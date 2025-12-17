Chuva no Rio: município entra em estágio 2 e tem pontos de alagamento

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 de atenção às quarta-feira, 17, após registros de chuva e vento forte, informou o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio). Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuaram nas últimas horas em áreas das zonas Norte e Oeste da cidade.

A previsão indica que o tempo seguirá instável ao longo do dia. De acordo com o Alerta Rio, a passagem de uma frente fria continental, combinada com a entrada de ventos úmidos do oceano, mantém o céu nublado a encoberto, com chuva moderada pela manhã, passando a fraca a moderada de forma isolada à tarde.

Os ventos devem permanecer moderados a fortes, e as temperaturas entram em queda, com mínima prevista de 17 °C e máxima de 28 °C.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes afirmou que chove forte em vários pontos da cidade e recomendou que a população redobre a atenção e evite deslocamentos.

Chove forte em vários pontos da cidade. A recomendação é redobrar a atenção e evitar deslocamentos, se possível. As equipes da Prefeitura já estão nas ruas atuando para reduzir os impactos. Acompanhe as atualizações pelas redes do Centro de Operações e da Prefeitura. — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 17, 2025

Os volumes acumulados de chuva entre 0h e 6h reforçam o cenário de atenção. A estação da Estrada Grajaú/Jacarepaguá registrou 91 milímetros no período, seguida por Campo Grande, com 77 milímetros. Também houve acumulados elevados em Piedade, Grajaú e Tijuca/Muda.

Além da chuva, foram registrados ventos fortes na madrugada. Entre 5h e 6h, a estação Marambaia registrou rajadas de 62,3 km/h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As chuvas provocaram transtornos em diferentes pontos da cidade. No ramal Saracuruna da concessionária SuperVia, a circulação de trens ocorre apenas no trecho entre Penha e Saracuruna, sem necessidade de baldeação em Gramacho. Não há circulação nas estações Olaria, Ramos, Bonsucesso e Manguinhos, devido a pontos de alagamento nas proximidades da estação Manguinhos.

Também foram registrados bolsões d’água e alagamentos em vias da zona Oeste, especialmente em bairros como Campo Grande, Inhoaíba, Realengo e Santíssimo, além da queda de uma árvore na Estrada do Campinho, em Inhoaíba.

O COR orienta que a população siga a rotina com atenção, acompanhe as atualizações da previsão do tempo e mantenha-se informada pelos canais oficiais. Também recomenda o cadastro no serviço gratuito de alertas da Defesa Civil por SMS, com o envio do CEP para o número 40199.

*Com informações do Globo