Quando começa o Rio Open 2025? veja chaves, jogos e onde assistir ao vivo

Entre 15 e 23 de fevereiro, o Jockey Club Brasileiro, na Gávea, recebe a 11ª edição do Rio Open. O torneio contará com grandes nomes do circuito mundial, incluindo o alemão Alexander Zverev, atual número 2 do ranking, o dinamarquês Holger Rune (12º) e o italiano Lorenzo Musetti (16º).

A principal atração desta edição será João Fonseca. O carioca de 18 anos jogará em casa e disputará o torneio pela terceira vez. Em 2023, ele entrou como convidado na chave principal, e em 2024 alcançou as quartas de final, conquistando a torcida local.

Quais brasileiros vão jogar no Rio Open 2025?

Além da jovem sensação João Fonseca, o Rio Open 2025 contará com outros brasileiros em quadra. Thiago Wild, atual número 77 do mundo, garantiu vaga pelo ranking, enquanto Thiago Monteiro (100º) e Felipe Meligeni (149º) receberam convites da organização.

No qualifying, marcado para 15 e 16 de fevereiro, o Brasil será representado por João Lucas Reis, Karue Sell e Gustavo Heide. Nas duplas, Marcelo Melo e Rafael Matos entram em ação em busca do título.

Onde assistir ao Rio Open?

A transmissão do Rio Open será feita pelo canal SporTV 3 e pelo serviço de streaming Globoplay.

Quem já ganhou o Rio Open?

Sebastián Baez venceu seu compatriota Mariano Navone na final do Rio Open 2024. O torneio já consagrou grandes nomes em edições anteriores, incluindo Carlos Alcaraz em 2022, Dominic Thiem em 2017 e Rafael Nadal em 2014.

Quais tenistas participam da chave simples?