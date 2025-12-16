Casual

Semana da moda do Rio de Janeiro volta em 2026 após hiato de uma década

'Viva a indústria de moda do Rio. O mundo inteiro não resiste ao carioca', afirmou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere

Osklen: marca carioca será uma das 30 a apresentar sua coleção na Rio Fashion Week 2026 (Mauricio Santana/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15h10.

Após dez anos, o Rio de Janeiro se reinseriu no calendário nacional da moda. A Rio Fashion Week foi anunciada para 2026 nesta terça-feira, 16, em coletiva de imprensa no Palácio da Cidade.

Desde 2015, a cidade havia suspendido a Fashion Rio e marcas tradicionais cariocas estavam se apresentando na semana de moda de São Paulo.

“Esse é um dia muito feliz. Eu ia à São Paulo Fashion Week, aquela coisa cafona, e pensava como aquilo era possível não termos o nosso evento, com todo amor que tenho pelos paulistanos”, afirmou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere. "Viva a indústria de moda do Rio. O mundo inteiro não resiste ao carioca."

A secretária de Turismo, Daniela Maia, é uma das responsáveis pela retomada. Na coletiva ela comemorou: “estou muito feliz. Minha mãe, Mariangeles Maia, foi uma incentivadora do setor décadas atrás.”

Como será a Rio Fashion Week?

O evento será patrocinado pela prefeitura do Rio, em parceria com a IMM Esporte e Investimento. A empresa é responsável por eventos como Rio Open e Cirque du Soleil e detentora da São Paulo Fashion Week.

Aliás, as duas semanas de moda dividirão o mesmo diretor criativo, Paulo Borges. Entre as 30 marcas que apresentarão suas coleções na edição estão a Osklen, Blueman, The Paradise e Isabela Capeto. "É o Rio vestindo o mundo", afirmou Alan Adler, presidente da IMM, na coletiva.

Os desfiles ocorrerão de 15 a 18, de abril, no Píer Mauá.

Retorno de R$ 200 milhões

O prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, publicou em seu perfil de Instagram um vídeo cômico, onde um avatar com o seu rosto desfila em diversas passarelas.

Além da brincadeira, o mandatário também afirmou que o evento irá "gerar um impacto econômico de mais de R$200 milhões, além de 8 mil empregos diretos e indiretos."

View this post on Instagram

A post shared by Eduardo Paes (@eduardopaes)

O novo calendário de moda brasileiro

Com a mesma empresa detentora, as Fashion Weeks de São Paulo e do Rio de Janeiro funcionarão de forma integrada.

De acordo com Paulo Borges, os cariocas terão sua semana de moda no primeiro semestre e os paulistanos no segundo.

Acompanhe tudo sobre:Desfiles de modaRio de Janeiro

