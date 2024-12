Leila Restaurante lança cestas natalinas com doces típicos da Fazenda de Tânia Bulhões

O setor hoteleiro sempre esteve nos planos de Tânia Bulhões. Com o tempo a ideia se transformou em um restaurante, que foi inaugurado neste ano na flagship da marca em São Paulo. Em uma das regiões mais nobres de São Paulo, o Leila Restaurante traz duas novidades para este fim de ano: cestas exclusivas de presente natalinos com doces típicos de fazenda e uma receita especial de Panetone Genovês.

Entre as opções, a Cesta P é composta por produtos artesanais como figuinho e bananada (compotas tradicionais), doce de leite tradicional, geleia de jabuticaba com pimenta, goiabada lisa e brigadeiro sem açúcar (R$ 693). Já a Cesta G traz itens como figuinho, bananada, doce de leite caramelizado, casca de laranja sem açúcar, pimenta artesanal, um panetone especial Leila e uma cachaça mineira contemporânea (R$ 1.318).

“O objetivo das nossas cestas de Natal é proporcionar aos nossos clientes uma experiência que vai além do simples ato de presentear. Queríamos criar algo que carregasse a essência do Leila Restaurante e da Fazenda da Tânia, unindo sabor, tradição e um toque de exclusividade. Cada item foi pensado para contar uma história, seja através das compotas artesanais, do panetone especial ou da cachaça mineira. Esses kits são uma forma de levar um pouco de carinho e de hospitalidade que cultivamos aqui para a mesa dos nossos amigos”, diz Rodrigo Malfitani, Diretor de Hospitalidade do Leila Restaurante.

Além das cestas presenteáveis, o Leila Restaurante apresenta também a sua receita exclusiva de Panetone Genovês com Frutas e Cobertura de Amêndoas, ideal para quem deseja levar um toque artesanal para a mesa de Natal. Com uma massa macia de fermentação natural, que combina frutas cristalizadas, damasco, uvas-passas e raspas de laranja, o panetone ganha um acabamento especial com cobertura de amêndoas.

Menu franco-mineiro

Sob o comando do chef Pedro Franco, o cardápio do Leila apresenta releituras de clássicos da gastronomia francesa com toques mineiros, sempre utilizando ingredientes frescos. O chef propõe dez opções de entrada, dez pratos principais e dez sobremesas, todos compostos com produtos sazonais, muitos deles oriundos da fazenda da família Bulhões, em Minas Gerais.

“A ideia principal do restaurante é tangibilizar a experiência da marca. É um cardápio de terroir, tanto o de Minas Gerais quanto o da França. Muitos ingredientes vêm diretamente da fazenda da Tania, garantindo frescor e autenticidade aos pratos”, explica Malfitani.

Serviço: Rua Colômbia, 270, Jardim Paulista. Segunda-feira das 12h às 18h. Terça-feira a quinta-feira das 12h às 23h. Sexta-feira e sábado das 12h à 00h. Domingo das 12h às 17h.