulo

No coração de Pinheiros, em São Paulo, o bar combina o espírito dos botecos tradicionais com coquetelaria autoral de alta qualidade. Com iluminação baixa e trilha sonora selecionada, o Boca de Ouro se destaca por petiscos clássicos como o famoso bolovo e os picles empanados, além do icônico drinque Macunaíma — mistura de cachaça com Fernet, limão e açúcar, criado ali e hoje celebrado em todo o país. A casa também oferece coquetéis sazonais e releituras criativas, mantendo uma proposta informal, sem ostentação, mas com muita personalidade.

Rua Cônego Eugênio Leite, 1121, Pinheiros, São Paulo. Tel (11) 3081‑0219. Terça a sexta, das 18h às 0h; sábado, das 17h à 1h; e domingo, das 17h às 23h.

18º Guarita | São Paulo

Instalado em uma charmosa casa de vila com varanda aberta na esquina de Rua Simão Álvares com Hermes Fonseca, em Pinheiros, o Guarita oferece clássicos bem executados e criações inovadoras assinadas por Jean Ponce e Alice Guedes — como o “Guarita, Sal e Pepino”, com gin, maracujá, picles de pepino e folha de limoeiro — e um menu de petiscos no estilo boteco, inclusive pizzas de fermentação natural e o famoso bolovo.

Rua Simão Álvares, 952, Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3360‑3651. Terça a quinta, das 18h às 23h30; sexta das 18h à 1h30; sábado das 17h à 1h30; e domingo das 17h às 23h30.

18º Moela | São Paulo

O bar autêntico e vibrante surgiu em 2020 na Santa Cecília e rapidamente conquistou o público paulistano com seu clima despojado. O Moela apresenta um cardápio de petiscos criativos — como o emblemático arroz de moela coberto de batata frita crocante e o famoso bolinho de milho com gorgonzola — e cervejas geladas, tudo servido em um ambiente simples, com mesas na calçada, ideal para quem busca uma atmosfera boêmia de boteco tradicional.

Rua Canuto do Val, 136, Santa Cecília, São Paulo. Tel (11) 2385‑2144. Segunda, das 16h às 23h; terça e quarta, das 14h às 23h; quinta e sexta, das 14h às 00h; sábado, das 12h à 00h; e domingo, das 12h às 20h.

24º Koya88 | São Paulo

Na sempre cheia Rua Jesuíno Pascoal, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, está o Koya88, bar que une a boa gastronomia do Oriente e do Ocidente. O projeto vem da dupla de Thiagos, Maeda e Pereira, que iniciaram a empreitada em 2020. Com ambiente sempre em meia-luz, é possível ver as pinturas nas paredes dos artistas Gabriel Ribeiro e Catarina Gushiken. O menu é sazonal, com pratos feitos para compartilhar como o crocante Taco Nori Tuna (R$ 48), atum com shoyu kikkomann e pimenta fermentada, maionese da casa e furikake de quinoa e o Ague Takoyaki (R$ 39), bolinho de polvo frito com molho buffalo tonkatsu, maionese da casa, aonori e katsuobushi. No final de 2022 a casa passou a oferecer também Omakase no balcão de seis lugares. Os coquetéis não ficam de lado, com uma seleção de dez opções assinadas por Pereira, como o surpreendente Wasabi Sour (R$ 35), feito com Roku Gim, saquê, calda de wasabi, limão taiti e espuma de gengibre e o Ronin (R$ 45), com sochu, jerez fino, umeshu choya e cocoa bitter.

Serviço: Rua Jesuíno Pascoal, 21, Santa Cecília, São Paulo. De terça-feira a sábado das 18h à 0h. Domingo das 13h às 19h. Telefone: (11) 94066-8846

24º Lágrima | São Paulo

O Lágrima compõe o Edifício Renata, prédio histórico da capital paulista, que passou por um processo de retrofit significativo no centro da cidade. O local conta com curadoria musical e a programação traz às quintas e sábados, um DJ convidado; e nos demais dias, a seleção navega pelo vasto acervo de vinis. O chef de bar Ciro Tupinambá faz uma interessante revisitação de clássicos, como Marsala Martini – gin roku, marsala seco, luxardo maraschino, faux picon e orange bitter, além de uma apresentar uma carta de autorais, com destaque para o Wabi Sabi – brandy, orgeat, jerez fino, angostura, whisky laphroaig.

