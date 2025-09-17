Rio de Janeiro quer ser ‘cidade de cripto’, afirma vice-prefeito

Rio de Janeiro: vice-prefeito falou sobre planos para tecnologia cripto (Thiago lontra/Divulgação)
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14h45.
Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 14h57.
Eduardo Cavaliere (PSD), vice-prefeito do Rio de Janeiro, afirmou que a prefeitura pretende transformar a capital carioca em uma "cidade de cripto" nos próximos anos. A ideia, revelou, é desenvolver um plano semelhante ao adotado para atrair empresas e projetos voltados para a inteligência artificial para o município.
Cavaliere falou sobre o tema durante sua participação no evento Meridian 2025, organizado pela Stellar Development Foundation. Nele, o vice-prefeito ressaltou que vê uma abertura dos brasileiros, e dos cariocas especificamente, para a adoção da tecnologia blockchain e das criptomoedas.
"Eu acho que no Brasil, e no Rio de Janeiro, as pessoas adotam as tecnologias cedo. Nós temos o Pix, que se tornou algo gigantesco no Brasil. Nós somos early adopters, nós confiamos nas novas tecnologias, nós confiamos nas novas plataformas", comentou o vice-prefeito.
Ele também ressaltou que "se existe um lugar em que as stablecoins e a tecnologia blockchain poderão encontrar caminhos para fazer isso junto com os governos, com certeza é o Brasil e o Rio de Janeiro". Cavaliere chegou a afirmar que a prefeitura está desenvolvendo um plano específico para a atração do setor.
O vice-prefeito disse ainda que o Rio de Janeiro é uma "cidade open source", se referindo ao segmento do mundo da tecnologia voltado para a criação de soluções de código aberto. Ele comentou que a meta é transformar o município em uma "cidade de cripto", além de uma "cidade de IA".
Para isso, a prefeitura do Rio de Janeiro pretende incentivar o pagamento de impostos por meio de criptomoedas. A cidade passou a permitir essa modalidade de pagamento para o IPTU em 2022, mas até o momento ainda não houve um volume relevante de contribuintes que optaram por pagar impostos com cripto.
Na época em que a nova opção de pagamento foi anunciada, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade, Chicão Bulhões, disse que "nosso objetivo é fazer do Rio o ecossistema cripto do Brasil, contribuindo para a cidade se tornar a capital da inovação e tecnologia do país".
"Além de já ter um forte ecossistema no setor, a cidade tem potencial para crescer ainda mais, pela grande quantidade de universidades e centros de pesquisa instalados por aqui", disse Bulhões. Ainda não está claro se a prefeitura pretende ampliar o leque de impostos e serviços que poderão ser pagos com criptomoedas.
