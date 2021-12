Le Blé Casa de Pães lança sobremesas especiais para o Natal e Ano Novo

Misto de padaria e confeitaria artesanal com matriz em Higienópolis e filial nos Jardins, em São Paulo, a Le Blé Casa de Pães acaba de lançar uma linha de sobremesas natalinas para quem quiser adoçar sua ceia em casa sem ter trabalho. A linha, desenvolvida pelo chef confeiteiro Fernando Campos, traz três hits locais pela primeira vez em formato maior, para partilhar, além de três receitas inéditas por lá.

Entre as estreantes estão o bolo floresta negra, inspirado no clássico de origem alemã, que traz massa amanteigada de chocolate, chantilly de chocolate branco e cerejas frescas banhadas em calda (R$ 95,00 por quilo).

-

Outra novidade é o bolo de brigadeiro três leites com geleia artesanal de framboesa (R$ 110,00). Receita com sabor de Natal inspirada na clássica pâtisserie francesa.

-

A torta de pera com nozes (R$ 110,00), também uma pedida especial para a data.

-

Entre as receitas já conhecidas do público da casa e que ganharão tamanho maior para as festas estão a torta de brownie (R$ 130,00) com ganache de chocolate amargo, caramelo salgado e avelãs tostadas. Outra opção é torta mil-folhas (R$ 110,00) e o cheese cake com geleia de frutas vermelhas, finalizada com as frutas frescas.

-

Serviço:

Rua Pará 252, Higienópolis. Tel: 3663-4626; Rua Padre João Manuel, 968, Cerqueira César. Tel: 2645-4456. Horário: todos os dias, das 7h às 22h. www.leblecasadepaes.com.br @leblecasadepaes