Rua Major Sertório, 95, Vila Buarque, São Paulo. Quarta a sábado, das 19h à 1h.

24º Sede 261 | São Paulo

Em uma pacata rua de paralelepípedos no bairro de Pinheiros está o bar de vinhos Sede 261. Comandado desde 2018 pelas sommelières Cassia Campos e Daniela Bravin, a cada semana uma seleção variada de vinhos é feita pela dupla para que o público tenha a oportunidade de conhecer diferentes variedades de uvas, estilos e regiões, seja em taças ou garrafas. Experiências pop up de restaurantes reconhecidos da cidade completam a proposta aos finais de semana. Entre os chefs que já levaram suas cozinhas para a Sede estão Thiago Bañares (Tan Tan e Kotori), Janaína Torres (Bar da Dona Onça), Francisco Farah (Teus e Votre), Benny Novak (ICI), Manu Ferraz (A Baianeira), Bia Limone (Pasta Shihoma), Luana Sabino (Metzi), Cadu Evangelisti (Broca), Caio Yokota e Victor Valadão (Aiô e Mapu Baos).

Serviço: Rua Benjamim Egas, 261, Pinheiros, São Paulo. De quarta a sexta-feira das 18h às 23h. Sábado das 15h às 23h e domingo das 12h às 18h

28º Bar do Luiz Fernandes | São Paulo

Boteco imortalizado na Zona Norte de São Paulo desde 1970, o Bar do Luiz Fernandes combina tradição com ambiente simples e cheio de história familiar — Seu Luiz à frente do balcão, Dona Idalina criando os quitutes e o filho Eduardo cuidando do atendimento. O famoso bolinho de carne e os acepipes diversos (de jiló a moela e fígado, passando por embutidos) são estrelas do balcão, servidos junto a cervejas geladas e batidas clássicas.

Rua Augusto Tolle, 610, Mandaqui, São Paulo. Tel. (11) 2976‑3556. Quarta a sexta, das 16h às 23h30; sábado e domingo, das 12h às 21h.

28º Hideout Speakeasy | Santos

Com um balcão em formato de L, o Hideout Speakeasy surpreende com uma carta de coquetéis autorais, assinada por Esteban Ovalle – bartender argentino que divide as criações com a bartender Priscila Rosa –, intitulada “6 atos”, que conta com 12 receitas divididas em seis tempos sensoriais. São cinco inspirados nos gostos básicos (doce, salgado, ácido, amargo e umami), e o sexto tempo dedicado ao afeto, com drinques que marcaram a história do bar. O drinque Umami chama a atenção, com shoyu e gergelim – um coquetel translúcido, com profundidade salina e notas torradas.

Rua Bahia, 116, Gonzaga, Santos, São Paulo. Tel (11) 98165-8500. Terça a quinta, das 19h à 1h. Sexta e sábado, das 19h às 2h

28º Shiro | São Paulo

Para descobrir as criações do Shiro é necessário acessar o andar acima do restaurante Kuro. O bar dedicado à coquetelaria japonesa apresenta uma nova carta de drinques assinada pelo consultor Danilo Nakamura, com coautoria de Renan Scussel. Com quatro criações autorais e uma seleção de coquetéis clássicos preparados à moda japonesa, “wafu”, como se diz no Japão, a novidade nasceu de um convite especial feito pelo chef Gerard Barberan, e pretende contemplar diferentes perfis de público. Os ratos simples ganham brilho com ingredientes de alta qualidade como o katsuobushi, a anchova do Cantábrico e o takuan (conserva de nabo) defumado na casa, que compõem a salada de batata (R$ 50), o bluefin, as ovas de truta no Shoyuzuke e o wasabi fresco usados no tamagoyaki (R$ 75), ou o shoyu envelhecido por três anos que tempera o tataki de atum, nacional (R$ 35) ou bluefin (R$ 50). Para elaborar o drinque mais conceitual da carta, o Mizu (R$ 54), “água” em japonês, Nakamura partiu de um questionamento: “E se a água fosse deliciosa?". O resultado traz uma combinação de shochu, sake seco, suco de maçã verde clarificado e gotas de tintura de alga nori.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César, São Paulo. WhatsApp: (11) 91255-0906. De segunda a quinta-feira das 19h às 23h30. Sextas e sábados até à 0h30

