Sorteio da Copa: como assistir e o que você precisa saber sobre o evento

O roteiro de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Catar será definido nesta sexta-feira, 1. A Fifa realizará o sorteio que distribui as seleções mundiais em 32 vagas disponíveis para os jogos. Até o fim evento, 29 vagas estarão preenchidas e restarão um lugar para uma seleção europeia, uma vindo da repescagem entre Costa Rica e Nova Zelândia e entre o Peru e o vencedor do confronto entre Emirados Árabes e Austrália.

Por conta dos seus bons resultados nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira assumiu a liderança do Ranking da Fifa, que serviu como parâmetro para dividir os times em quatro potes que devem equilibrar os grupos.

Para sortear as bolinhas, a Fifa convidou uma seleção de celebridades: serão as norte-americanas Carli Lloyd e Samantha Johnson, destaques do futebol feminino, e o inglês Jermaine Jenas, ex-meio-campista do Tottengam, apresentador na TV britânica.

E entre jogadores e técnicos, que farão o sorteio, estarão campeões, como o brasileiro Cafu e o alemão Lothar Matthaus, o artilheiro iraniano Ali Daei, e o sérvio Bora Milutinovic.

O argelino Rabah Madjer, o australiano Tim Cahill, o catariano Ahmed MalAllah e o nigeriano Jay-Jay Okocha são outros destaque

Para o Brasil, dependendo da sorte, há chances de cair posições de jogos mais, digamos, complicadas.

O cenário visto como mais difícil é o de dividir grupo com Alemanha, potência tetracampeã mundial e que aplicou o inesquecível 7 a 1 oito anos atrás, e que tem 14,6%, de chance de cair contra o Brasil, enquanto outros dois países europeus não forem sorteados.

Outro é o Senegal, atual campeã africana e que conta com o talento de Sadio Mané (Liverpool), e Gales, do astro Gareth Bale (Real Madrid).

Contudo, existem adversários 'mais desejáveis' como o Estados Unidos, que nem conseguiram se classificar para o Mundial da Rússia, Sérvia e Arábia Saudita.

A Copa será disputada fora do seu período habitual por causa do calor que faz no Oriente Médio no meio do ano. Por isso, começará no dia 21 de novembro e tem a final marcada para 18 de dezembro.

Essa será a última edição do torneio da Fifa com o formato que vem sendo utilizado desde a França-1998. A partir do Mundial seguinte, organizado por EUA, Canadá e México, serão 48 participantes.

Regras do sorteio da Copa do Mundo

Seleções do mesmo continente não podem cair no mesmo grupo (exceto europeias)

Dois países europeus no máximo por grupo

O bloqueio que impede seleções do mesmo continente nos grupos também vale para as repescagens entre América do Sul x Ásia e América do Norte e Central x Oceania.

Horário e transmissão

O evento começa às 13h de sexta-feira (1º), no Centro de Exibição e Convenção de Doha, capital do Catar, e pode ser a assistido nos canais Globo, SporTV, no canal oficial da CBF no YouTube e nas redes sociais da Fifa.

Conheças as seleções do pote 1 da Copa:

Brasil (1º no ranking da Fifa)

Bélgica (2ª no ranking da Fifa)

França (3ª no ranking da Fifa)

Argentina (4ª no ranking da Fifa)

Inglaterra (5ª no ranking da Fifa)

Espanha (7ª no ranking da Fifa) Portugal (8ª no ranking da Fifa)

Qatar (51ª no ranking da Fifa)

Pote 2:

Holanda

Alemanha

Dinamarca

México

Estados Unidos

Suíça Uruguai

Croácia

Pote 3:

Senegal

Irã

Japão

Sérvia

Polônia

Coreia do Sul

Marrocos

Tunísia

Pote 4:

Canadá

Equador

Arábia Saudita

Gana Camarões

classificados da repescagem

