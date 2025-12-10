Cartão Ultrablue do BTG Pactual zera IOF e leva experiência de viagem a outro nível

Cartão BTG UltraBlue
Ao lançar o Ultrablue, o BTG Pactual reforça a estratégia de oferecer soluções completas para um público que valoriza conveniência, sofisticação e eficiência financeira no Brasil e no exterior.
O cartão Ultrablue agora ainda conta com um diferencial que muda a conta nas compras internacionais: IOF Zero*.
O IOF Zero em compras internacionais é um dos pilares do Ultrablue. Enquanto o imposto costuma ser de 3,5% em operações com cartão de crédito no exterior, clientes BTG Pactual podem comprar fora do país — ou em sites internacionais — sem a cobrança desse percentual nas transações elegíveis.
No Programa de Fidelidade, o cartão dá ao cliente a possibilidade de escolher como quer capturar valor dos seus gastos:
Essa flexibilidade permite adaptar o benefício ao momento de vida: é possível usar pontos em viagens ou experiências, ou focar em cashback para ter desconto na fatura.
O Ultrablue também se destaca pelo Concierge BTG Pactual, um serviço que atua como um assistente pessoal para organizar a agenda do cliente dentro e fora do país. Via WhatsApp, especialistas ajudam a planejar viagens, celebrar ocasiões especiais, garantir reservas em eventos concorridos e contratar fretamentos exclusivos.
Na gastronomia, o concierge faz diferença especialmente em grandes centros:
O resultado é um serviço pensado para quem busca otimizar tempo, reduzir atritos na organização de viagens e transformar compromissos sociais e corporativos em experiências mais fluidas.
No universo das viagens, o Ultrablue conecta uma série de benefícios em solo e no ar. Clientes têm acessos ilimitados a mais de 1.000 salas VIP LoungeKey ao redor do mundo, com direito a até 12 convidados por ano – um diferencial relevante para quem viaja em família ou a trabalho com equipe.
Um dos pontos mais emblemáticos é o Terminal BTG Pactual, o primeiro terminal aéreo exclusivo da América Latina, com hospitalidade 5 estrelas e serviços pensados para reduzir filas e esperas. Clientes Ultrablue têm acesso prioritário e 20% de desconto para utilizar a estrutura, que inclui:
A parceria com a Revo amplia o alcance do benefício. Clientes Ultrablue contam com condições especiais em voos de helicóptero nas principais rotas de São Paulo — como GRU, Fazenda Boa Vista, Quinta da Baroneza e Alphaville — além de tarifas diferenciadas em voos privados para destinos como Juquehy, Ilhabela, Laranjeiras e Angra dos Reis, conforme disponibilidade.
A combinação de IOF Zero, salas VIP ilimitadas, terminal próprio e transporte aéreo executivo reposiciona a jornada de viagem, do deslocamento ao embarque.
O Ultrablue dialoga diretamente com o perfil de clientes que utilizam o BTG Pactual também como casa de investimentos. Um dos destaques é o acesso ao Fundo Black Tesouro Selic, que permite aplicar até R$ 5 milhões em um veículo atrelado à taxa Selic, com isenção de taxa de administração, unindo liquidez, previsibilidade e eficiência de custos.
No ambiente digital, os aplicativos do BTG Pactual incorporam camadas adicionais de proteção para conta e cartão, como:
A lógica é integrar gestão de patrimônio, meios de pagamento e segurança em um único ecossistema, diminuindo fricções e ampliando a sensação de controle sobre os ativos.
Além dos serviços de alta renda, o Ultrablue também mira a rotina diária com um pacote amplo de benefícios em entretenimento, educação e proteção. Entre eles:
Somados ao design em metal, à bandeira internacional e aos serviços de viagem, esses benefícios reforçam a proposta do Ultrablue de acompanhar o cliente em todas as frentes – do planejamento financeiro à agenda de lazer.
Ao reunir IOF Zero em compras internacionais, programa de fidelidade robusto, estrutura exclusiva de viagem e soluções completas de investimentos, o Ultrablue BTG Pactual consolida o movimento do Banco em direção a uma experiência integrada de alta renda, com foco em sofisticação, conveniência e eficiência. Sujeito à aprovação e às condições do BTG Pactual.
*Cartão sujeito à análise de crédito. A Campanha IOF Zero é válida exclusivamente para compras internacionais no crédito e débito, por tempo indeterminado e poderá cessar a qualquer momento sem aviso prévio. Não serão consideradas transações no cartão de débito internacional. Consulte o Regulamento.
Concierge com atendimento profissional de segunda a domingo, das 8h às 20h. Após este horário, o atendimento estará à disposição apenas para emergências