34º Balcão | São Paulo

Em funcionamento desde 1994 nos Jardins, o local é conhecido pelo seu enorme e sinuoso balcão de madeira que atravessa o salão e dita o ritmo das conversas. Com atmosfera informal, o bar atrai um público fiel — entre artistas, arquitetos e boêmios urbanos — que busca bons drinques, ambiente acolhedor e uma cozinha que vai além do básico. No cardápio, clássicos como caipirinhas elaboradas com frutas frescas e cachaças artesanais dividem espaço com sanduíches e petiscos, como o bolinho de arroz ou o sanduíche de bresaola com chutney de manga.

Rua Doutor Melo Alves, 150, Jardim Paulista. Tel (11) 3063‑6091. Diariamente, das 17h30 à 1h.

34º Baretto – Fasano | São Paulo

Caetano Veloso, Elza Soares, Erasmo Carlos, Steve Ross, Dave Gordon são alguns dos artistas que já se apresentaram no Baretto. Na casa de 65 lugares, dentro do hotel Fasano, banda e cantoras residentes se revezam até as 3h. Já no balcão, quem expede os coquetéis é Francisco Valter Alves de Lima, conhecido como Bolinha, há mais de duas décadas no Grupo Fasano. Bolinha foi escalado como ajudante de bar desde a inauguração da casa, ainda na Rua Amauri. Ele, que tinha familiaridade apenas com cachaça e cerveja, ao longo dos anos, alcançou o posto de bartender e conquistou o domínio de todos os coquetéis autorais e clássicos da carta, como o dry martíni, servido em um frasco à parte, conservado em uma tigela de gelo, que mantém a temperatura e permite apreciar a bebida sem pressa.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardim Paulista, São Paulo. Telefone: (11) 3896-4000. De segunda-feira a sábado das 19h às 2h

34º Regô | São Paulo

O espaço conta com um balcão em U, paredes de cimento queimado, amplas janelas de ferro e iluminação que traz um ar moderno. No balcão, Luiz Felippe Mascella e Daniel Modesto comandam a criação de bebidas marcantes, como o Lulone (com bourbon, amaro Averna, Fernet Branca e licor de cereja) e o refrescante Lemonade (vodca perfumada com kefir, amaro Luxardo Bianco, vermute seco, Chartreuse Verde e bitter). A carta de drinques também reúne releituras sofisticadas de clássicos.

Rua Rego Freitas, 441, República, São Paulo. Terça a quinta, das 19h00 às 01h. Sexta-feira, das 19h às 02h, e sábado, das 18h às 02h.

34º Seen (Tivoli) | São Paulo

No 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej está o Seen, bar com vista 360º para a capital paulista. O restaurante tem a assinatura do chef Olivier da Costa, franco-português com mais de 20 anos de carreira e atualmente responsável por diversas casas badaladas na Europa. Já a coquetelaria é comandada pelo head bartender Amilcar Raider, que apresenta drinques clássicos e autorais da carta Zodíaco, inspirada nos 12 signos, como o coquetel Áries, feito com gim, tequila, maçã verde e manjericão, e o Touro, feito com vodca, amora, framboesa e tônica. A casa também possui um sushi bar comandado pelo chef Fernando Sant’anna, cujo menu da culinária tradicional japonesa com toques contemporâneos pode ser harmonizado com a carta de saquês.

Serviço: Alameda Santos, 1437 – 23° andar, Jardins, São Paulo. De segunda-feira a sábado das 19h à 1h

39º Cascasse il Mondo | São Paulo

Mesclando influências italianas e nova-iorquinas de forma despretensiosa – o Cascasse il Mondo oferece múltiplas opções: banquinhos no balcão, sofás confortáveis no salão ou mesa na calçada, ideal para diferentes momentos. A equipe liderada por Renato Perito (ex-coordenador de bebidas do grupo Fasano) prepara drinques marcantes como o Pistachio Severo — um milk punch clarificado com uísque irlandês, licor de ervas, pistache e limão — e o Dirty Collins, refrescante com gim, limão, xarope de azeitona e água com gás.

