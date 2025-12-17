Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Chuva no Rio: município entra em estágio 2 e tem pontos de alagamento

Previsão para as próximas horas é de chuvas moderadas a fortes e rajadas de vento moderadas a fortes

Chuva no Rio de Janeiro: nesta quarta-feira, o tempo estará instável devido à passagem de uma frente fria continental e a entrada de ventos úmidos do oceano (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Chuva no Rio de Janeiro: nesta quarta-feira, o tempo estará instável devido à passagem de uma frente fria continental e a entrada de ventos úmidos do oceano (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08h34.

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 de atenção às quarta-feira, 17, após registros de chuva e vento forte, informou o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio). Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuaram nas últimas horas em áreas das zonas Norte e Oeste da cidade.

A previsão indica que o tempo seguirá instável ao longo do dia. De acordo com o Alerta Rio, a passagem de uma frente fria continental, combinada com a entrada de ventos úmidos do oceano, mantém o céu nublado a encoberto, com chuva moderada pela manhã, passando a fraca a moderada de forma isolada à tarde.

Os ventos devem permanecer moderados a fortes, e as temperaturas entram em queda, com mínima prevista de 17 °C e máxima de 28 °C.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes afirmou que chove forte em vários pontos da cidade e recomendou que a população redobre a atenção e evite deslocamentos.

Os volumes acumulados de chuva entre 0h e 6h reforçam o cenário de atenção. A estação da Estrada Grajaú/Jacarepaguá registrou 91 milímetros no período, seguida por Campo Grande, com 77 milímetros. Também houve acumulados elevados em Piedade, Grajaú e Tijuca/Muda.

Além da chuva, foram registrados ventos fortes na madrugada. Entre 5h e 6h, a estação Marambaia registrou rajadas de 62,3 km/h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As chuvas provocaram transtornos em diferentes pontos da cidade. No ramal Saracuruna da concessionária SuperVia, a circulação de trens ocorre apenas no trecho entre Penha e Saracuruna, sem necessidade de baldeação em Gramacho. Não há circulação nas estações Olaria, Ramos, Bonsucesso e Manguinhos, devido a pontos de alagamento nas proximidades da estação Manguinhos.

Também foram registrados bolsões d’água e alagamentos em vias da zona Oeste, especialmente em bairros como Campo Grande, Inhoaíba, Realengo e Santíssimo, além da queda de uma árvore na Estrada do Campinho, em Inhoaíba.

O COR orienta que a população siga a rotina com atenção, acompanhe as atualizações da previsão do tempo e mantenha-se informada pelos canais oficiais. Também recomenda o cadastro no serviço gratuito de alertas da Defesa Civil por SMS, com o envio do CEP para o número 40199.

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:ChuvasRio de Janeiro

Mais de Brasil

CCJ do Senado analisa PL da Dosimetria nesta quarta

Bolsonaro passa por perícia médica após alegar necessidade de cirurgia

Minha Casa, Minha Vida terá novo teto para imóveis nas faixas 1 e 2

Até quando pode andar com IPVA vencido? Veja valor da multa

Mais na Exame

Negócios

Homem mais rico do mundo ganha R$ 44,7 bilhões em 24h

Mercados

Petróleo sobe mais de 2% após bloqueio de Trump à Venezuela

Ciência

Cientistas descobrem motivo de gesto fofo de cachorros

Esporte

Qual é o horário do jogo do Vasco hoje?