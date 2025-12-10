Cartão Ultrablue do BTG Pactual zera IOF e leva experiência de viagem a outro nível

Ao lançar o Ultrablue, o BTG Pactual reforça a estratégia de oferecer soluções completas para um público que valoriza conveniência, sofisticação e eficiência financeira no Brasil e no exterior.

O cartão Ultrablue agora ainda conta com um diferencial que muda a conta nas compras internacionais: IOF Zero*.

IOF Zero e flexibilidade entre pontos e cashback

O IOF Zero em compras internacionais é um dos pilares do Ultrablue. Enquanto o imposto costuma ser de 3,5% em operações com cartão de crédito no exterior, clientes BTG Pactual podem comprar fora do país — ou em sites internacionais — sem a cobrança desse percentual nas transações elegíveis.

No Programa de Fidelidade, o cartão dá ao cliente a possibilidade de escolher como quer capturar valor dos seus gastos:

Até 3,5 Pontos BTG por dólar gasto : 3 pontos em compras nacionais e 3,5 em compras internacionais;



Até 1,7% de Cashback BTG na fatura : 1,5% em compras nacionais e 1,7% em compras internacionais.

Essa flexibilidade permite adaptar o benefício ao momento de vida: é possível usar pontos em viagens ou experiências, ou focar em cashback para ter desconto na fatura.

Concierge e experiências sob medida

O Ultrablue também se destaca pelo Concierge BTG Pactual, um serviço que atua como um assistente pessoal para organizar a agenda do cliente dentro e fora do país. Via WhatsApp, especialistas ajudam a planejar viagens, celebrar ocasiões especiais, garantir reservas em eventos concorridos e contratar fretamentos exclusivos.

Na gastronomia, o concierge faz diferença especialmente em grandes centros:

Reservas de última hora em restaurantes disputados;



Acesso prioritário a casas estreladas, incluindo endereços Michelin;



Curadoria de opções casuais e renomadas;



Possibilidade de jantares privativos em ambientes exclusivos.

O resultado é um serviço pensado para quem busca otimizar tempo, reduzir atritos na organização de viagens e transformar compromissos sociais e corporativos em experiências mais fluidas.

Viagens com outro padrão: Terminal BTG Pactual, Revo e salas VIP

No universo das viagens, o Ultrablue conecta uma série de benefícios em solo e no ar. Clientes têm acessos ilimitados a mais de 1.000 salas VIP LoungeKey ao redor do mundo, com direito a até 12 convidados por ano – um diferencial relevante para quem viaja em família ou a trabalho com equipe.

Um dos pontos mais emblemáticos é o Terminal BTG Pactual, o primeiro terminal aéreo exclusivo da América Latina, com hospitalidade 5 estrelas e serviços pensados para reduzir filas e esperas. Clientes Ultrablue têm acesso prioritário e 20% de desconto para utilizar a estrutura, que inclui:

Entrada independente dos demais terminais, com acesso privativo;



Check-in, raio-x, alfândega e imigração dedicados;



Transporte até a aeronave em veículos blindados Volvo;



Transfer de helicóptero entre a Faria Lima e o terminal, em parceria com a Revo;



Lounges compartilhados e privativos, salas de reunião e banheiros com duchas.

A parceria com a Revo amplia o alcance do benefício. Clientes Ultrablue contam com condições especiais em voos de helicóptero nas principais rotas de São Paulo — como GRU, Fazenda Boa Vista, Quinta da Baroneza e Alphaville — além de tarifas diferenciadas em voos privados para destinos como Juquehy, Ilhabela, Laranjeiras e Angra dos Reis, conforme disponibilidade.

A combinação de IOF Zero, salas VIP ilimitadas, terminal próprio e transporte aéreo executivo reposiciona a jornada de viagem, do deslocamento ao embarque.

Investimentos sofisticados e segurança integrada

O Ultrablue dialoga diretamente com o perfil de clientes que utilizam o BTG Pactual também como casa de investimentos. Um dos destaques é o acesso ao Fundo Black Tesouro Selic, que permite aplicar até R$ 5 milhões em um veículo atrelado à taxa Selic, com isenção de taxa de administração, unindo liquidez, previsibilidade e eficiência de custos.

No ambiente digital, os aplicativos do BTG Pactual incorporam camadas adicionais de proteção para conta e cartão, como:

Modo lugar seguro , para aumentar a segurança em situações de risco;



Opção de ocultar o menu de Investimentos ;



Reconhecimento facial ;



Gerenciador de dispositivos , com maior controle sobre acessos.

A lógica é integrar gestão de patrimônio, meios de pagamento e segurança em um único ecossistema, diminuindo fricções e ampliando a sensação de controle sobre os ativos.

Benefícios que acompanham a rotina — do cinema à informação

Além dos serviços de alta renda, o Ultrablue também mira a rotina diária com um pacote amplo de benefícios em entretenimento, educação e proteção. Entre eles:

Acesso ilimitado ao conteúdo digital da Exame , com reportagens, análises e colunas sobre negócios, economia e carreira;



50% de desconto no par de ingressos e no combo de pipoca nos cinemas Kinoplex ;



Seguro conta e cartão , com cobertura contra perdas, roubos e imprevistos do dia a dia;



Vantagens na Empiricus , com 10% de desconto em produtos selecionados e acesso a cursos gratuitos em determinadas condições.

Somados ao design em metal, à bandeira internacional e aos serviços de viagem, esses benefícios reforçam a proposta do Ultrablue de acompanhar o cliente em todas as frentes – do planejamento financeiro à agenda de lazer.

Ao reunir IOF Zero em compras internacionais, programa de fidelidade robusto, estrutura exclusiva de viagem e soluções completas de investimentos, o Ultrablue BTG Pactual consolida o movimento do Banco em direção a uma experiência integrada de alta renda, com foco em sofisticação, conveniência e eficiência. Sujeito à aprovação e às condições do BTG Pactual.

*Cartão sujeito à análise de crédito. A Campanha IOF Zero é válida exclusivamente para compras internacionais no crédito e débito, por tempo indeterminado e poderá cessar a qualquer momento sem aviso prévio. Não serão consideradas transações no cartão de débito internacional. Consulte o Regulamento.

Concierge com atendimento profissional de segunda a domingo, das 8h às 20h. Após este horário, o atendimento estará à disposição apenas para emergências