Rua Tucuna, 724, Perdizes, São Paulo. Tel (11) 97578‑1998. Terça e quarta, das 18h às 23h; quinta e sexta, das 18h à meia-noite; e sábado, das 17h à meia-noite.

39º Trinca Bar e Vermuteria | São Paulo

O Trinca Bar e Vermuteria une criatividade e técnica na criação de drinques que giram em torno dos cinco vermutes artesanais produzidos pela casa. A dupla de bartenders Ale Bussab e Tábata Magarão assina a carta Carpe Diem, que combina clássicos repensados e criações exclusivas, com foco no frescor e na experiência sensorial. Exemplo o Super Hickory que leva Vermute Branco Trinca, Vermute Seco, Amaro Italiano, Bitters e Fat Wash de Pamonha.

Rua Costa Carvalho, 96, Pinheiros, São Paulo. Terça a sábado, das 18h à 1h.

44º Atlântico 212 | São Paulo

Quase oito anos depois de abrir o Cozinha 212 na Rua dos Pinheiros, o fotógrafo Victor Collor e o chef Stefan Weitbrecht partem para uma nova empreitada: o Atlântico 212, bar de ostras e pescados localizado a poucos metros da casa-mãe, em Pinheiros. Ali, o foco é voltado para exaltar o mar e o melhor que ele puder oferecer a cada semana. Da praça fria saem diferentes variedades de conchas e frutos do mar a cada dia (R$ 22/dupla de ostras com molho mignonette). Do lado oposto, da cozinha quente, o foco é a brasa, com pratos como o espeto de polvo e bacon (R$ 58), a mandioca frita com botarga (R$ 32) e o fish and chips com tártaro (R$ 68). Divididos entre arrozes, noodles e peixes, os pratos principais combinam mar e terra (surf and turf), além de releituras de clássicos com olhar para o oceano. A carta do bar foi obra da consultora argentina Chula Barmaid. Pensada para refletir a paleta de cores da casa (tons de marrom, bronze e amarelados), foram criados coquetéis como o Palo Santo, com vermute seco, lillet e cordeal de palo santo) (R$ 36), e o Bloody Mary na Brasa, com vodca, suco de tomate assado e bloody mix (R$ 38).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 70, Pinheiros, São Paulo. De terça a sexta-feira das 19h à 1h. Sábados das 12h às 1h e domingos das 12h às 18h

44º Dōmo | São Paulo

Os bares de audição estão cada vez mais presentes em São Paulo com seus sistemas de som de alta fidelidade. Um dos bons exemplos na cidade é o Dōmo, inaugurado em 2023 e com mais de 400 LPs à disposição dos DJs. Os pratos e coquetéis figuram entre os bons acompanhamentos à música. À frente da cozinha está a chef Gabriela Rodrigues, que faz um passeio por sabores e referências do Sudeste Asiático. Em porções para compartilhar, Rodrigues apresenta receitas como o yakitori de coração de pato e mexilhões com purê amanteigado de couve-flor (R$ 49); o dumpling de camarão e porco, servido com caldo perfumado de capim-limão e óleo de coentro (R$ 60); e a picante trouxinha de kenip (folha de gergelim) com cogumelos eryngui ou bananinha (corte de contrafilé) na brasa (R$ 49). Já o bar capitaneado pelo bartender Rodolfo Carvalho possui coquetéis autorais como o Chill (R$ 48), que combina bourbon Maker's Mark, moonshine defumado, maracujá, suco de limão e angostura e o Lemongrass Gimlet (R$ 45), feito com gim Roku e cordial de folha de limão kaffir com capim limão, que conta com versão sem álcool (R$ 38).

A casa possui serviço dividido em dois turnos: das 19h às 21h15 e das 21h30 à 0h, com encerramento da cozinha às 23h (às terças e quartas) e às 23h30 (de quinta à sábado) e do bar, às 23h30. Não é preciso pagar para entrar no Dōmo, mas é sugerida uma contribuição de R$ 20 para os seletores musicais da noite.

