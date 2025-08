A antiga casa do cineasta Francis Ford Coppola, localizada em um dos bairros mais históricos de Los Angeles, foi colocada à venda por US$ 2,25 milhões (R$ 12,5 milhões).

Com 180 m² de área construída, a mansão oferece três quartos, quatro banheiros e uma cozinha rústica que se tornou o centro de convivência familiar. Os espaços internos possuem uma decoração que preserva o estilo vintage, com paredes texturizadas, tetos com vigas de madeira expostas e acabamentos artesanais. As varandas possuem grades de ferro forjado.

Com um jardim de estilo mediterrâneo, a casa possui ainda uma piscina rodeada por vegetação. A garagem original foi transformada em um anexo para hóspedes.

Um pedaço da história de Hollywood

Embora tenha pertencido ao mestre por trás de "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now", o imóvel foi a residência principal de sua neta, Gia Coppola, que cresceu ali ao lado da mãe, Jacqui Getty, figurinista renomada, após o falecimento de Giancarlo Coppola.

A casa foi adquirida pela família do cineasta na década de 1990. Em 2013, Jacqui assumiu a propriedade.

Ao longo dos anos, a mansão foi palco de festas memoráveis e encontros entre algumas das maiores celebridades do mundo do entretenimento. Durante as festas organizadas por Jacqui Getty, figuras como Leonardo DiCaprio, Demi Moore, as irmãs Olsen, Nicolas Ghesquière e até a banda The Smashing Pumpkins marcaram presença.

Situada na 2034 Grace Avenue, em Whitley Heights, um bairro histórico registrado no Registro Nacional de Lugares Históricos, a casa foi construída em 1922 e reflete a arquitetura de estilo Spanish Revival. Tem paredes de gesso feitas à mão e azulejos autênticos, para preservar a essência de uma época, com luminárias dos anos 1920 e características únicas de ferragens antigas.

A cozinha, com bancadas de madeira e vigas expostas, é o local de maior destaque da casa. É ali que, segundo Jacqui Getty, a família se reunia para conversas e refeições. O espaço simboliza a alma da residência, e manteve-se fiel à estética boêmia e intimista que sempre permeou a história da propriedade, segundo a estilista.