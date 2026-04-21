Sem filas e com foco em wellness: visitamos Delta One Lounge em Los Angeles

Los Angeles (EUA)* - A jornada de quem viaja na classe executiva para os Estados Unidos ganhou recentemente um novo capítulo, e ele começa bem antes da decolagem. No Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), a Delta Air Lines desenhou o Delta One Lounge, que vai muito além de uma sala VIP convencional.

A EXAME Casual foi o primeiro veículo brasileiro a conhecer o espaço. O luxo começa antes mesmo de encontrá-lo: todo o processo de check-in, despacho de malas e passagem pelo Raio-X com as bagagens de mão são feitos em um espaço separado e exclusivo. Sem filas. Sem esperas.

A ideia é transformar o aeroporto, muitas vezes o ponto de maior estresse da viagem, em um santuário de bem-estar e alta gastronomia. A pressa não entra, e todo o processo é feito para ambos os perfis de passageiros: aqueles que vêm aproveitar o lounge e aqueles que só querem entrar no voo o mais rápido possível, sem interrupções.

Para os primeiros, os atendentes da Delta levam o passageiro até um elevador privativo, onde está separada a sala VIP convencional do Delta One Lounge.

Delta One Lounge: como é o espaço?

Ambientação

O lounge, generoso e sofisticado, é decorado com materiais como couro, nogueira e ônix. O design de interiores foi pensado para ecoar o glamour da antiga Hollywood sob a luz dourada do pôr do sol da Califórnia.

Lá dentro, o serviço de mordomia garante que o passageiro não precise se preocupar com nada, nem mesmo com o relógio. Os atendentes monitoram o horário exato do voo e avisam o momento ideal para o deslocamento, o que permite que o viajante desfrute das comodidades até o último minuto.

A gastronomia é um capítulo à parte. Além de um buffet, o lounge oferece um cardápio à la carte onde a comida vai até você, onde quer que esteja sentado, eliminando a dinâmica de filas.

Alimentação

O destaque maior da alta gastronomia é o sushi bar permanente, exclusividade da unidade de Los Angeles. Durante a visita da Casual EXAME, antes das 7h, havia dois espaços para café da manhã — um deles disposto em um cardápio exclusivo.

Fica a dica para pedir o avocado toast e o cappuccino da casa, com reforço de café expresso.

Bem-estar

Para quem busca relaxamento, o espaço oferece uma área de wellness com oito cabines privativas, equipadas com cadeiras de gravidade zero e massagem corporal. O serviço precisa ser agendado no momento em que o passageiro entra no espaço.

No mesmo local, também são oferecidas terapias de luz, com sistemas de iluminação que emulam os ritmos circadianos para combater o jet lag preventivamente. No caso de viajantes brasileiros, esse é o principal atrativo, dado que o estado da Califórnia está 4h para trás do horário de Brasília.

O espaço dispõe ainda de áreas específicas para deitar e relaxar totalmente ou poltronas de design para quem prefere trabalhar com vista para o terraço decorado pela grife italiana Missoni.

Para fechar a experiência, o Delta Lounge oferece estrutura completa para quem precisa se refrescar entre conexões longas, com suítes de banho.

Parceria Delta e Latam

Para o mercado brasileiro, essa infraestrutura premium é um reforço estratégico na parceria com a LATAM. Clientes da classe executiva da companhia sul-americana também têm acesso aos lounges da Delta em hubs como JFK, Boston e Los Angeles.

Com voos diários partindo de Guarulhos para Atlanta e Nova York (incluindo a Delta One Suites com portas de privacidade na rota para o JFK), a companhia registrou um crescimento de 88% no número de assentos entre Brasil e EUA desde o início da Joint Venture, em 2022.

*A repórter viajou a convite da Delta Air Lines.