Serviço: Rua Major Sertório, 452, Vila Buarque, São Paulo. De terça-feira a sábado das 19h à 0h. Aberto para almoço apenas um domingo por mês (confira a programação no Instagram @domobarsp)

44º Rabo di Galo (Rosewood) | São Paulo

Ao entrar no Le Jardin, o café do Rosewood São Paulo, no lado esquerdo, encontram-se portas de madeira que transportam para outra atmosfera: um bar estilo speakeasy, inspirado nos clubes de jazz clássicos dos anos 1930. O Rabo di Galo é uma homenagem ao drinque homônimo. Na casa, o coquetel é feito com cachaça Pindorama, vermute tinto, Cynar e bitter de cacau. Entre as receitas autorais que homenageiam os biomas brasileiros destacam-se o refrescante e frutado Cidade Roxa, com Zacapa 23, jabuticaba, limão e baunilha; e O Amado, que leva cachaça envelhecida 1922, soda de maracujá e especiarias, limão e espuma de baunilha e cumaru. O bar também conta com opções sem álcool, como o aromático e frutado Periferia, com chá de rooibos, açaí, limão e clara de ovo.

Serviço: Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Dentro do Hotel Rosewood. De segunda-feira a sábado das 19h às 2h. Domingo das 18h à 0h. Não aceita reservas

44º SubAstor | São Paulo

Para encontrar a primeira unidade do SubAstor é preciso atravessar o salão do Astor da Vila Madalena. Além desta unidade, o speakeasy conta com outras duas casas, todas com a carta do bar assinada por Alex Sepulchro, que tem como ambição apresentar ao mundo a coquetelaria do Brasil. No menu há uma seção dedicada aos Biomas do Brasil, com coquetéis como o Amazônia (R$ 52) feito de manteiga de mastruz, clorofila, gin, Amaro Bianco, néctar de goiaba, Falernum e xarope floral, surpreende pela leveza e sabor frutado e o Caatinga (R$ 52), com óleo de babaçu, amaro cola, jerez, amaro Rosato e vinagre de amora.

A casa oferece petiscos como o Club Sandwich (R$ 72) feito com salmão defumado, maionese de wasabi, ovo poché e avocado no brioche, o Sanduíche de Carpaccio (R$ 44 com quatro unidades), a Berinjela à moda Casablanca (R$ 51) com coalhada, romã e ervas frescas.

Serviço: Rua Delfina, 163 - Vila Madalena. Telefone: (11) 5555-2351. Quarta-feira das 19h à 0h. Quinta-feira das 19h à 1h. Sexta e sábado das 19h às 2h. Al. Ministro Rocha Azevedo, 72 – Bela Vista. Telefone: (11) 94364-3170. Quinta-feira das 19h à 0h. Sexta e Sábado das 19h à 1h. Rua João Brícola, 24 – Centro Histórico de São Paulo. Telefone: (11) 94364-3170. Terça-feira das 16h às 23h. Quarta e quinta-feira das 16h à 0h. Sexta-feira das 14h à 1h. Sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 20h

49º Boteco da Manu | São Paulo

Na esquina agitada da Avenida Pacaembu com a Rua do Lavradio, o Boteco da Manu é a versão mais descontraída e informal da chef Manu Ferraz e ocupa um charmoso casarão antigo, com grandes portas vermelhas, pé-direito alto e paredes de tijolo aparente. No menu, destaque para os petiscos, como o pastel pocado — nas versões abóbora com quiabo, carne com queijo ou misto —, o risole de milho e a coxinha de camarão. A carta de drinques, elaborada com consultoria do expert Márcio Silva, celebra clássicos dos botecos, como batidas e caipirinhas.

Serviço: Rua do Lavradio, 235, Barra Funda. Terça a sexta-feira das 17h às 23h30. Sábado das 13h às 23h30. Tel. (11) 98867-3379

49º Ping Yang | São Paulo

Comandada por Maurício Santi, a casa difunde os sabores da cozinha tailandesa em pratos autorais. Os espetinhos (Ping) evidenciam muito sabor, como o Moo Sam Chan Ping, feito com barriga de porco marinada e grelhada na brasa. Recentemente, uma nova carta de drinques foi desenvolvida pelo consultor de bares João Piccolo. Entre as criações está o Cha Yen, elaborado com chá tailandês, xarope de leite e amaro que, pela presença de gordura, ajuda a suavizar a picância de alguns pratos.

Serviço: Rua Doutor Melo Alves, 767, Jardim Paulista, São Paulo. Segunda das 19h às 23h. Quinta e sexta das 19h às 23h45. Sábado das 12h30 às 16h e das 19h às 23h45. Domingos das 12h30 às 17h. Tel. (11) 91762-6006

56º Bar do Luiz Nozoie | São Paulo

Guardião da arte da botecagem paulistana, o Bar do Luiz Nozoie segue a moda antiga de anotar o consumo a mão em bloquinhos deixados sobre o mostrador. Fundado em 1962 por Luiz Nozoie, falecido no ano passado, o estabelecimento agora é tocado pelos filhos e netos. São poucas mesas dentro do salão ou na calçada, e a melhor pedida é se sentar no balcão e beliscar os tira-gostos, como sardinhas enroladas com cebola e pimenta, pastéis e bolinhos de milho e de bacalhau, acompanhados de cerveja gelada.

Serviço: Avenida do Cursino, 1.210, Bosque da Saúde, São Paulo. Segunda a sexta das 17h30 às 22h. Sábado das 12h às 17h. Tel. (11) 5061-4554

56º Riviera Bar | São Paulo

O Riviera Bar, localizado na emblemática esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, acaba de completar 76 anos de existência, consolidando-se como um ícone da cultura e da vida noturna de São Paulo. Além da atmosfera histórica e do clássico balcão vermelho que marcou gerações, os coquetéis se renovam, com destaque para A Banda, com JW Black Label, mel com gengibre e um toque cítrico — finalizado com CO₂, que confere uma textura efervescente e refrescante.

Serviço: Avenida Paulista, 2.584, Bela Vista, São Paulo. Funcionamento diário, 24 horas. Tel. (11) 94746-1951

62º Barouche | São Paulo

Sob o comando dos sócios Paulo Velasco e Priscila Passos, o Barouche ocupa uma charmosa loja térrea de um prédio residencial na Vila Madalena. A carta de drinques foi desenvolvida por Danilo Nakamura (Sucrilhos) e Renan Scussel, com destaque para criações como o Açaí, um coquetel clarificado que revela a parte mais limpa e fresca da fruta, além de diferentes opções de clássicos. O Barouche também está presente desde 2018 na Cinesala – cinema de rua em Pinheiros.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 401, Vila Madalena, São Paulo. Terça a quinta das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 16h à 0h

62º Elevado Bar | Curitiba

Sob a curadoria do sommelier e sócio-fundador Leandro Mattiuz, a casa se destaca como um wine bistrô sem ostentação. São mais de 150 rótulos, que passeiam por diferentes estilos e regiões vinícolas do mundo todo, oferecidos tanto em taça quanto em garrafa, incluindo rótulos de vinhos naturais. O menu apresenta uma seleção de tostadas, perfeitas para compartilhar, como a de Tomate ralado, anchovas e azeite extravirgem; e uma seleção especial de queijos, embutidos, crudos e curados, de produtores artesanais brasileiros.

Serviço: Rua Jesuíno Pascoal, 16, Vila Buarque, São Paulo. Terça a sexta das 18h à 0h. Sábado das 13h30 à 0h. Domingo das 13h30 às 18h30. Tel. (11) 99234-0145

62º Fifty Fifty | São Paulo

A bartender Stephanie Marinkovic inaugurou no início deste ano o Fifty Fifty, e o desenvolvimento da carta do bar é compartilhado com o marido e sócio, Danilo Rodrigues. O resultado são coquetéis que encantam pelo equilíbrio inteligente dos ingredientes, como coentro + cupuaçu + uísque (destilado irlandês macerado com folhas da erva, licor de cupuaçu e shrub de maçã verde). Da cozinha, saem criações de Key Kurihara, como steak de couve-flor tostada com creme de castanha-de-caju e pimentão vermelho.

Serviço: Rua Dep. Lacerda Franco, 596, Pinheiros, São Paulo. Segunda das 18h à 0h. Quinta e sexta das 18h às 2h. Sábado das 15h às 2h. Domingo das 15h às 22h. Tel. (11)2367-7239

62º The Door | São Paulo

É o primeiro bar no Brasil a contar com laboratório interno de pesquisa e desenvolvimento de bases etílicas, equipado com maquinário de última geração. A criativa carta de drinques acaba de incorporar 11 novos coquetéis. Entre os lançamentos, está o salino Porta Verde, elaborado com água de sunomono, vodca, saquê Fumotoi, picles de pepino, limão siciliano e chá verde; e o inusitado Dirty Crab (R$ 60), que leva vodca Haku infusionada com alga kombu e caranguejo, água de melão e bitter umami. Sem cozinha, o The Door conta apenas com uma enxuta seleção de petiscos e comidinhas para acompanhar as bebidas, com minisanduíches de camarão, escabeche de mexilhão e vinagrete de lula.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 1111, Vila Madalena, São Paulo. De terça a sábado a partir das 19h. Tel. (11) 97600-3593

62º Nit Bar de Tapas | São Paulo

Em um ambiente ao mesmo tempo informal, acolhedor e sofisticado, o chef Oscar Bosch se permite experimentar, mantendo equilíbrio entre inovação e respeito pelas raízes da cozinha espanhola. Para além de clássicos como “tortilla de patata”, “gambas al ajillo” e “pan con tomate y jamón ibérico”, pratos típicos ganham versões autorais — as “batatas bravas” vêm em forma de mil-folhas — e a companhia de receitas com sotaque hispânico-tropical, como os caribenhos patacones de banana-da-terra e o ceviche peruano. A carta de drinques autorais é criativa, com destaque para o Amar.o Amaro, uma combinação sofisticada de vermutes amaro e cacau, e Pera Un Poquito, que mistura saquê, vodca, pera e manjericão com Jerez Manzanilla.

Serviço: Rua Oscar Freire, 153, Jardins, São Paulo. De terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 22h.Tel (11).3539-9795

62º Pina Drinques | São Paulo

No agito da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, o bar busca democratizar e desmistificar o consumo de drinques, sem abrir mão de qualidade. Dos sócios Gabriel Sklo, Gabriella Pássaro e Amanda Lordello, o Pina ganhou nos últimos anos uma cozinha própria e ampliou seu salão, deixando o ambiente mais confortável e organizado após uma reforma. A carta apresenta algumas opções à base de cachaça e apresenta o bloody mary em diferentes versões sem vodca, além de autorais como o Cambugim, feito com gim, cambuci orgânico e açúcar.

Serviço: Rua Brigadeiro Galvão, 177 - Barra Funda, São Paulo. Quarta e quinta das 18h30 às 23h30. Sexta das 18h30 à 0h. Sábado, das 14h30 à 0h. Tel. (11) 937518979

79º Bar do Cofre/SubAstor | São Paulo

Entre os muitos sucessos da casa, no Farol Santander, Centro Histórico de São Paulo, os coquetéis da seção Biomas do Brasil se evidenciam. Entre eles, o Amazônia, feito de manteiga de mastruz, clorofila, gin, Amaro Bianco, néctar de goiaba, Falernum e xarope floral, que surpreende pela leveza e sabor frutado. Em contraste, o Caatinga é encorpado, ácido e seco, levando na receita óleo de babaçu, amaro cola, jerez, amaro Rosato e vinagre de amora. Para acompanhar os coquetéis, o Bar do Cofre oferece petiscos, como o Club Sandwich, com salmão defumado, maionese de wasabi, ovo poché e avocado no brioche.

Serviço: Rua João Brícola, 24, Centro Histórico de São Paulo. Terça-feira das 16h às 23h. Quarta e quinta-feira das 16h à 0h. Sexta-feira das 14h à 1h. Sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 20h. Tel. (11) 94364-3170

79º Caracol | São Paulo

Com pista de dança e hoje localizado na Barra Funda, o Caracol deu início à onda dos bares de audição (ou listening bars) na capital paulista. Sob a curadoria do sócio, DJ e produtor musical Millos Kaiser, o lugar oferece uma seleção que passeia pela dance music, ritmos brasileiros e estilos como disco, house e techno. Assinada desde a abertura pelo consultor Gunter Sarfert, a carta de drinques traz releituras como o Aviãozinho, paperplane abrasileirado — feito com cachaça de jaqueira, aperol, cynar e limão, e aposta também em coquetéis autorais.

Serviço: Rua Boracéa, 160, Barra Funda, São Paulo. Quarta e quinta das 19h à 1h. Sexta e sábado das 19h às 5h. Domingo das 16h às 22h. Tel (11) 4306-8519

79º Casa de Francisca | São Paulo

O espaço une música autoral brasileira, gastronomia e arquitetura histórica no palacete centenário Tereza Toledo Lara, que chama a atenção com vitrais coloridos e decoração afetiva. A Casa de Francisca oferece programação de artistas emergentes e consagrados, de samba a MPB e reggae, e abriga ainda o bar Largo, com acesso à calçada, que destaca croquetes e petiscos com chope e batidas criativas. Aos sábados e domingos, o restaurante no primeiro andar abre para almoço com pratos como feijoada, arroz do mar e gnocchi artesanal.

Serviço: Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé, São Paulo. Terça a sábado das 12h à 0h. Domingo das 14h às 20h. Tel (11) 3052‑0547

79º Cineclube Cortina | São Paulo

Pensado como um espaço plural, unindo cinema, festas, shows à oferta gastronômica, o Cineclube Cortina também enfatiza uma coquetelaria clássica e autoral. Atualmente, o local passa por uma reestilização do seu bar e restaurante que reabrirão em outubro, com novo cardápio, carta de drinques, e uma nova oferta cultural baseada em artes visuais. Destaque para os drinques Gabriela (rum Bacardi 8y, xarope de especiarias, abacaxi e grapefruit) e Frida (tequila el jimador branco, concentrado de ervas, soda de tangerina), campeões de venda de cartas anteriores, que permanecerão nessa nova fase.

Serviço: Rua Araújo, 62, República, São Paulo. Terça e quarta das 18h à 0h. Quinta e sexta das 8h à 1h. Sábado das 12h à 1h e domingo das 14h às 23h. Tel. (11) 95721‑1816

79º Fel | São Paulo

Elegante e discreto bar de coquetéis no térreo do Edifício Copan, no centro de São Paulo, o Fel é conhecido por resgatar drinques clássicos e quase esquecidos com sofisticação e equilíbrio. Comandado pelo chef de bar Fábio Dias, o local oferece uma carta autoral enxuta e um ambiente intimista, com apenas 13 lugares no balcão, ideal para quem busca uma experiência refinada e silenciosa. O menu de petiscos é minimalista, com tábuas, tostadas e chips, pensados para acompanhar os coquetéis, c como o Chaparra, cuja receita data de meados de 1920 e mistura rum añejo, vermute Di Torino Rosso Cinzano 1757, suco de limão-siciliano e xarope de açúcar.

Serviço: Avenida Ipiranga, 200, Copan (loja 69), República, São Paulo. Segunda a quinta das 17h à 0h. Sexta das 17h à 1h. Sábado das 12h à 1h. Domingo das 14h às 22h

79º Skye | São Paulo

No topo do Hotel Unique, o Skye dispõe de uma vista panorâmica do Parque Ibirapuera e do skyline da Avenida Paulista. Sob o comando do chef Emmanuel Bassoleil, o cardápio mistura gastronomia contemporânea cosmopolita — com sushis, pizzas, risotos, carnes e pratos frescos — a uma carta de drinques exclusivos como o Red Skye Martini. O espaço funciona para almoço e jantar, sendo aberto também para não hóspedes com acesso por elevador panorâmico independente.

Serviço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4700, Jardim Paulista, São Paulo. Segunda a quinta-feira das 12h às 15h e das 19h à oh. Sextas-feiras das 12h às 15h e das 19h à 1h. Sábados das 12h à 1h. Domingos das 12h às 22h. Tel (11) 3055-4710

97º Veloso Bar | São Paulo

Fundado em 2005 na Vila Mariana, o Veloso logo se tornou referência entre os botecos paulistanos, conhecido pelas premiadas coxinhas de frango com Catupiry e pelas caipirinhas criativas, com quase 30 combinações de frutas. A casa também serve chope gelado, feijoada, bolinho de camarão e pastel de bobó de camarão, uma das novidades que já conquistou o público. Com decoração que homenageia ícones da música e do futebol, o bar leva o nome de um clássico botequim carioca, em coincidência com a rua onde está localizado.

Serviço: Rua Conceição Veloso, 54, Vila Mariana, São Paulo. Terça a sexta das 17h30 à 0h30. Sábados das 12h30 à 0h30. Domingos das 16h às 22h30. (11) 5572‑0254

